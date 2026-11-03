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So bekommt Ihr Tickets für Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Spiel im Dezember, Ticketpreise für das London-Derby, Hospitality-Pakete und mehr

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Tottenham

Am 6. Dezember könntest du bei einem der größten Derbys der Fußballsaison auf der Tribüne sitzen.

Für die Fans von Arsenal und Tottenham gibt es kaum etwas, das den Puls so in die Höhe treibt und die Nerven so strapaziert wie ein Nordlondon-Derby. 

Für beide Mannschaften ist ein Sieg enorm wichtig. Ein Erfolg gegen den Erzrivalen hebt zudem stets die Stimmung im Team und bei den leidenschaftlichen Fans.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen vor dem nächsten Nordlondon-Derby, darunter, wie Ihr Tickets kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Nordlondon-Derby statt? Tottenham gegen Arsenal

Datum

Spiel (Ortszeit)

Tickets

Spielort

Sonntag, 6. Dezember

Premier League: Tottenham gegen Arsenal (16.30 Uhr)

Tickets

Tottenham Hotspur Stadium (London)

1./2. Mai (noch nicht bestätigt)

Premier League: Arsenal gegen Tottenham (noch nicht bestätigt)

Tickets

Emirates Stadium (London)

Wie kann man Tickets für das Nordlondon-Derby Tottenham gegen Arsenal kaufen?

Die verfügbaren Tickets für Heimspiele von Tottenham werden in der Regel schnell von Mitgliedern der Programme „One Hotspur“ und „One Hotspur +“ gekauft:

  • One Hotspur“ ist die Basismitgliedschaft bei Tottenham. Sie steht allen offen und kostet 45 Pfund pro Saison.
  • Die nächsthöhere Mitgliedschaft heißt „One Hotspur +“. Sie kostet 55 Pfund pro Saison und bietet zusätzlich zu den Leistungen der Basismitgliedschaft mehrere Vorteile, darunter ein 24-stündiges Vorkaufsrecht für Tickets und einen Platz auf der Warteliste für eine Tottenham-Dauerkarte.

Neben dem direkten Kauf über die offiziellen Ticketportale können Fans auch Plätze auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Was kosten Tickets für das Nordlondon-Derby Tottenham gegen Arsenal?

Tickets für Erwachsene kosten bei Tottenham-Spielen beim Kauf über den Verein üblicherweise zwischen 38 und 109 Pfund. Die Spiele sind in drei Kategorien unterteilt:

  • Kategorie A (71 bis 109 Pfund): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • Kategorie B (49 bis 96 Pfund): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • Kategorie C (38 bis 81 Pfund): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Weitere Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Welche Hospitality-Pakete gibt es für das Nordlondon-Derby Tottenham gegen Arsenal?

Die Preise für Hospitality-Angebote bei Heimspielen von Tottenham Hotspur hängen von der Spielkategorie (Londoner Derbys der Kategorie A gegenüber Spielen der Kategorien B und C), der Art der Verpflegung (ungezwungenes Streetfood gegenüber gehobener Küche) und der Lage der Plätze (Panoramablick vom Oberrang gegenüber Plätzen an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie) ab:

  • Ungezwungene Sportsbars und Premium-Plätze (199 bis 349 Pfund pro Person): Die günstigeren Einstiegsangebote befinden sich in den Premium-Bereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für die Food-Hall, Getränke in der Halbzeitpause und Zugang zu den Bars der Stadion-Mikrobrauerei.
  • Moderne Lounges im Oberrang (349 bis 549 Pfund pro Person): Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Enthalten sind ein Blick von oben auf das Spielfeld, mehrgängige Speisen in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel.
  • Gehobene Küche und Chefkoch-Lounges (549 bis 999 Pfund pro Person): Exklusive Gastronomiebereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Plätze auf Höhe der Mittellinie.
  • Exklusive VIP-Erlebnisse (750 bis über 1.500 Pfund pro Person): Erstklassige Angebote am Spieltag, darunter The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören der Blick durch Glasfronten in den Spielertunnelbereich, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Direktorenloge.
  • Private Logen-Suiten und Executive-Logen (1.494 bis über 12.000 Pfund pro Loge): Abgeschlossene Suiten und Logen für 4 bis 20 Gäste. Enthalten sind individuell zusammengestellte mehrgängige Menüs, persönliches Servicepersonal und private Stadionplätze direkt vor der Suite.

Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Datum

Ergebnis

Spielort

Februar 2026

Premier League: Tottenham 1:4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

November 2025

Premier League: Arsenal 4:1 Tottenham

Emirates Stadium

Januar 2025

Premier League: Arsenal 2:1 Tottenham

Emirates Stadium

September 2024

Premier League: Tottenham 0:1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

April 2024

Premier League: Tottenham 2:3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

September 2023

Premier League: Arsenal 2:2 Tottenham

Emirates Stadium

Januar 2023

Premier League: Tottenham 0:2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Oktober 2022

Premier League: Arsenal 3:1 Tottenham

Emirates Stadium

Mai 2022

Premier League: Tottenham 3:0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Seit dem ersten Pflichtspiel-Nordlondon-Derby im Jahr 1909 stehen in der direkten Bilanz derzeit 86 Siege für Arsenal, 61 Siege für Tottenham und 52 Unentschieden. Das Kräfteverhältnis hat sich über die Jahre immer wieder verschoben, zuletzt hatte jedoch Arsenal klar die Oberhand.

Arsenal beendete die vergangene Saison mit 44 Punkten Vorsprung auf Tottenham und gewann die letzten fünf Duelle mit dem Stadtrivalen. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Februar im Tottenham Hotspur Stadium siegte die Mannschaft von Mikel Arteta deutlich mit 4:1. Eberechi Eze und Viktor Gyökeres erzielten dabei jeweils zwei Tore.

TOT

TOT - Form

AVL
N2-3
MUN
U1-1
COV
S3-1
CHE
S0-2
CRY
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ARS

ARS - Form

NFO
S0-1
FCB
U2-2
EVE
S2-0
FLE
N1-1
LIV
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
7/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
9801145+924
S
S
S
S
N
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
N
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
S
N
S
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
95131915+416
S
N
S
S
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
N
S
S
N
S
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
S
U
N
U
S
7
EvertonEvertonEVE
934299013
S
N
N
U
S
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
S
S
S
N
N
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
S
S
S
U
N
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
U
S
S
U
S
11
HullHullHUL
92521110+111
U
U
N
U
N
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
N
U
U
N
U
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
N
S
N
N
S
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
U
U
N
S
N
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
U
S
S
N
U
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
S
N
N
S
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
N
N
U
U
U
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
N
N
N
S
U
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
N
U
N
N
N
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
N
U
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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