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So bekommt Ihr Tickets für Straßburg gegen Lorient: Preise in der Ligue 1, Spielinformationen, kurzfristige Ticketverkäufe und mehr

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Frankreich Ligue 1

Straßburg trifft in der Ligue 1 auf Lorient. So sichert ihr euch Tickets für das Spiel.

Strasbourg empfängt Lorient am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stade de la Meinau in Strasbourg.

Das jüngste Ligaduell fand am 26. April 2026 statt, als Strasbourg im Stade du Moustoir einen spannenden 3:2-Auswärtssieg feierte. Zuvor hatten sich die beiden Teams im Dezember 2025 im Stade de la Meinau in einer umkämpften, defensiv geprägten Partie 0:0 getrennt.

GOAL erklärt euch alles, was ihr über Tickets für Strasbourg gegen Lorient wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Strasbourg gegen Lorient?

Strasbourg gegen Lorient findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stade de la Meinau in Strasbourg statt.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 13
Stade de la Meinau

Wie kann man Tickets für Strasbourg gegen Lorient in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Strasbourg und Lorient gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am direktesten und sichersten ist der Kauf über die offiziellen Websites von RC Strasbourg Alsace als Heimverein oder FC Lorient. Dort gibt es Tickets zum regulären Preis sowie bevorzugten Zugang für Mitglieder und Dauerkarteninhaber.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf solchen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Strasbourg gegen Lorient in der Ligue 1?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Strasbourg und Lorient:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Sitzplätze: Kosten in der Regel zwischen 20 und 40 Euro.
  • Premium- oder VIP-Plätze: Kosten üblicherweise zwischen 50 und 75 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Günstige Plätze oder Plätze auf dem Oberrang: Beginnen bei etwa 30 bis 35 Euro.
  • Premium-Plätze auf der Tribüne: Kosten zwischen 75 und 95 Euro.

Strasbourg gegen Lorient in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Strasbourg und Lorient

Strasbourg hat in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen einen Sieg und vier Niederlagen verbucht. Zuletzt gelang am 1. November ein 5:1-Heimsieg gegen Auxerre. Zuvor hatte Strasbourg nacheinander gegen Rennes (0:3), Paris Saint-Germain (1:3), Nice (2:1) und Paris FC (2:1) verloren. In diesen fünf Spielen erzielte Strasbourg zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer. Die Mannschaft kann also Tore schießen, zeigte sich defensiv aber anfällig.

Lorient hat von seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Auf einen 1:0-Sieg gegen Monaco folgte ein weiterer 1:0-Erfolg gegen Paris FC. Das jüngste Spiel endete allerdings am 2. November mit einer 0:2-Niederlage gegen Brest. In den fünf Partien spielte Lorient zudem 0:0 gegen Angers und verlor 1:2 gegen Le Mans. In diesem Zeitraum erzielte Lorient drei Tore und kassierte drei Gegentreffer.

STR

STR - Form

NCE
N2-1
PSG
N1-3
REN
N3-0
AJA
S5-1
TFC
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LOR

LOR - Form

PAR
S1-0
ASM
S1-0
SCO
U0-0
B29
N0-2
LEH
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Strasbourg gegen Lorient: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 26. April 2026 statt. Strasbourg gewann das Ligue-1-Spiel bei Lorient mit 3:2. Zuvor trennten sich die Teams im Dezember 2025 bei Strasbourg mit einem 0:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Strasbourg drei und Lorient zwei. Insgesamt fielen in diesen Spielen zwölf Tore.

Head to Head

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7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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