Troyes empfängt Lyon am Sonntag, 6. Dezember 2026, im Stade de l'Aube in Troyes.

Im jüngsten direkten Duell in der Ligue 1 am 4. Februar 2023 feierte Lyon im Stade de l'Aube einen ungefährdeten 3:1-Auswärtssieg. In den letzten fünf Pflichtspielen gegeneinander hatte Lyon mit vier Siegen die Oberhand. Troyes wartet in diesem Zeitraum noch auf den ersten Erfolg.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Troyes gegen Lyon wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Troyes gegen Lyon in der Ligue 1?

Troyes gegen Lyon wird am Sonntag, 6. Dezember 2026, im Stade de l'Aube in Troyes angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 13 6. Dez. 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Wie kann man Tickets für Troyes gegen Lyon in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Troyes und Lyon gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf: Auf den offiziellen Ticketportalen oder an den Vorverkaufsstellen von Troyes (Stade de l'Aube) und Olympique Lyonnais könnt Ihr prüfen, ob Tickets für Mitglieder oder im freien Verkauf erhältlich sind.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Troyes gegen Lyon in der Ligue 1?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Troyes und Lyon:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten und Fanblöcke: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 15 bis 25 € .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Hospitality- und VIP-Pakete: Die Preise beginnen in der Regel bei 75 € und steigen je nach enthaltenen Hospitality-Leistungen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardkategorie und obere Ränge: Die Preise beginnen bei etwa 48 bis 58 € .

Die Preise beginnen bei etwa . Plätze in bester Lage und mittlere Ränge: Die Preise liegen üblicherweise bei 90 bis 130 € .

Die Preise liegen üblicherweise bei . VIP- und Premium-Pakete auf dem Zweitmarkt: Die Preise können auf mehr als 150 € steigen, je nachdem, wie kurz vor dem Anpfiff die Tickets gekauft werden.

Troyes gegen Lyon in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Troyes gegen Lyon: Die Form

Troyes hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gelang am 31. Oktober ein 2:0-Sieg gegen Le Mans in der Ligue 1, nachdem die Mannschaft zuvor gegen Toulouse torlos gespielt hatte. Davor verlor Troyes mit 1:3 gegen Lens und mit 0:2 gegen Marseille. In diesen fünf Partien erzielte Troyes fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Lyon hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es am 1. November einen 2:0-Sieg gegen Angers in der Ligue 1. In diesem Zeitraum gelangen auch Siege gegen Nizza und Crystal Palace. Gegen PSG verlor Lyon mit 0:2, gegen Hoffenheim in der Europa League mit 0:3. In diesen fünf Spielen erzielte Lyon zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Troyes gegen Lyon: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand am 4. Februar 2023 in der Ligue 1 statt. Lyon gewann damals im Stade de l'Aube auswärts mit 3:1. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Lyon viermal, Troyes kein einziges Mal. Auch im verbleibenden Spiel gelang Troyes kein Sieg. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 17 Tore: zwölf für Lyon und fünf für Troyes.