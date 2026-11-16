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So bekommt Ihr Tickets für Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Dezember-Spiel, Ticketpreise für das Londoner Derby, Hospitality-Pakete und mehr

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Am 6. Dezember könntest du bei einem der größten Derbys der Fußballsaison auf der Tribüne sitzen.

Für die Fans von Arsenal und Tottenham gibt es kaum etwas, das den Puls so sehr in die Höhe treibt und die Nerven so sehr strapaziert wie ein Nordlondon-Derby. 

Für beide Mannschaften ist ein Sieg enorm wichtig. Ein Erfolg gegen den Erzrivalen hebt stets die Stimmung im Team und unter den leidenschaftlichen Fans.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige vor dem nächsten Nordlondon-Derby, darunter, wie Ihr Tickets kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal statt?

Datum

Spiel (Ortszeit)

Tickets

Spielstätte (Ort)

Sonntag, 6. Dezember

Premier League: Tottenham gegen Arsenal (16.30 Uhr)

Tickets

Tottenham Hotspur Stadium (London)

1./2. Mai (noch zu bestätigen)

Premier League: Arsenal gegen Tottenham (Uhrzeit noch zu bestätigen)

Tickets

Emirates Stadium (London)

Wie kann man Tickets für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal kaufen?

Alle verfügbaren Tickets für Heimspiele von Tottenham werden in der Regel schnell von Mitgliedern mit „One Hotspur“ oder „One Hotspur +“ gekauft:

  • One Hotspur“ ist die für alle zugängliche Basismitgliedschaft bei Tottenham und kostet 45 £ pro Saison.
  • Die nächsthöhere Mitgliedschaft ist „One Hotspur +“. Sie kostet 55 £ pro Saison und bietet gegenüber der Basismitgliedschaft mehrere zusätzliche Vorteile, darunter ein 24-stündiges Vorkaufsrecht für Tickets und einen Platz auf der Warteliste für eine Tottenham-Dauerkarte.

Neben dem direkten Kauf über die offiziellen Ticketportale können Fans Plätze auch auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die kurzfristig über alternative Wege Tickets kaufen möchten.

Was kosten Tickets für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal?

Die Preise für Erwachsenentickets zu Tottenham-Spielen liegen beim Kauf über den Verein üblicherweise zwischen 38 und 109 £ und sind in drei Kategorien unterteilt:

  • Kategorie A (71 bis 109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle
  • Kategorie B (49 bis 96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham
  • Kategorie C (38 bis 81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Welche Hospitality-Pakete gibt es für das Nordlondon-Derby zwischen Tottenham und Arsenal?

Die Preise für Tottenhams Hospitality-Angebote an Spieltagen hängen von der Spielkategorie (Londoner Derbys der Kategorie A gegenüber Spielen der Kategorien B und C), der Art der Verpflegung (zwangloses Streetfood gegenüber gehobener Küche) und der Lage der Plätze (Panoramablick vom Oberrang gegenüber Plätzen an der Seitenlinie auf Höhe der Mittellinie) ab:

  • Ungezwungene Sportsbars und Premiumplätze (199 bis 349 £ pro Person): Günstigere Einstiegsmöglichkeiten in den Premiumbereichen der Ost- und Westtribüne. Dazu gehören gepolsterte Plätze an der Seitenlinie, Gutscheine für einen zwanglosen Gastronomiebereich, Getränke in der Halbzeit und Zugang zu den Bars der stadioneigenen Mikrobrauerei.
  • Moderne Lounges im Oberrang (349 bis 549 £ pro Person): Lebhafte Bereiche wie Stratus oder Stadium Social auf Ebene 5. Inbegriffen sind ein erhöhter Blick aufs Spielfeld, mehrgängige Gerichte in Schalen oder mediterrane Küche, Getränkepakete und DJ-Unterhaltung nach dem Spiel.
  • Gehobene Gastronomie und Chefkoch-Lounges (549 bis 999 £ pro Person): Exklusive Gastronomiebereiche wie The Residency East/West oder Galvin at Tottenham. Geboten werden mehrgängige Gourmetmenüs, private Esstische, kostenlose Getränke und gepolsterte Plätze auf Höhe der Mittellinie.
  • Exklusive VIP-Erlebnisse (750 bis über 1.500 £ pro Person): Erstklassige Spieltagserlebnisse, darunter The H Club und The Tunnel Club. Dazu gehören ein Blick durch Glasfronten in den Bereich des Spielertunnels, gehobene Küche, ein privater Sommelier-Service und luxuriöse Plätze neben der Direktorenloge.
  • Private Logen und Executive-Boxen (1.494 bis über 12.000 £ pro Box): Abgeschlossene Suiten und Logenbereiche für 4 bis 20 Gäste. Dazu gehören individuell zusammengestellte mehrgängige Menüs, eigenes Servicepersonal und private Stadionplätze direkt vor der Suite.

Tottenham Hotspur gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Datum

Ergebnis

Spielstätte

Februar 2026

Premier League: Tottenham 1:4 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

November 2025

Premier League: Arsenal 4:1 Tottenham

Emirates Stadium

Januar 2025

Premier League: Arsenal 2:1 Tottenham

Emirates Stadium

September 2024

Premier League: Tottenham 0:1 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

April 2024

Premier League: Tottenham 2:3 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

September 2023

Premier League: Arsenal 2:2 Tottenham

Emirates Stadium

Januar 2023

Premier League: Tottenham 0:2 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Oktober 2022

Premier League: Arsenal 3:1 Tottenham

Emirates Stadium

Mai 2022

Premier League: Tottenham 3:0 Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium

Seit dem ersten Pflichtspiel-Derby zwischen den Nordlondoner Rivalen im Jahr 1909 lautet die aktuelle Bilanz: 86 Siege für Arsenal, 61 Siege für Tottenham und 52 Unentschieden. Die Kräfteverhältnisse mögen sich im Laufe der Jahre immer wieder verschoben haben, zuletzt aber hatte Arsenal die Oberhand.

Arsenal beendete die vergangene Saison 44 Punkte vor Tottenham. Die Mannschaft von Mikel Arteta hat die letzten fünf Spiele gegen den Stadtrivalen in Folge gewonnen. Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Februar im Tottenham Hotspur Stadium feierte Arsenal einen deutlichen 4:1-Sieg, bei dem Eberechi Eze und Viktor Gyökeres jeweils einen Doppelpack erzielten.

TOT

TOT - Form

MUN
U1-1
COV
S3-1
CHE
S0-2
CRY
S2-0
LEE
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ARS

ARS - Form

EVE
S2-0
FLE
N1-1
LIV
S0-1
SLP
S1-2
HUL
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
10901155+1027
S
S
S
S
S
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
S
S
N
S
S
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
N
N
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
S
N
S
S
N
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
105141916+316
N
S
N
S
S
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
S
S
N
N
U
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
S
S
S
S
N
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
N
S
U
N
U
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
S
N
U
U
N
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
U
U
S
S
U
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
N
S
S
S
U
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
103341316-312
U
N
S
N
N
13
HullHullHUL
102531111011
N
U
U
N
U
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
N
U
U
N
S
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
U
U
S
S
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
S
N
U
N
N
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
N
S
N
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
U
N
N
U
U
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
S
N
U
N
N
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
N
N
N
N
S
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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