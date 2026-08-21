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Premier League
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So bekommt ihr Tickets für Tottenham Hotspur gegen Everton: Preise für die Premier League 2026/27, Spielinfos, Anstoßzeit und mehr

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Everton

Verpasst nicht die Chance, Tottenham in dieser Premier-League-Saison in Aktion zu sehen

Tottenham hat gute Erinnerungen an Spiele gegen Everton. Als beide Teams am letzten Spieltag der vergangenen Saison im Mai auf Tottenhams Platz aufeinandertrafen, sicherte ein 1:0-Sieg den Klassenerhalt in der Premier League.

Sie können sich noch heute Tickets sichern, um zu sehen, ob Roberto De Zerbis Mannschaft am Samstag, 12. September, im Tottenham Hotspur Stadium einen weiteren Sieg gegen den Klub aus Merseyside einfahren kann.

Die Fans der Spurs hoffen, dass sich die zahlreichen Sommerneuzugänge im Millionenwert bis Mitte September gut eingespielt haben und im ikonischen Stadion im Norden Londons abliefern werden.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Tottenham Hotspur gegen Everton zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Tottenham Hotspur gegen Everton statt?

Tottenham Hotspur gegen Everton findet am Samstag, 12. September, im Tottenham Hotspur Stadium (London) statt. Der Anpfiff ist für 17.30 Uhr BST angesetzt.

crest
Premier League - Spielwoche 4
Tottenham Hotspur Stadium

So kaufen Sie Tickets für Tottenham Hotspur gegen Everton in der Premier League

Für Spiele der Premier League gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Wegen der weltweit enormen Nachfrage, gesetzlicher Maßnahmen gegen den Schwarzmarkt und zu 100 Prozent digitaler Drehkreuze vergeben Premier-League-Klubs Tickets nach folgendem Verfahren:

  • Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.
  • Zahlende offizielle Klubmitglieder (Losverfahren): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Losverfahren für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich innerhalb eines festgelegten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.
  • Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die bei der Auslosung leer ausgegangen sind, zurückgegebene Tickets zum Nennwert über die offizielle Ticket Exchange des Klubs kaufen.
  • Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wenn Fans kurzfristig noch Tickets suchen, können sie diese auch über Sekundärplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Tottenham Hotspur gegen Everton in der Premier League?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, je nach Heimklub, Sitzplatzlage und Spielkategorie:

  • Alters- & Ermäßigungsstufen: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.
  • Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Spiele in Kategorien ein, etwa Kategorie A, B oder C. Topduelle gegen Rivalen aus den Top sechs oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.
  • Sitzplatzlage: Plätze zentral entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Plätze im Oberrang hinter den Toren günstigere Optionen bieten.
  • Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen nahezu alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer über eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft verfügt, um an Losverfahren oder Wiederverkaufsbörsen teilnehmen zu können.

Preise & Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwersten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Auswärtsfans sind extrem begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft. Den freien Verkauf oder einfache Mitgliederauslosungen erreichen sie praktisch nie.

Form

TOT

TOT - Form

TSG
U2-2
BRE
N3-0
CHA
S5-1
NEW
N0-2
NFO
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
EVE

EVE - Form

LIL
U1-1
CRY
S2-0
PNE
S0-4
BOU
U1-1
MUN
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Letzte direkte Duelle

Head to Head

TottenhamUnentschiedenEverton
3
1
1
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
0
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Tottenham
TOT
3
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
3
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
12Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Teamnews & Kader

Tottenham vs Everton Aufstellungen

4-2-3-1
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Aufstellung
Everton crest
Everton
EVE
4-1-4-1
A. KinskyA. KinskyA. GrayA. GrayM. van de VenM. van de VenJ. van HeckeJ. van HeckeA. RobertsonA. RobertsonM. FernandesM. FernandesR. BentancurR. BentancurS. TonaliS. TonaliO. MarmoushO. MarmoushSavioSavioD. SolankeD. SolankeJ. PickfordJ. PickfordA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteJ. TarkowskiJ. TarkowskiV. MykolenkoV. MykolenkoB. JohnsonB. JohnsonK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallJ. GarnerJ. GarnerT. GeorgeT. GeorgeH. ArmstrongH. ArmstrongT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
Tottenham

Startelf

Everton

Ersatzspieler

Trainer

  • R. De Zerbi
  • D. Moyes
Tottenham

Verletzungen und Sperren

Everton

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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