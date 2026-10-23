In den jüngsten direkten Duellen hatte Straßburg meist die Oberhand. Dazu zählt ein klares 3:0 beim letzten Heimspiel gegen Auxerre. Die Fans können ein intensives taktisches Duell erwarten: Auxerre will seine jüngste Serie ohne Sieg gegen eine widerstandsfähige Straßburger Mannschaft auf deren heimischem Platz beenden.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Straßburg gegen Auxerre wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Straßburg gegen Auxerre?

Das Spiel zwischen Straßburg und Auxerre wird am Sonntag, dem 1. November 2026, im Stade de la Meinau in Straßburg angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

Wie kann man Tickets für Straßburg gegen Auxerre in der Ligue 1 kaufen?

Wer Tickets für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Straßburg und Auxerre im Stade de la Meinau kaufen möchte, hat mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Vereins

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Am zuverlässigsten und direkt zum regulären Preis sind Tickets über die offizielle Website oder die Vorverkaufsstelle des Racing Club de Strasbourg Alsace erhältlich. Dort beginnt vor den Spieltagen der Verkauf für Mitglieder oder der freie Verkauf.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub finden.

Was kosten Tickets für Straßburg gegen Auxerre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Straßburg und Auxerre hängen davon ab, ob Ihr die Karten über offizielle Verkaufskanäle des Vereins oder auf Zweitmarktplattformen kauft:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Vereins

Hintertortribünen (Tribune Est / Familientribünen): 30 bis 50 €

Eckbereiche: 50 bis 80 €

Sitzplätze an der Längsseite (Tribune Sud / Présidentielle): 80 bis über 120 €

VIP- und Hospitality-Pakete: 150 bis über 250 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Oberrang / allgemeiner Weiterverkauf: 30 bis 55 €

Reguläre Plätze an der Längsseite oder in den Eckbereichen: 55 bis 95 €

Premiumplätze im Unterrang / stark nachgefragte Blöcke: 95 bis über 140 €

Straßburg gegen Auxerre in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Straßburg gegen Auxerre: Die Form

Straßburg hat in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Paris FC. Zuvor spielte Straßburg 1:1 gegen Monaco und feierte einen deutlichen 6:2-Sieg in Troyes. Auch Lens wurde zuvor in dieser Serie mit 2:1 besiegt. In den fünf Partien erzielte Straßburg elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Auxerre hat in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen zwei Siege geholt und drei Niederlagen hinnehmen müssen. Zuletzt gelang ein 2:1-Sieg in Brest, davor schlug Auxerre auch Nizza mit 1:0. Diesen positiven Ergebnissen gingen Niederlagen gegen Lyon (1:3), Angers (1:3) und Lens (2:5) voraus. In den fünf Partien erzielte Auxerre sieben Tore und kassierte zwölf Gegentreffer.

Straßburg gegen Auxerre: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Die Partie in Auxerre endete 0:0. Davor gewann Straßburg im Oktober 2025 zu Hause mit 3:0 gegen Auxerre. Von den letzten fünf direkten Duellen entschied Straßburg drei für sich, Auxerre keines. Zwei Partien endeten unentschieden. Damit war Straßburg in den vergangenen Spielzeiten in diesem Duell die überlegene Mannschaft.