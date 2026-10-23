Im bisherigen direkten Duell in der Ligue 2 in diesem Jahr gewann Le Mans auswärts im Stade de l'Aube mit 2:0. Das verleiht dieser Begegnung zusätzliche Spannung. Beide Teams wollen in der frühen bis mittleren Phase der Saison wichtige Punkte holen, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Troyes gegen Le Mans wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Troyes gegen Le Mans in der Ligue 1?

Die Partie zwischen Troyes und Le Mans findet am Samstag, 31. Oktober 2026, im Stade de l'Aube in Troyes statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 15:45 Stade de l'Aube

Wie kann man Tickets für Troyes gegen Le Mans in der Ligue 1 kaufen?

Für Tickets zum anstehenden Ligue-1-Spiel zwischen Troyes und Le Mans im Stade de l'Aube gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Ticketplattform von ESTAC Troyes kaufen. Das ist der sicherste und direkteste Weg zu regulären Sitzplätzen verschiedener Kategorien. Tickets für Heimspiele werden in der Regel verfügbar, wenn der Spieltermin näher rückt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets beim Verein vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Troyes gegen Le Mans in der Ligue 1?

Im Stade de l'Aube variieren die Ticketpreise für Troyes gegen Le Mans je nach einer der vier Haupttribünen des Stadions (Vitoux, Honneur, Champagne) und Verkaufsweg:

1. Offizielle Vereinskanäle

Plätze in günstigeren Kategorien oder hinter dem Tor: Reguläre Tickets für einfache Sitzplatzbereiche, etwa auf den oberen Rängen oder hinter den Toren, kosten offiziell ab etwa 15 € .

Plätze auf den oberen Rängen der Haupttribüne: Reguläre Tickets für Plätze näher an der Mitte oder in den oberen Bereichen kosten bis zu 40 € .

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Regulärer Weiterverkauf: Die günstigsten Angebote beginnen bei etwa 30 € bis 35 € .

Bevorzugte Plätze an der Längsseite oder in der Mitte: Besser gelegene Plätze in gefragten Tribünenbereichen kosten durchschnittlich etwa 65 € . Je nach aktueller Verfügbarkeit können die Preise noch höher liegen.

Troyes gegen Le Mans in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Troyes gegen Le Mans: Die Form

Troyes hat in den vergangenen fünf Ligue-1-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei fünf Tore erzielt und elf kassiert. Zuletzt gab es eine 0:2-Niederlage gegen Angers, davor verlor Troyes ebenfalls mit 0:2 gegen Lille. Der einzige Lichtblick in dieser Serie war ein 2:1-Auswärtssieg bei Lorient Ende August. Troyes hat in vier der vergangenen fünf Spiele mindestens zwei Gegentore kassiert, eine Entwicklung, die Dumont Sorgen bereiten dürfte.

Le Mans hat aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt, dabei sieben Tore erzielt und acht kassiert. Zuletzt gewann Le Mans am 19. September mit 2:1 gegen Lorient, nachdem es zuvor ein 2:2 gegen Lens gegeben hatte. Davor spielte das Team auswärts in Nizza 1:1 und in Brest 2:2. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 2:3 gegen Rennes.

Troyes gegen Le Mans: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell zwischen Troyes und Le Mans fand am 31. Januar 2026 in der Ligue 2 statt. Le Mans gewann damals auswärts im Stade de l'Aube mit 2:0. Zuvor trennten sich die Teams im Oktober 2025 in einer Ligue-2-Partie in Le Mans mit 2:2. In den fünf erfassten direkten Duellen haben sowohl Troyes als auch Le Mans zweimal gewonnen, einmal gab es ein Unentschieden. Die Bilanz ist damit ausgeglichen.