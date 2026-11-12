Stoke City empfängt Queens Park Rangers am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Bet365 Stadium in Stoke.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Liga endete im Januar 2026 im bet365 Stadium nach einer umkämpften Partie 0:0. Zu Hause war Stoke City für QPR traditionell schwer zu knacken: Die beiden vorherigen Heimspiele gegen den Londoner Klub gewann Stoke mit 3:1 und 1:0.

GOAL erklärt euch alles, was ihr über Tickets für Stoke City gegen Queens Park Rangers wissen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und was sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Stoke City gegen Queens Park Rangers in der Championship?

Stoke City gegen Queens Park Rangers findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Bet365 Stadium in Stoke statt.

England Championship - Spielwoche 19 5. Dez. 2026 - 10:00 Bet365 Stadium

Wie kann man Tickets für Stoke City gegen Queens Park Rangers in der Championship kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Stoke City und Queens Park Rangers gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Ticketstelle von Stoke City: Reguläre Heimtickets könnt ihr direkt über die offizielle Website von Stoke City oder bei der Ticketstelle des Klubs kaufen. Für Heimfans ist das die erste und sicherste Anlaufstelle.

Reguläre Heimtickets könnt ihr direkt über die offizielle Website von Stoke City oder bei der Ticketstelle des Klubs kaufen. Für Heimfans ist das die erste und sicherste Anlaufstelle. Offizielle Vereinswebsite von Queens Park Rangers: Auswärtsfans, die zum bet365 Stadium reisen möchten, können sich Tickets über das offizielle Ticketportal von QPR sichern, da für Gästefans stets ein eigenes Kontingent reserviert ist.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Stoke City gegen Queens Park Rangers in der Championship?

Hier ist eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Stoke City und Queens Park Rangers:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze für Erwachsene im Heim- oder Gästebereich: 25 bis 38 Pfund.

25 bis 38 Pfund. Ermäßigte Tickets und Seniorentickets: 18 bis 27 Pfund.

18 bis 27 Pfund. Sitzplätze für Jugendliche und unter 18-Jährige: 12 bis 15 Pfund.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze aus dem Weiterverkauf: 75 bis 95 Pfund.

75 bis 95 Pfund. Premium-Sitzplätze und Plätze auf der Längsseite aus dem Weiterverkauf: 100 bis 135 Pfund.

Stoke City gegen Queens Park Rangers in der Championship: Alles Wissenswerte

Die Form von Stoke City und Queens Park Rangers

Stoke City geht in guter Form in dieses Spiel: Von den letzten fünf Championship-Partien gewann der Klub drei, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt siegte Stoke auswärts bei den Blackburn Rovers mit 2:1, nachdem zuvor ein 2:0-Heimerfolg gegen Preston North End gelungen war. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Middlesbrough, wobei Stoke drei Gegentore kassierte. In den fünf Spielen erzielte Stoke sechs Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zweimal blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Die Bilanz von QPR aus den letzten fünf Spielen fällt wechselhafter aus: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das herausragende Ergebnis war ein deutlicher 5:0-Erfolg gegen Swansea City. Dem stehen allerdings eine 1:4-Heimniederlage gegen Southampton und ein 0:3 bei Birmingham City gegenüber. Zuletzt spielte QPR gegen Burnley 1:1. In diesen fünf Partien erzielte QPR elf Tore, kassierte aber auch neun. Das zeigt eine Mannschaft, die Chancen herausspielt, defensiv jedoch anfällig bleibt.

Stoke City gegen Queens Park Rangers: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Championship endete im Januar 2026 im Bet365 Stadium 0:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Stoke City zwei und QPR eines; zwei Partien endeten unentschieden. Zu Hause hatte Stoke meist die Oberhand und gewann beide vorherigen Heimspiele in dieser Übersicht mit 3:1 und 1:0.