Sunderland empfängt Tottenham Hotspur am Sonntag, dem 29. November 2026, im Stadium of Light in Sunderland.

Ihre jüngsten Ligaduelle in der Premier-League-Saison 2025–26 waren hart umkämpft. Dazu gehörte ein knappes 1:1 im Tottenham Hotspur Stadium. Nach diesem Remis setzte sich Sunderland im April 2026 im Stadium of Light dank eines entscheidenden Treffers von Nordi Mukiele mit 1:0 gegen Tottenham Hotspur durch.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Sunderland gegen Tottenham Hotspur wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Sunderland gegen Tottenham Hotspur in der Premier League angepfiffen?

Sunderland gegen Tottenham Hotspur wird am Sonntag, dem 29. November 2026, im Stadium of Light in Sunderland angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 Stadium of Light

Wie kann man Tickets für Sunderland gegen Tottenham Hotspur in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Sunderland und Tottenham Hotspur gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Fans können sich direkt im offiziellen Ticketportal von Sunderland AFC oder auf der offiziellen Ticketplattform von Tottenham Hotspur über den freien Verkauf, Kartenkontingente für Mitglieder und Tickettauschmöglichkeiten informieren.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Karten über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Sunderland gegen Tottenham Hotspur in der Premier League?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Sunderland und Tottenham Hotspur gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets: Kosten üblicherweise zwischen 30 und 60 £ f.

Kosten üblicherweise zwischen f. Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 150 bis über 180 £ pro Person.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Wiederverkaufsangebote: Plätze im Oberrang gibt es ab etwa 79 £ . Die üblichen Marktpreise liegen je nach Gesamtnachfrage im Durchschnitt bei etwa 245 bis 250 £ .

Plätze im Oberrang gibt es ab etwa . Die üblichen Marktpreise liegen je nach Gesamtnachfrage im Durchschnitt bei etwa . VIP-Tickets im Wiederverkauf: Beginnen in der Regel bei mehr als 183 £.

Sunderland gegen Tottenham Hotspur in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Sunderland und Tottenham Hotspur

Sunderland hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt spielte Sunderland in der Premier League zu Hause 0:0 gegen Leeds United, nachdem es zuvor in der Europa League ein 1:1 gegen Lech Poznan gegeben hatte. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang Sunderland auswärts bei Torreense in einem europäischen Wettbewerb. In diesen fünf Spielen erzielte das Team vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Tottenham hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann Tottenham in der Premier League mit 2:0 gegen Chelsea. In diesem Zeitraum gab es auch einen 3:1-Sieg gegen Coventry City. In den fünf Spielen erzielte Tottenham acht Tore und kassierte acht Gegentreffer. Die zwei aufeinanderfolgenden Ligasiege vor dieser Partie deuten allerdings auf einen positiven Trend hin.

Sunderland gegen Tottenham Hotspur: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 12. April 2026 in der Premier League aufeinander. Sunderland gewann damals im Stadium of Light zu Hause mit 1:0. Davor trennten sich die Teams im Januar 2026 bei Tottenham mit 1:1. In den letzten fünf erfassten Premier-League-Duellen hat Tottenham historisch gesehen die Nase vorn: Zwei Siege stehen zwei Siegen von Sunderland und einem Unentschieden gegenüber.