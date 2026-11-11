Tottenham Hotspur empfängt Arsenal am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London.

Das jüngste Ligaderby fand am 22. Februar 2026 statt und endete im Tottenham Hotspur Stadium mit einem deutlichen 4:1-Auswärtssieg für Arsenal. Auch beim vorherigen Aufeinandertreffen im Emirates Stadium im November 2025 gewann Arsenal mit genau demselben Ergebnis von 4:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Tottenham Hotspur gegen Arsenal wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Tottenham Hotspur gegen Arsenal in der Premier League?

Tottenham Hotspur gegen Arsenal findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Tottenham Hotspur Stadium in London statt.

Premier League - Spielwoche 14 6. Dez. 2026 - 11:30 Tottenham Hotspur Stadium

Wie kann man Tickets für Tottenham Hotspur gegen Arsenal in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Arsenal gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können mit einer kostenpflichtigen Vereinsmitgliedschaft direkt über die offiziellen Ticketportale von Tottenham Hotspur oder Arsenal gekauft werden. Das ist der sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis zu erwerben. Die Verfügbarkeit hängt allerdings vom Kartenkontingent, von Treuepunkten und von Losverfahren ab.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Tottenham Hotspur gegen Arsenal in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Tottenham Hotspur und Arsenal:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Kosten in der Regel etwa 71 bis 109 Pfund .

Kosten in der Regel etwa . Ermäßigte Eintrittskarten: Beginnen bei etwa 25 bis 30 Pfund .

Beginnen bei etwa . Premium-Hospitality-Pakete: Beginnen bei etwa 375 Pfund pro Person und reichen bis über 1.000 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Die Preise beginnen typischerweise bei etwa 134 bis 142 Pfund .

Die Preise beginnen typischerweise bei etwa . Stark nachgefragte Plätze und Premium-Sitzplätze: Kosten zwischen 470 und 530 Pfund.

Tottenham Hotspur gegen Arsenal in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Tottenham Hotspur und Arsenal

Tottenham verbuchte in seinen letzten fünf Spielen vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen 2:0-Heimsieg gegen Crystal Palace. Zuvor gewann Tottenham in diesem Zeitraum auch auswärts bei Chelsea mit 2:0. Die einzige Niederlage gab es gegen Aston Villa, wobei Tottenham drei Gegentore kassierte. Außerdem spielte der Klub in diesem Zeitraum 1:1 gegen Manchester United. Die Mannschaft von De Zerbi hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass sie sowohl zu Hause als auch auswärts regelmäßig gewinnen kann.

Arsenal hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen dreimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gelang ein 2:1-Sieg gegen Slavia Prag in der Champions League, davor gewann Arsenal in der Premier League mit 1:0 gegen Liverpool. Im selben Zeitraum spielte der Klub in Europa 2:2 gegen Bayern München und schied im Carabao Cup nach einem 1:1 bei Fleetwood Town aus. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs war ein Premier-League-Spiel am 22. Februar 2026, das Arsenal im Tottenham Hotspur Stadium mit 4:1 gewann. Auch das vorherige Nordlondon-Derby im Emirates Stadium im November 2025 entschied Arsenal mit demselben Ergebnis von 4:1 deutlich für sich. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Arsenal vier und Tottenham eines. Tottenhams einziger Sieg gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung im Juli 2025.