England trifft im Rahmen seiner UEFA-Nations-League-Kampagne 2026/27 innerhalb von zwei Wochen zweimal auf Tschechien. Die Mannschaft von Thomas Tuchel reist zunächst nach Prag, bevor sie das Rückspiel in Wembley austrägt. Beide Partien sind Teil eines schweren Spielplans in Liga A, Gruppe A3, zu der auch Spanien und Kroatien gehören, und dieses Doppelduell könnte entscheidend dafür sein, wie sich die Gruppe letztlich entwickelt.

Lassen Sie sich von GOAL durch alles führen, was Sie über den Kauf von Tickets für Tschechien gegen England wissen müssen, einschließlich Spielterminen, Preisen und Bezugsquellen.

Wann ist der Anstoß bei Tschechien gegen England in der UEFA Nations League A?

Tschechien gegen England wird am Dienstag, 29. September 2026, um 20:45 Uhr Ortszeit in der Fortuna Arena in Prag angepfiffen.

UEFA Nations League A - Spielwoche 2 29. Sept. 2026 - 14:45 Fortuna Arena

Wo kann man Tickets für Tschechien gegen England kaufen?

Tickets für das Spiel in Wembley werden zunächst über das offizielle Ticketportal von England Football angeboten. Vorrang haben dabei in der Regel Mitglieder des England Supporters Travel Club und saisonkartenberechtigte Inhaber mit FA-Anbindung, bevor ein mögliches Restkontingent in den freien Verkauf geht. Für das Auswärtsspiel in Prag sind die offiziellen Kanäle des tschechischen Verbands die entsprechende erste Anlaufstelle.

Ein paar Dinge, die Sie beim Ticketkauf für dieses Doppelduell wissen sollten:

Offizieller freier Verkauf – beginnt nach dem Ende der Prioritätsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag

Auswärtstickets – die Kontingente für Prag werden über die Kanäle des tschechischen Verbands abgewickelt, mit begrenztem Angebot für Englands Auswärtsfans

Garantierte Übertragungen – jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen

Zweitmarkt – StubHub ist die richtige Adresse, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind

Da dies eines von vier Spielen ist, die England innerhalb eines Zweiwochenfensters bestreitet, wird eine frühe Buchung für beide Partien empfohlen, insbesondere für das Heimspiel in Wembley.

Wie viel kosten Tickets für Tschechien gegen England?

Die offiziellen Preise für das Spiel in Wembley variieren je nach Sitzplatzlage. Das Ticketportal von England Football bietet das gesamte Spektrum von regulären bis zu Premium-Sitzplätzen zum Nennwert an, solange das Kontingent reicht. Für das Spiel in Prag gilt in gleicher Weise die offizielle Preisgestaltung des tschechischen Verbands.

StubHub ist die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Hier ist ein grober Überblick darüber, was Sie dort erwarten können:

Günstigste Plätze (Wembley): ab etwa 40 bis 60 £, in der Regel in den oberen Rängen hinter den Toren

Plätze im mittleren Preissegment (Wembley): zentrale Sitzplätze entlang der Mittellinie, zu einem deutlich höheren Preisniveau

Premium-Plätze (Wembley): ab 200 £ aufwärts für das größere der beiden Spiele

Auswärtstickets (Prag): zum Nennwert im Allgemeinen günstiger als ein Abend in Wembley, auch wenn das Kontingent für England begrenzt ist

Wie bei jedem Länderspiel können sich die Preise mit näher rückendem Spieltag verändern. Wenn Sie mit einem festen Budget planen, ist es daher in der Regel die sicherere Option, sich den Sitzplatz lieber früher als später zu sichern.

Tschechien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Tschechien gegen England

Tschechien geht mit einer schwierigen Formkurve in dieses Spiel und verzeichnete in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft, außerdem gab es in diesem Turnier ein 1:1 gegen Südafrika. In diesen fünf Spielen erzielte Tschechien sieben Tore und kassierte sieben. Die Siege gelangen in Freundschaftsspielen gegen Guatemala und Kosovo.

Englands letzte fünf Spiele zeichnen ein klareres Bild. Die Mannschaft von Tuchel gewann viermal und verlor einmal, erzielte in diesem Zeitraum 14 Tore und kassierte sieben. Das jüngste Spiel war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es gegen Argentinien, das England im Halbfinale ausschaltete.

Tschechien gegen England: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der Euro 2020 statt, als England in Prag mit 1:0 gewann. Davor besiegte Tschechien England im Oktober 2019 in der Qualifikation zur Europameisterschaft in Prag mit 2:1. Dieses Ergebnis folgte auf Englands 5:0-Sieg im Rückspiel in Wembley zu Beginn desselben Jahres. Zu den vier Duellen im Datensatz gehört außerdem ein 2:2 in einem Freundschaftsspiel im August 2008.

Tschechien gegen England: Tabelle

In der Gruppe A3 der UEFA Nations League belegt Tschechien derzeit den zweiten Platz, während England auf Rang drei liegt.