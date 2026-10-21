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So bekommt Ihr Tickets für Sunderland gegen Chelsea: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Sunderland trifft in der Premier League auf Chelsea. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Im jüngsten direkten Duell in der Premier League am 24. Mai 2026 feierte Sunderland zu Hause einen knappen 2:1-Sieg gegen Chelsea.

Zuvor hatte Chelsea im Oktober 2025 im Stadium of Light einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen Sunderland eingefahren.

Wann ist Anstoß bei Sunderland gegen Chelsea in der Premier League?

Sunderland gegen Chelsea findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stadium of Light in Sunderland statt.

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Premier League - Spielwoche 10
Stadium of Light

Wie kann man Tickets für Sunderland gegen Chelsea in der Premier League kaufen?

Für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Sunderland A.F.C. und Chelsea F.C. am 8. November 2026 im Stadium of Light gibt es je nach Zugang zu offiziellen Angeboten und Zweitmarktoptionen mehrere Möglichkeiten, Tickets zu erwerben:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf von Sunderland A.F.C.: Als Heimverein bietet Sunderland Spieltickets zunächst direkt Vereinsmitgliedern und Dauerkarteninhabern an. Verbleibende Tickets sind in der Regel über die offizielle Website von Sunderland A.F.C. erhältlich, abhängig von der Verfügbarkeit und den gesammelten Treuepunkten.
  • Offizieller Ticketverkauf von Chelsea F.C.: Tickets aus dem Gästekontingent werden über Chelseas offizielles Ticketportal an berechtigte Dauerkarteninhaber und Mitglieder vergeben. Maßgeblich sind dabei die für Auswärtsspiele gesammelten Treuepunkte.

Was kosten Tickets für Sunderland gegen Chelsea in der Premier League?

So setzen sich die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Sunderland und Chelsea zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Spieltickets für Erwachsene kosten beim direkten Kauf über den Verein in der Regel zwischen 28 und 45 Pfund, abhängig von der Preiskategorie und dem Sitzplatzbereich im Stadium of Light.
  • Bei als besonders attraktiv eingestuften Spielen gegen Spitzengegner können die Preise für reguläre Tickets mitunter eher am oberen Ende der offiziellen Preisskala liegen. Zudem kann eine bestimmte Mitgliedschaftsstufe erforderlich sein.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Tickets für den Oberrang und Plätze an den Längsseiten beginnen bei etwa 83 Pfund.
  • VIP-Hospitality-Angebote und Premium-Spieltagspakete beginnen auf Wiederverkaufsplattformen bei rund 185 Pfund und können deutlich teurer sein.

Sunderland gegen Chelsea in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Sunderland und Chelsea

Sunderland verbuchte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team in der Premier League mit 3:5 gegen Manchester City, nachdem es zuvor in der Europa League mit 1:0 gegen AZ Alkmaar gewonnen hatte. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft von Le Bris sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer. Aufeinanderfolgende Siege gegen AZ Alkmaar und Hull City im Carabao Cup lagen dabei zwischen Niederlagen in der Liga.

Chelsea kam in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Chelsea in der Premier League mit 0:3 gegen Brentford, nachdem die Partie gegen Hull City zuvor 2:2 geendet hatte. Das herausragende Ergebnis dieser Serie war der 6:3-Sieg gegen Leeds United im Carabao Cup. Insgesamt erzielte die Mannschaft von Alonso in den fünf Spielen 16 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

SUN

SUN - Form

AZ
S1-0
MCI
N5-3
BHA
N0-2
TOR
S1-2
BOU
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

LEE
S6-3
HUL
U2-2
BRE
N3-0
BOU
S5-1
EVE
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sunderland gegen Chelsea: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 24. Mai 2026 in der Premier League aufeinander. Sunderland besiegte Chelsea dabei im Stadium of Light mit 2:1. Zuvor hatte Chelsea im Oktober 2025 auswärts bei Sunderland mit 2:1 gewonnen. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen liegt Sunderland mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Chelsea knapp vorn.

Head to Head

SunderlandUnentschiedenFC Chelsea
3
0
2
Premier League
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Sunderland
SUN
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
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FC Chelsea
CHE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
END
8Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
N
N
N
S
U
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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