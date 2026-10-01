Napoli trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Diego Armando Maradona Stadium in Neapel auf Bodoe/Glimt.

Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um in der Tabelle des Ein-Liga-Formats weiter nach oben zu klettern. Das anstehende Duell ist ein spannendes europäisches Aufeinandertreffen zwischen dem italienischen Spitzenklub und dem norwegischen Meister.

GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Napoli gegen Bodoe/Glimt wissen müsst, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt in der Champions League?

Napoli gegen Bodoe/Glimt wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Diego Armando Maradona Stadium in Neapel angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Wie kann man Tickets für SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen SSC Napoli und FK Bodø/Glimt im Stadio Diego Armando Maradona zu kaufen, folgt diesen Schritten:

Offizielle Website und Ticketanbieter von SSC Napoli:

Napoli verkauft Tickets über die offizielle Website und den autorisierten Ticketpartner.

Fidelity Card (Fan Card): Bei stark nachgefragten Champions-League-Spielen erhalten Inhaber der Fidelity Card (Fan Stadium Card) von Napoli oft vorrangigen Zugang. Falls die Tickets in der Mitgliederphase nicht ausverkauft werden, gehen sie in den freien Verkauf über.

Wie viel kosten Tickets für SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt in der Champions League?

Die Ticketpreise für SSC Napoli gegen FK Bodø/Glimt in der UEFA Champions League variieren je nachdem, wo ihr sie kauft, welche Sitzplatzkategorie ihr wählt und welchen Mitgliedsstatus ihr habt:

1. Offizieller Direktverkauf

Preise nach Standardkategorie: Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert im Stadio Diego Armando Maradona liegen je nach Block in der Regel zwischen 30 € und 150 € :

Curva (A/B): Ca. 30 € bis 50 € Distinti: Ca. 50 € bis 80 € Tribuna Posillipo / Nisida: Ca. 90 € bis 150 €+



2. Sekundärmarkt für Tickets

Günstige Tickets für den allgemeinen Einlass auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen bei etwa 55 € bis 100 € , während Premium-Sitze und VIP-Bereiche je nach aktueller Marktnachfrage teurer sind.

SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Form von SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt

Napoli hat in den vergangenen fünf Spielen wettbewerbsübergreifend zwei Siege gefeiert und drei Niederlagen kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der Serie A gegen Bologna, mit dem eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen beendet wurde. In dieser Niederlagenserie verlor Napoli in der Champions League mit 0:1 gegen Arsenal sowie in der Liga mit 2:3 gegen Inter und 1:2 gegen Como. Der einzige weitere Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:0-Auswärtserfolg bei Genua in der Serie A. In diesen fünf Partien erzielte Napoli fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bodoe/Glimt hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg in der Eliteserien gegen Sandefjord, zuvor hatte das Team drei Ligaspiele in Folge gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Lauf setzte es in der Champions League gegen Bayern München, als Bodoe/Glimt mit 0:5 verlor. In diesen fünf Spielen erzielte Bodoe/Glimt 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Für frühere Duelle zwischen Napoli und Bodoe/Glimt liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor.