Tottenham Hotspur empfängt Crystal Palace am Samstag, 31. Oktober 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London.

Im direkten Vergleich liegt Tottenham mit 38 Siegen gegenüber 16 Erfolgen von Crystal Palace vorn. Hinzu kommen 15 Unentschieden. Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Liga im März 2026 feierte Crystal Palace einen beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg im Tottenham Hotspur Stadium.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace in der Premier League?

Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace findet am Sonntag, 1. November 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London statt.

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 13:30 Tottenham Hotspur Stadium

Wie kann man Tickets für Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Crystal Palace gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinsmitgliedschaft: Wer Mitglied ist, kann Tickets direkt über die Vereine kaufen. Für Heimspiele von Tottenham werden Tickets in der Regel zuerst in bevorzugten Verkaufsphasen für One-Hotspur-Mitglieder angeboten. Nur selten gehen sie in den freien Verkauf. Mitglieder können außerdem die offizielle Ticket-Exchange-Plattform nutzen, wenn Dauerkarteninhaber ihre Plätze weiterverkaufen.

Offizielle Hospitality-Pakete: Exklusive Stadionerlebnisse und Hospitality-Pakete können direkt über den Verein erworben werden. Diese Angebote umfassen neben einer Eintrittskarte häufig den Zugang zu einer Lounge, Verpflegung oder eine Hotelübernachtung in London.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Angebote der Vereine vollständig ausverkauft, finden sich Tickets für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub . Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace in der Premier League?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Crystal Palace über offizielle Kanäle und auf dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets: Reguläre Tickets zum Originalpreis kosten je nach Kategorie und Lage des Blocks im Stadion üblicherweise etwa 45 bis über 100 £ .

Hospitality-Pakete: Offizielle VIP-Erlebnisse am Spieltag und Hospitality-Pakete direkt über den Verein beginnen für reguläre Premium-Pakete der Kategorien A/B im Allgemeinen bei etwa 399 bis über 449 £ pro Person. Exklusive Logen kosten mehr.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Reguläre Tickets aus dem Weiterverkauf: Angebote für reguläre Plätze beginnen bei Sitzplätzen im Oberrang oder mit Blick von der Schmalseite in der Regel bei etwa 60 bis 65 £ . Die durchschnittlichen Marktpreise liegen je nach Nachfrage eher bei 220 bis über 230 £ .

Hospitality-/VIP-Angebote aus dem Weiterverkauf: VIP- und Hospitality-Pakete auf dem Zweitmarkt beginnen üblicherweise bei etwa 145 bis über 155 £ .

Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Tottenham Hotspur und Crystal Palace

Tottenhams jüngste Bilanz fällt ernüchternd aus. Die Mannschaft von De Zerbi hat drei ihrer letzten fünf Spiele verloren und zweimal unentschieden gespielt. In diesem Zeitraum gelang ihr wettbewerbsübergreifend kein Sieg. Im letzten Premier-League-Spiel unterlag sie Aston Villa mit 2:3, zuvor hatte sie im Carabao Cup gegen Liverpool mit 1:3 verloren. In den fünf Partien erzielte Tottenham nur drei Tore, kassierte acht Gegentreffer und blieb kein einziges Mal ohne Gegentor.

Crystal Palace zeigte zuletzt wechselhafte Leistungen. Die Mannschaft von Sage holte in ihren vergangenen fünf Partien zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Der Höhepunkt war ein 4:0-Erfolg gegen Lech Poznan in der Europa League. Der 3:2-Auswärtssieg in der Premier League bei Fulham zeigte zudem, dass Crystal Palace auch in fremden Stadien Tore erzielen kann. Die einzige Liganiederlage in diesem Zeitraum gab es bei Ipswich, wo die Mannschaft drei Gegentore kassierte. Im jüngsten Premier-League-Spiel hielt sie Leeds United zu einem torlosen Unentschieden.

Tottenham Hotspur gegen Crystal Palace: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Crystal Palace gewann im Tottenham Hotspur Stadium in der Premier League mit 3:1. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Palace dreimal und Tottenham einmal. Eine Partie endete ebenfalls mit einem Sieg von Palace im Selhurst Park. Tottenhams einziger Erfolg in dieser Serie war ein 1:0-Auswärtssieg im Dezember 2025. Zu Hause hat Tottenham in der Premier League seit einem 3:1 im März 2024 nicht mehr gegen Palace gewonnen.