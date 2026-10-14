Sunderland empfängt Leeds United am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Stadium of Light in Sunderland.

In den jüngsten Premier-League-Duellen gewann Sunderland auswärts an der Elland Road mit 1:0, nachdem es zuvor in derselben Saison zu Hause ein 1:1 gegeben hatte. Auch insgesamt waren die Pflichtspielduelle zwischen beiden Teams meist umkämpft. Bei den direkten Siegen liegt Leeds knapp vorn.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Sunderland gegen Leeds United wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Sunderland gegen Leeds United?

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 12:30 Stadium of Light

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Sunderland gegen Leeds United kaufen?

Das sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für das Premier-League-Spiel Sunderland gegen Leeds United am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, im Stadium of Light zu kaufen:

1. Offizielle Verkaufskanäle von Sunderland (Heimfans)

Black-Cat-Mitgliedschaft und Ticketverlosung: Reguläre Tickets für Heimfans werden über die offizielle Ticketstelle des Sunderland AFC verkauft. Mitglieder der Kategorien Black Cat Adult und Academy können an der Online-Ticketverlosung für den 8. Spieltag teilnehmen. Wer bei der Verlosung erfolgreich ist, erhält automatisch einen Platz zugeteilt und die Zahlung wird automatisch abgewickelt.

Freier Verkauf: Falls nach der Verlosung für Mitglieder noch Plätze verfügbar sind, werden sie über das offizielle Ticketportal des Klubs für den freien Verkauf an Nichtmitglieder freigegeben.

2. Offizielles Ticketkontingent von Leeds United (Auswärtsfans)

Auswärtskontingent und Season Ticket Plus: Die Plätze im Gästebereich werden ausschließlich von Leeds United vergeben. Ein Teil des Auswärtskontingents wird unter Inhabern von Leeds United Season Ticket Plus verlost. Die übrigen Tickets werden nach Punkten im Treueprogramm für Auswärtsspiele vergeben.

3. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub werden oft Plätze von Wiederverkäufern angeboten, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind. Die Preise können allerdings vom Nennwert abweichen.

Wie viel kosten Tickets für das Ligaspiel Sunderland gegen Leeds United?

Die Ticketpreise für Sunderland gegen Leeds United hängen davon ab, ob Ihr reguläre Tickets zum Nennwert oder Plätze auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Reguläre Tickets zum Nennwert

Nennwert regulärer Tickets: Offizielle Tickets für Erwachsene im Stadium of Light kosten in der Regel zwischen 28 £ und 45 £ , abhängig von der Lage der Tribüne und der Spieleinstufung.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise für reguläre Plätze bei diesem Spiel derzeit bei etwa 80 £ bis 115 £ . Angebote für Plätze im Unterrang an den Längsseiten liegen im Durchschnitt höher.

Sunderland gegen Leeds United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Sunderland gegen Leeds United: Die Form

Sunderlands letzte fünf Spiele zeigen eine Mannschaft, die Ergebnisse erzielen kann, sich defensiv aber immer wieder Fehler leistet. In diesem Zeitraum gab es zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Zuletzt verlor Sunderland mit 3:5 gegen Manchester City. Auch ein Hattrick von Brian Brobbey konnte die Niederlage nicht verhindern. Der 1:0-Sieg gegen AZ Alkmaar in der Europa League davor zeigte eine andere Seite der Mannschaft. Insgesamt erzielte Sunderland in diesem Zeitraum viele Tore, kassierte aber auch viele Gegentreffer.

Leeds zeigte sich konstanter: In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das 4:1 gegen Newcastle United war dabei das auffälligste Ergebnis. Darauf folgte im jüngsten Spiel ein torloses Remis gegen Crystal Palace. Die 3:6-Niederlage gegen Chelsea im Carabao Cup ist der einzige Makel in einer ansonsten stabilen Serie. Farkes Mannschaft hat gezeigt, dass sie ihre Chancen konsequent nutzen kann.

Sunderland gegen Leeds United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams endete im März 2026 in der Premier League mit einem 1:0-Sieg für Sunderland an der Elland Road. Davor trennten sich die beiden Klubs im Dezember 2025 im Stadium of Light mit 1:1. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben ist ausgeglichen: Beide Teams konnten Siege feiern. Dazu zählt auch ein Testspielsieg von Leeds in der Saisonvorbereitung im Juli 2026.