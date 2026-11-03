Für die Fans von Arsenal und Tottenham gibt es kaum etwas, das den Puls so in die Höhe treibt und die Nerven so strapaziert wie ein Nordlondon-Derby.

Für beide Mannschaften ist ein Sieg enorm wichtig. Ein Erfolg gegen den Erzrivalen hebt zudem stets die Stimmung im Team und bei den leidenschaftlichen Fans.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen vor dem nächsten Nordlondon-Derby, darunter, wie Ihr Tickets kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Nordlondon-Derby statt? Tottenham gegen Arsenal

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Sonntag, 6. Dezember Premier League: Tottenham gegen Arsenal (16.30 Uhr) Tickets Tottenham Hotspur Stadium (London) 1./2. Mai (noch nicht bestätigt) Premier League: Arsenal gegen Tottenham (noch nicht bestätigt) Tickets Emirates Stadium (London)

Wie kann man Tickets für das Nordlondon-Derby Tottenham gegen Arsenal kaufen?

Die verfügbaren Tickets für Heimspiele von Tottenham werden in der Regel schnell von Mitgliedern der Programme „One Hotspur“ und „One Hotspur +“ gekauft:

„ One Hotspur “ ist die Basismitgliedschaft bei Tottenham. Sie steht allen offen und kostet 45 Pfund pro Saison.

“ ist die Basismitgliedschaft bei Tottenham. Sie steht allen offen und kostet 45 Pfund pro Saison. Die nächsthöhere Mitgliedschaft heißt „One Hotspur +“. Sie kostet 55 Pfund pro Saison und bietet zusätzlich zu den Leistungen der Basismitgliedschaft mehrere Vorteile, darunter ein 24-stündiges Vorkaufsrecht für Tickets und einen Platz auf der Warteliste für eine Tottenham-Dauerkarte.

Neben dem direkten Kauf über die offiziellen Ticketportale können Fans auch Plätze auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Was kosten Tickets für das Nordlondon-Derby Tottenham gegen Arsenal?

Tickets für Erwachsene kosten bei Tottenham-Spielen beim Kauf über den Verein üblicherweise zwischen 38 und 109 Pfund. Die Spiele sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (71 bis 109 Pfund) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (49 bis 96 Pfund) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (38 bis 81 Pfund): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Weitere Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Welche Hospitality-Pakete gibt es für das Nordlondon-Derby Tottenham gegen Arsenal?

Die Preise für Hospitality-Angebote bei Heimspielen von Tottenham Hotspur hängen von der Spielkategorie (Londoner Derbys der Kategorie A gegenüber Spielen der Kategorien B und C), der Art der Verpflegung (ungezwungenes Streetfood gegenüber gehobener Küche) und der Lage der Plätze (Panoramablick vom Oberrang gegenüber Plätzen an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie) ab:

Ungezwungene Sportsbars und Premium-Plätze (199 bis 349 Pfund pro Person) : Die günstigeren Einstiegsangebote befinden sich in den Premium-Bereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für die Food-Hall, Getränke in der Halbzeitpause und Zugang zu den Bars der Stadion-Mikrobrauerei.

: Die günstigeren Einstiegsangebote befinden sich in den Premium-Bereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für die Food-Hall, Getränke in der Halbzeitpause und Zugang zu den Bars der Stadion-Mikrobrauerei. Moderne Lounges im Oberrang (349 bis 549 Pfund pro Person) : Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Enthalten sind ein Blick von oben auf das Spielfeld, mehrgängige Speisen in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel.

: Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Enthalten sind ein Blick von oben auf das Spielfeld, mehrgängige Speisen in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel. Gehobene Küche und Chefkoch-Lounges (549 bis 999 Pfund pro Person) : Exklusive Gastronomiebereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Plätze auf Höhe der Mittellinie.

: Exklusive Gastronomiebereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Plätze auf Höhe der Mittellinie. Exklusive VIP-Erlebnisse (750 bis über 1.500 Pfund pro Person) : Erstklassige Angebote am Spieltag, darunter The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören der Blick durch Glasfronten in den Spielertunnelbereich, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Direktorenloge.

: Erstklassige Angebote am Spieltag, darunter The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören der Blick durch Glasfronten in den Spielertunnelbereich, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Direktorenloge. Private Logen-Suiten und Executive-Logen (1.494 bis über 12.000 Pfund pro Loge): Abgeschlossene Suiten und Logen für 4 bis 20 Gäste. Enthalten sind individuell zusammengestellte mehrgängige Menüs, persönliches Servicepersonal und private Stadionplätze direkt vor der Suite.

Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Datum Ergebnis Spielort Februar 2026 Premier League: Tottenham 1:4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium November 2025 Premier League: Arsenal 4:1 Tottenham Emirates Stadium Januar 2025 Premier League: Arsenal 2:1 Tottenham Emirates Stadium September 2024 Premier League: Tottenham 0:1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium April 2024 Premier League: Tottenham 2:3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium September 2023 Premier League: Arsenal 2:2 Tottenham Emirates Stadium Januar 2023 Premier League: Tottenham 0:2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Oktober 2022 Premier League: Arsenal 3:1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League: Tottenham 3:0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Seit dem ersten Pflichtspiel-Nordlondon-Derby im Jahr 1909 stehen in der direkten Bilanz derzeit 86 Siege für Arsenal, 61 Siege für Tottenham und 52 Unentschieden. Das Kräfteverhältnis hat sich über die Jahre immer wieder verschoben, zuletzt hatte jedoch Arsenal klar die Oberhand.

Arsenal beendete die vergangene Saison mit 44 Punkten Vorsprung auf Tottenham und gewann die letzten fünf Duelle mit dem Stadtrivalen. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Februar im Tottenham Hotspur Stadium siegte die Mannschaft von Mikel Arteta deutlich mit 4:1. Eberechi Eze und Viktor Gyökeres erzielten dabei jeweils zwei Tore.