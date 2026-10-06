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So bekommt ihr Tickets für SSC Neapel gegen AS Rom: Ticketpreise für die Serie A, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Die SSC Napoli trifft in der Serie A auf die Roma. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Das Derby del Sole zwischen SSC Napoli und AS Roma ist eine der elektrisierendsten und traditionsreichsten Rivalitäten des italienischen Fußballs. Im legendären Stadio Diego Armando Maradona in Neapel treffen zwei große Vereine aus Süditalien in einem hitzigen Serie-A-Duell aufeinander. Zu erwarten sind unnachgiebige Intensität, Taktik auf höchstem Niveau und eine beeindruckende Lautstärke auf den Rängen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Ticketpreisen, Verfügbarkeit und dazu, wie ihr heute Tickets kaufen könnt.

Wann beginnt das Serie-A-Spiel zwischen SSC Napoli und Roma?

Napoli gegen Roma findet im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel statt. Der Anstoß ist im Rahmen des Serie-A-Spieltags nach der Länderspielpause angesetzt.

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Italien Serie A - Spielwoche 8
Diego Armando Maradona

Wo kann man Tickets für Napoli gegen Roma kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele von SSC Napoli werden hauptsächlich über das offizielle TicketOne-Portal und die Website von SSC Napoli angeboten. Wegen der hohen Nachfrage unter Inhabern offizieller Clubkarten und Fans vor Ort sind die Tickets für den freien Verkauf auf den offiziellen Plattformen oft schnell ausverkauft.

Falls ihr beim regulären Vorverkauf leer ausgeht, ist StubHub eine Möglichkeit, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Napoli gegen Roma?

Die von SSC Napoli festgelegten offiziellen Ticketpreise für reguläre Serie-A-Heimspiele im Stadio Diego Armando Maradona beginnen für Plätze im Oberrang der Curva üblicherweise bei 45 Euro und steigen für zentrale Plätze auf der Tribuna auf 150 Euro oder mehr.

Auf Zweitmarktplattformen beginnen die günstigsten Angebote für reguläre Sitzplätze bei etwa 70 Euro. Die Preise schwanken je nach Nachfrage und Platzlage.

SSC Napoli gegen Roma in der Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von SSC Napoli und Roma

Napoli geht mit wechselhaften Ergebnissen in die Partie: In den vergangenen fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt spielte die Mannschaft in der Serie A 1:1 gegen Fiorentina. Außerdem unterlag sie in der Champions League Arsenal und verlor im bisherigen Saisonverlauf zu Hause gegen Como. Die Mannschaft von Allegri hat beim 1:0 gegen Bologna gezeigt, dass sie sich Siege erarbeiten kann, doch die Anfälligkeit in der Defensive war ein wiederkehrendes Problem. In diesen fünf Spielen kassierte Napoli acht Gegentore und erzielte fünf Treffer.

Bei Roma fällt die jüngste Bilanz positiver aus. Die Mannschaft von Gasperini hat drei ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen und zweimal unentschieden gespielt, ohne eine Niederlage zu kassieren. Der 4:0-Auswärtssieg bei Lecce zeigt besonders deutlich ihre Offensivstärke. Danach folgten Siege gegen Atalanta und Torino. Das 2:2 bei Inter zeigt, dass Roma mit den stärksten Mannschaften der Liga mithalten kann. In diesem Zeitraum erzielte Roma zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt sowohl die Offensivleistung als auch eine solide Defensivarbeit wider.

NAP

NAP - Form

BOL
S1-0
FIO
U1-1
FRC
S3-0
VIL
N3-1
VEN
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ROM

ROM - Form

TOR
S0-2
INT
U2-2
COM
U0-0
RMA
N3-4
GEN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

SSC Napoli gegen Roma: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine endete im Februar 2026 im Maradona 2:2. Damit setzte sich eine Reihe umkämpfter Duelle fort. In den vergangenen fünf direkten Begegnungen in der Serie A gewann Roma einmal und Napoli zweimal, zwei Partien endeten unentschieden. Auch die Tore verteilten sich in diesen Spielen recht gleichmäßig, was unterstreicht, wie ausgeglichen dieses Duell meist ist.

Head to Head

SSC NeapelUnentschiedenAS Rom
2
3
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NAP
2
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1
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NAP
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ROM
2
END
7Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5


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