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So bekommt ihr Tickets für SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Die SSC Napoli trifft in der Champions League auf Bodoe/Glimt. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Napoli trifft am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Diego Armando Maradona Stadium in Neapel auf Bodoe/Glimt.

Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um in der Tabelle des Ein-Liga-Formats weiter nach oben zu klettern. Das anstehende Duell ist ein spannendes europäisches Aufeinandertreffen zwischen dem italienischen Spitzenklub und dem norwegischen Meister.

GOAL liefert euch alles, was ihr über den Ticketkauf für Napoli gegen Bodoe/Glimt wissen müsst, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt in der Champions League?

Napoli gegen Bodoe/Glimt wird am Dienstag, den 20. Oktober 2026, im Diego Armando Maradona Stadium in Neapel angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 3
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Wie kann man Tickets für SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen SSC Napoli und FK Bodø/Glimt im Stadio Diego Armando Maradona zu kaufen, folgt diesen Schritten:

Offizielle Website und Ticketanbieter von SSC Napoli:

Napoli verkauft Tickets über die offizielle Website und den autorisierten Ticketpartner.

Fidelity Card (Fan Card): Bei stark nachgefragten Champions-League-Spielen erhalten Inhaber der Fidelity Card (Fan Stadium Card) von Napoli oft vorrangigen Zugang. Falls die Tickets in der Mitgliederphase nicht ausverkauft werden, gehen sie in den freien Verkauf über.

Wie viel kosten Tickets für SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt in der Champions League?

Die Ticketpreise für SSC Napoli gegen FK Bodø/Glimt in der UEFA Champions League variieren je nachdem, wo ihr sie kauft, welche Sitzplatzkategorie ihr wählt und welchen Mitgliedsstatus ihr habt:

1. Offizieller Direktverkauf

  • Preise nach Standardkategorie: Die offiziellen Ticketpreise zum Nennwert im Stadio Diego Armando Maradona liegen je nach Block in der Regel zwischen 30 € und 150 €:
    • Curva (A/B): Ca. 30 € bis 50 €
    • Distinti: Ca. 50 € bis 80 €
    • Tribuna Posillipo / Nisida: Ca. 90 € bis 150 €+

2. Sekundärmarkt für Tickets

  • Günstige Tickets für den allgemeinen Einlass auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen bei etwa 55 € bis 100 €, während Premium-Sitze und VIP-Bereiche je nach aktueller Marktnachfrage teurer sind.

SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt in der Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Form von SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt

Napoli hat in den vergangenen fünf Spielen wettbewerbsübergreifend zwei Siege gefeiert und drei Niederlagen kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der Serie A gegen Bologna, mit dem eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Niederlagen beendet wurde. In dieser Niederlagenserie verlor Napoli in der Champions League mit 0:1 gegen Arsenal sowie in der Liga mit 2:3 gegen Inter und 1:2 gegen Como. Der einzige weitere Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:0-Auswärtserfolg bei Genua in der Serie A. In diesen fünf Partien erzielte Napoli fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bodoe/Glimt hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg in der Eliteserien gegen Sandefjord, zuvor hatte das Team drei Ligaspiele in Folge gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Lauf setzte es in der Champions League gegen Bayern München, als Bodoe/Glimt mit 0:5 verlor. In diesen fünf Spielen erzielte Bodoe/Glimt 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

NAP

NAP - Form

COM
N1-2
INT
N3-2
ARS
N0-1
BOL
S1-0
FIO
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BOD

BOD - Form

RBK
S4-2
FRE
S1-2
FCB
N5-0
SAN
S3-2
BRA
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

SSC Napoli gegen Bodoe/Glimt: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Für frühere Duelle zwischen Napoli und Bodoe/Glimt liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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