Napoli empfängt Lecce am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Diego-Armando-Maradona-Stadion in Neapel.

Im bislang letzten Ligaduell im März 2026 erkämpfte sich Napoli zu Hause einen 2:1-Sieg und holte damit alle drei Punkte in der Serie A. Von den letzten fünf Pflichtspielen gegen Lecce gewann Napoli vier und spielte einmal unentschieden. Lecce wartet in diesem Zeitraum noch auf den ersten Sieg.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Napoli gegen Lecce wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Serie-A-Spiel SSC Napoli gegen Lecce angepfiffen?

Napoli gegen Lecce wird am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Diego-Armando-Maradona-Stadion in Neapel angepfiffen.

Italien Serie A - Spielwoche 14 5. Dez. 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Wie kann man Tickets für das Serie-A-Spiel SSC Napoli gegen Lecce kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel SSC Napoli gegen Lecce gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste und zuverlässigste Weg führt über das offizielle Ticketportal von Napoli. Dort gehen die Tickets nach den ersten Verkaufsphasen für Dauerkarteninhaber und Mitglieder mit Treuekarte in den freien Verkauf.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Serie-A-Spiel SSC Napoli gegen Lecce?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das bevorstehende Serie-A-Spiel SSC Napoli gegen Lecce:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardkategorien (Kurven und untere Ränge): Reguläre Sitzplätze kosten üblicherweise ab etwa 20 bis 35 Euro .

Reguläre Sitzplätze kosten üblicherweise ab etwa . Mittlere Preiskategorien (Distinti-Bereiche): Je nach genauer Platzierung liegen die Preise in der Regel zwischen 45 Euro und 90 Euro .

Je nach genauer Platzierung liegen die Preise in der Regel zwischen und . Premiumplätze / Tribuna: Für exklusive Hospitality-Angebote und Plätze auf den zentralen Tribünen können die Preise zwischen 120 und über 275 Euro liegen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Günstigste Angebote (obere Ränge / Standardkategorien): Beginnen üblicherweise bei etwa 30 bis 40 Euro .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Liegt im Schnitt bei etwa 160 bis 210 Euro .

Liegt im Schnitt bei etwa . Weiterverkauf von VIP- und Hospitality-Tickets: Beginnt in der Regel bei etwa 85 bis über 100 Euro.

SSC Napoli gegen Lecce in der Serie A: Alles, was Ihr wissen müsst

SSC Napoli gegen Lecce: Die Form

Napoli hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Im jüngsten Spiel gab es in der Serie A eine 0:2-Niederlage gegen Juventus. Die Tore von Alajbegovic und Boga entschieden die Partie. Zuvor besiegte Napoli Monza mit 4:1 und spielte 3:3 gegen Roma, hatte in diesem Zeitraum aber auch eine 0:1-Niederlage gegen Venezia hinnehmen müssen. In diesen fünf Spielen erzielte Napoli 13 Tore und kassierte sieben Gegentreffer, zeigte dabei allerdings schwankende Leistungen.

Lecce hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen und vier verloren. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 3:0-Auswärtserfolg gegen Udinese. Danach verlor Lecce gegen Bologna, Juventus, Frosinone und zuletzt Genoa. Bei diesen vier Niederlagen kassierte die Mannschaft zehn Gegentore. Das Team von Di Francesco erzielte in seinen letzten fünf Spielen nur vier Tore.

SSC Napoli gegen Lecce: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Napoli gewann das Serie-A-Spiel im Maradona mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Napoli vier und spielte einmal unentschieden. Lecce gelang in diesem Zeitraum noch kein Sieg. Napoli erzielte in diesen fünf Begegnungen acht Tore und kassierte zwei Gegentreffer.