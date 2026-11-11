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So bekommt Ihr Tickets für Toulouse gegen Paris Saint-Germain: Preise für das Ligue-1-Spiel, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Frankreich Ligue 1

Toulouse trifft in der Ligue 1 auf Paris Saint-Germain. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Toulouse empfängt Paris Saint-Germain am Freitag, 4. Desember 2026, im Stadium de Toulouse in Toulouse.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Ligue 1 am 3. April 2026 setzte sich PSG im Parc des Princes dank eines Doppelpacks von Ousmane Dembélé nach hartem Kampf mit 3:1 durch. Toulouse gelang der letzte Sieg gegen den amtierenden französischen Spitzenklub in der Schlussphase der Saison 2023/24 mit einem 3:1-Auswärtserfolg.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Toulouse gegen Paris Saint-Germain wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Toulouse gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Toulouse gegen Paris Saint-Germain beginnt am Freitag, 4. Desember 2026, im Stadium de Toulouse in Toulouse.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 13
Stadium de Toulouse

Wie kann man Tickets für Toulouse gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Toulouse und Paris Saint-Germain gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der sicherste und direkteste Weg führt über die offiziellen Ticketportale des Toulouse FC oder von Paris Saint-Germain. Dort werden Tickets im freien Verkauf und im offiziellen Vorverkauf für Mitglieder angeboten.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie Ticombo finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Toulouse gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Dies sind die geschätzten Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Toulouse und Paris Saint-Germain:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Hintertor- / Kurvenplätze (reguläre Tickets): 25 bis 45 Euro
  • Seitentribüne / Plätze an der Seitenlinie: 50 bis 110 Euro
  • Premium- / VIP-Hospitality: 180 bis über 350 Euro

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Standardplätze / Oberrang: 60 bis 95 Euro
  • Plätze an der Seitenlinie in bevorzugter Lage / Unterrang: 120 bis über 250 Euro
  • VIP- / Hospitality-Pakete: 300 bis über 500 Euro

Toulouse gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Toulouse gegen Paris Saint-Germain: Die Form

Toulouse hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete in der Ligue 1 mit einer 0:2-Niederlage gegen Marseille. Zuvor spielte Toulouse 0:0 gegen Troyes und gewann auswärts bei Le Mans mit 3:0.

PSG hat alle seine letzten fünf Spiele gewonnen, dabei 16 Tore erzielt und drei kassiert. Zuletzt gab es in der Champions League einen 6:0-Sieg gegen Villarreal. Davor besiegte PSG Le Havre in der Ligue 1 mit 5:1 und Barcelona im europäischen Wettbewerb mit 4:2.

TFC

TFC - Form

ASM
U2-2
LEM
S0-3
TRO
U0-0
OM
N2-0
STR
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PSG

PSG - Form

BAR
S4-2
OL
S2-0
LEH
S1-5
VIL
S0-6
TRO
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
18/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Toulouse gegen Paris Saint-Germain: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 3. April 2026 statt. PSG besiegte Toulouse dabei zu Hause in der Ligue 1 mit 3:1. Zuvor hatte Toulouse PSG am 30. August 2025 empfangen und ein torreiches Spiel mit 3:6 verloren. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann PSG vier. Toulouse holte einen Sieg, ein 3:1 im Parc des Princes im Mai 2024.

Head to Head

ToulouseUnentschiedenParis Saint-Germain
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Paris Saint-Germain
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7Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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