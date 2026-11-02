Straßburg empfängt Brest am Samstag, 21. November 2026, im Stade de la Meinau in Straßburg.

In der Ligue-1-Saison 2025/26 feierte Brest im November 2025 einen knappen 2:1-Auswärtssieg im Stade de la Meinau. Straßburg revanchierte sich noch in derselben Saison im Rückspiel und gewann im Mai 2026 seinerseits mit 2:1 auswärts im Stade Francis-Le Blé.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Straßburg gegen Brest wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Straßburg gegen Brest?

Straßburg gegen Brest beginnt am Samstag, 21. November 2026, im Stade de la Meinau in Straßburg.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Straßburg gegen Brest kaufen?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Straßburg und Brest gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins (RC Strasbourg Alsace): Der direkteste und zuverlässigste Weg zu Tickets zum offiziellen Preis führt über das Ticketportal von Straßburg. Das gilt insbesondere für Heimfans, die auf den öffentlich zugänglichen Tribünen im Stade de la Meinau sitzen möchten.

Der direkteste und zuverlässigste Weg zu Tickets zum offiziellen Preis führt über das Ticketportal von Straßburg. Das gilt insbesondere für Heimfans, die auf den öffentlich zugänglichen Tribünen im Stade de la Meinau sitzen möchten. Stadionkassen des Stade de la Meinau: Gelegentlich können Tickets vor dem Spieltag auch direkt an den Stadionkassen gekauft werden, sofern die Partie noch nicht ausverkauft ist.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Straßburg gegen Brest?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Straßburg und Brest, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze / öffentlich zugängliche Bereiche: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 20 und 40 Euro . Dafür gibt es Plätze hinter den Toren oder in Familienbereichen des Stade de la Meinau mit der üblichen Sicht und Atmosphäre am Spieltag.

Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Dafür gibt es Plätze hinter den Toren oder in Familienbereichen des Stade de la Meinau mit der üblichen Sicht und Atmosphäre am Spieltag. Premiumplätze / Sitzplätze im mittleren Tribünenbereich: Diese kosten in der Regel zwischen 50 und 75 Euro und bieten einen besseren Blick auf das Mittelfeld sowie mehr Komfort.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Günstigere Zweitmarkt-Angebote: Tickets für öffentlich zugängliche Plätze auf oberen Rängen oder in Familienbereichen beginnen bei etwa 25 bis 55 Euro .

Tickets für öffentlich zugängliche Plätze auf oberen Rängen oder in Familienbereichen beginnen bei etwa . Zweitmarkt-Tickets für obere Ränge und Premiumplätze: Für stark nachgefragte oder besser gelegene, nebeneinanderliegende Plätze liegen die Preise bei 110 bis über 150 Euro pro Ticket.

Straßburg gegen Brest in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Straßburg gegen Brest: Die Form

Straßburg hat in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte das Team neun Tore und kassierte elf Gegentreffer. Zuletzt verlor Straßburg mit 1:3 gegen Paris Saint-Germain. In diesem Zeitraum gab es außerdem jeweils eine 1:2-Niederlage gegen Nizza und Paris FC. Der einzige Sieg war ein 6:2 gegen Troyes, doch angesichts der drei darauffolgenden Niederlagen wirkt dieser Erfolg inzwischen weit entfernt.

Brest hat in seinen letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Eines dieser Unentschieden gab es allerdings in einem Freundschaftsspiel gegen Monza. In der Ligue 1 spielte Brest zuletzt 1:1 gegen Lille, zuvor gelang ein überzeugender 5:1-Sieg gegen Angers. Davor verlor Brest mit 1:2 gegen Auxerre und mit 0:1 gegen Paris Saint-Germain.

Straßburg gegen Brest: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Mai 2026 statt. Brest gewann dabei in der Ligue 1 mit 2:1 auswärts in Straßburg. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Brest drei, Straßburg eines. Eine Partie endete unentschieden. Auch bei seinen letzten beiden Besuchen im Stade de la Meinau war Brest siegreich.