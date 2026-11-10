So bekommt Ihr Tickets für Tottenham Hotspur gegen Fulham: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Tottenham Hotspur empfängt Fulham am Donnerstag, 3. Dezember 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London.

Im jüngsten Ligaduell am 1. März 2026 erkämpfte sich Fulham im Craven Cottage einen 2:1-Sieg gegen Tottenham. Bereits im November 2025 gewann Fulham im Tottenham Hotspur Stadium mit 2:1. Für Tottenham ist das vor dem nächsten Aufeinandertreffen eine zusätzliche Motivation.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Tottenham Hotspur gegen Fulham wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Fulham?

Das Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Fulham wird am Donnerstag, 3. Dezember 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 13 3. Dez. 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Wie kann man Tickets für Tottenham Hotspur gegen Fulham in der Premier League kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Fulham gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketportale von Tottenham Hotspur oder Fulham gekauft werden. Mit der entsprechenden Vereinsmitgliedschaft ist das der verlässlichste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Tottenham Hotspur gegen Fulham in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Fulham:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten ungefähr 115 bis 235 Pfund .

Kosten ungefähr . Hospitality-Angebote am Spieltag: Beginnen in der Regel bei 150 Pfund und reichen bis über 300 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegspreise beim Weiterverkauf: Beginnen bei etwa 64 Pfund für Plätze im Oberrang oder mit Blick von der kurzen Spielfeldseite.

Beginnen bei etwa für Plätze im Oberrang oder mit Blick von der kurzen Spielfeldseite. Durchschnittspreise beim Weiterverkauf: Standardplätze kosten im Schnitt etwa 208 Pfund .

Standardplätze kosten im Schnitt etwa . Premiumplätze beim Weiterverkauf: Kosten häufig mehr als 300 bis 350 Pfund.

Tottenham Hotspur gegen Fulham in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Tottenham Hotspur und Fulham

Tottenham hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gelang ein 2:0-Sieg gegen Chelsea in der Premier League, zuvor hatte Tottenham Coventry City mit 3:1 besiegt. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es beim 2:3 gegen Aston Villa. In den fünf Spielen erzielte Tottenham acht Tore und kassierte acht Gegentreffer. Die zwei Siege zum Abschluss der Serie sind ein positives Zeichen für De Zerbi.

Fulham hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gelang ein 1:0-Auswärtssieg bei Coventry City in der Premier League, zuvor hatte Fulham Hull City mit 1:0 besiegt. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es beim 1:2 gegen Ipswich Town. Arbeloas Mannschaft erzielte in den fünf Partien sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zum Abschluss der Serie gelangen ihr zwei Siege in Folge ohne Gegentor.

Tottenham Hotspur gegen Fulham: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 1. März 2026 in der Premier League statt. Fulham gewann im Craven Cottage mit 2:1. Zuvor hatte Tottenham Fulham im November 2025 empfangen, wobei die Gäste ebenfalls mit einem 2:1-Sieg die Punkte holten. In den letzten fünf Premier-League-Duellen liegt Fulham mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Tottenham vorn. Ein Spiel endete unentschieden. Fulham erzielte dabei neun Tore, Tottenham fünf.