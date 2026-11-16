Für die Fans von Arsenal und Tottenham gibt es kaum etwas, das den Puls so sehr in die Höhe treibt und die Nerven so sehr strapaziert wie ein Nordlondon-Derby.

Für beide Mannschaften ist ein Sieg enorm wichtig. Ein Erfolg gegen den Erzrivalen hebt stets die Stimmung im Team und unter den leidenschaftlichen Fans.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige vor dem nächsten Nordlondon-Derby, darunter, wie Ihr Tickets kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 6. Dezember Premier League: Tottenham gegen Arsenal (16.30 Uhr) Tickets Tottenham Hotspur Stadium (London) 1./2. Mai (noch zu bestätigen) Premier League: Arsenal gegen Tottenham (Uhrzeit noch zu bestätigen) Tickets Emirates Stadium (London)

Wie kann man Tickets für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal kaufen?

Alle verfügbaren Tickets für Heimspiele von Tottenham werden in der Regel schnell von Mitgliedern mit „One Hotspur“ oder „One Hotspur +“ gekauft:

„ One Hotspur “ ist die für alle zugängliche Basismitgliedschaft bei Tottenham und kostet 45 £ pro Saison.

“ ist die für alle zugängliche Basismitgliedschaft bei Tottenham und kostet 45 £ pro Saison. Die nächsthöhere Mitgliedschaft ist „One Hotspur +“. Sie kostet 55 £ pro Saison und bietet gegenüber der Basismitgliedschaft mehrere zusätzliche Vorteile, darunter ein 24-stündiges Vorkaufsrecht für Tickets und einen Platz auf der Warteliste für eine Tottenham-Dauerkarte.

Neben dem direkten Kauf über die offiziellen Ticketportale können Fans Plätze auch auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig über alternative Wege Tickets kaufen möchten.

Was kosten Tickets für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal?

Die Preise für Erwachsenentickets zu Tottenham-Spielen liegen beim Kauf über den Verein üblicherweise zwischen 38 und 109 £ und sind in drei Kategorien unterteilt:

Kategorie A (71 bis 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Kategorie B (49 bis 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Kategorie C (38 bis 81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Welche Hospitality-Pakete gibt es für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal?

Die Preise für Tottenhams Hospitality-Angebote an Spieltagen hängen von der Spielkategorie (Londoner Derbys der Kategorie A gegenüber Spielen der Kategorien B und C), der Art der Verpflegung (zwangloses Streetfood gegenüber gehobener Küche) und der Lage der Plätze (Panoramablick vom Oberrang gegenüber Plätzen an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie) ab:

Ungezwungene Sportsbars und Premiumplätze (199 bis 349 £ pro Person) : Günstigere Einstiegsmöglichkeiten in den Premiumbereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für einen zwanglosen Gastronomiebereich, Getränke in der Halbzeit und Zugang zu den Bars der stadioneigenen Mikrobrauerei.

: Günstigere Einstiegsmöglichkeiten in den Premiumbereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für einen zwanglosen Gastronomiebereich, Getränke in der Halbzeit und Zugang zu den Bars der stadioneigenen Mikrobrauerei. Moderne Lounges im Oberrang (349 bis 549 £ pro Person) : Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Inbegriffen sind ein erhöhter Blick aufs Spielfeld, mehrgängige Gerichte in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel.

: Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Inbegriffen sind ein erhöhter Blick aufs Spielfeld, mehrgängige Gerichte in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel. Gehobene Gastronomie und Chefkoch-Lounges (549 bis 999 £ pro Person) : Exklusive Gastronomiebereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Plätze auf Höhe der Mittellinie.

: Exklusive Gastronomiebereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Plätze auf Höhe der Mittellinie. Exklusive VIP-Erlebnisse (750 bis über 1.500 £ pro Person) : Erstklassige Spieltagserlebnisse, darunter The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören ein Blick durch Glasfronten in den Bereich des Spielertunnels, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Direktorenloge.

: Erstklassige Spieltagserlebnisse, darunter The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören ein Blick durch Glasfronten in den Bereich des Spielertunnels, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Direktorenloge. Private Logen und Executive-Boxen (1.494 bis über 12.000 £ pro Box): Abgeschlossene Suiten und Logenbereiche für 4 bis 20 Gäste. Dazu gehören individuell zusammengestellte mehrgängige Menüs, eigenes Servicepersonal und private Stadionplätze direkt vor der Suite.

Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Datum Ergebnis Spielstätte Februar 2026 Premier League: Tottenham 1:4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium November 2025 Premier League: Arsenal 4:1 Tottenham Emirates Stadium Januar 2025 Premier League: Arsenal 2:1 Tottenham Emirates Stadium September 2024 Premier League: Tottenham 0:1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium April 2024 Premier League: Tottenham 2:3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium September 2023 Premier League: Arsenal 2:2 Tottenham Emirates Stadium Januar 2023 Premier League: Tottenham 0:2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Oktober 2022 Premier League: Arsenal 3:1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League: Tottenham 3:0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Seit dem ersten Pflichtspiel-Derby zwischen den Nordlondoner Rivalen im Jahr 1909 lautet die aktuelle Bilanz: 86 Siege für Arsenal, 61 Siege für Tottenham und 52 Unentschieden. Die Kräfteverhältnisse mögen sich im Laufe der Jahre immer wieder verschoben haben, zuletzt aber hatte Arsenal die Oberhand.

Arsenal beendete die vergangene Saison 44 Punkte vor Tottenham. Die Mannschaft von Mikel Arteta hat die letzten fünf Spiele gegen den Stadtrivalen in Folge gewonnen. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Februar im Tottenham Hotspur Stadium feierte Arsenal einen deutlichen 4:1-Sieg, bei dem Eberechi Eze und Viktor Gyökeres jeweils einen Doppelpack erzielten.