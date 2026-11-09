Tottenham Hotspur empfängt Ipswich Town am Samstag, dem 21. November 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town?

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town am Samstag, dem 21. November 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketportale von Tottenham Hotspur oder Ipswich Town gekauft werden. Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit ist dafür in der Regel eine kostenpflichtige Vereinsmitgliedschaft oder eine Dauerkarte erforderlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Direkt beim Verein gekaufte Tickets kosten in der Regel zwischen 38 und 109 £ , abhängig von der Sitzplatzebene und der Spielkategorie.

Direkt beim Verein gekaufte Tickets kosten in der Regel zwischen , abhängig von der Sitzplatzebene und der Spielkategorie. Premium-Hospitality-Pakete und VIP-Angebote am Spieltag: Angebote über die offiziellen Vereinskanäle beginnen in höheren Preisklassen und kosten häufig mehr als 200 £, je nachdem, welcher Zugang zu Lounges und welche Verpflegungsoptionen enthalten sind.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Übliche Wiederverkaufspreise: Tickets für dieses Spiel werden für Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren im Allgemeinen ab etwa 125 £ angeboten.

Tickets für dieses Spiel werden für Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren im Allgemeinen ab etwa angeboten. Premium- und VIP-Tickets im Wiederverkauf: Premium-Sitzplätze, Plätze auf den unteren Rängen nahe der Mittellinie oder Plätze in besonders gefragten Blöcken können je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage auf dem Zweitmarkt 325 £ oder mehr kosten.

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Tottenham Hotspur und Ipswich Town

Tottenham hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen keinen Sieg geholt, sondern dreimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Das jüngste Spiel in der Premier League gegen Manchester United endete 1:1. In einem früheren Ligaspiel unterlag Tottenham Aston Villa mit 2:3. Auch eine 1:3-Niederlage gegen Liverpool im Carabao Cup gehört zu dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Tottenham nur zwei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das zeigt, dass die Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv Schwierigkeiten hatte.

Ipswich hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League eine 2:3-Niederlage gegen Manchester City, nachdem Ipswich das vorherige Spiel gegen Fulham mit 2:1 gewonnen hatte. Die Gäste erzielten in den fünf Spielen acht Tore und kassierten zehn Gegentreffer. Ihre beiden Siege zeigen, dass sie Punkte holen können, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Februar 2025 statt. Ipswich Town empfing Tottenham Hotspur in der Premier League und verlor mit 1:4. Davor war Tottenham im November 2024 bei Ipswich zu Gast und verlor das Premier-League-Spiel mit 1:2. In den letzten fünf erfassten Begegnungen stehen für Ipswich und Tottenham jeweils zwei Siege zu Buche. Hinzu kommt ein Ergebnis aus einem Freundschaftsspiel im Jahr 2020, das Tottenham mit 3:0 gewann.