Tottenham Hotspur empfängt Ipswich Town am Samstag, 21. November 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London.

Beim Premier-League-Duell im November 2024 sorgte Ipswich Town für eine große Überraschung: Mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Tottenham gelang dem Klub der erste Sieg in der höchsten Spielklasse seit mehr als zwei Jahrzehnten. Tottenham revanchierte sich noch in derselben Saison, als das Team im Februar 2025 an der Portman Road einen ungefährdeten 4:1-Sieg einfuhr.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town in der Premier League?

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town findet am Samstag, 21. November 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

Wie kauft man Tickets für Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town in der Premier League?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketportale von Tottenham Hotspur oder Ipswich Town gekauft werden. Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit ist dafür in der Regel eine kostenpflichtige Vereinsmitgliedschaft oder eine Dauerkarte erforderlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle alle Tickets ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town in der Premier League?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Ipswich Town:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Direkt beim Verein gekaufte Tickets kosten in der Regel zwischen 38 und 109 £ , abhängig vom Sitzplatzbereich und der Spielkategorie.

Direkt beim Verein gekaufte Tickets kosten in der Regel zwischen , abhängig vom Sitzplatzbereich und der Spielkategorie. Premium-Hospitality-Pakete und VIP-Angebote am Spieltag: Die Angebote über offizielle Vereinskanäle beginnen in höheren Preiskategorien und kosten je nach enthaltenem Zugang zu Lounges und Verpflegungsangeboten oft mehr als 200 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets beim offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Übliche Wiederverkaufspreise: Tickets für dieses Spiel werden auf solchen Plattformen in der Regel ab etwa 125 £ für Plätze auf den oberen Rängen oder an den kurzen Seiten des Spielfelds angeboten.

Tickets für dieses Spiel werden auf solchen Plattformen in der Regel ab etwa für Plätze auf den oberen Rängen oder an den kurzen Seiten des Spielfelds angeboten. Premium- und VIP-Tickets im Wiederverkauf: Tickets für besonders gefragte Sitzplatzbereiche, Plätze auf den unteren Rängen nahe der Mittellinie oder Blöcke mit hoher Nachfrage können je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage auf dem Zweitmarkt 325 £ oder mehr kosten.

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town: Die Form

Tottenham hat keines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei drei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete in der Premier League mit einem 1:1 gegen Manchester United. In einer früheren Ligapartie unterlag Tottenham Aston Villa mit 2:3. Auch eine 1:3-Niederlage gegen Liverpool im Carabao Cup gehört zu dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Tottenham nur zwei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das zeigt, dass die Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv Probleme hatte.

Ipswich hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 2:3-Niederlage gegen Manchester City in der Premier League. Zuvor hatte Ipswich Fulham mit 2:1 besiegt. Die Gäste haben in den fünf Spielen acht Tore erzielt und zehn kassiert. Ihre beiden Siege zeigen, dass sie Punkte holen können, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Tottenham Hotspur gegen Ipswich Town: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Februar 2025 statt. Ipswich Town empfing Tottenham Hotspur zu einem Premier-League-Spiel und verlor mit 1:4. Davor gastierte Tottenham im November 2024 bei Ipswich und verlor in der Premier League mit 1:2. In den letzten fünf erfassten Duellen kommen Ipswich und Tottenham auf jeweils zwei Siege. Hinzu kommt das Ergebnis eines Freundschaftsspiels aus dem Jahr 2020, das Tottenham mit 3:0 gewann.