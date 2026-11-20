Napoli empfängt AC Milan am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Diego-Armando-Maradona-Stadion in Neapel.

Beide Klubs haben in den vergangenen Jahren den Serie-A-Titel gewonnen: Milan holte 2022 den Scudetto, Napoli folgte 2023 mit einer historischen, dominanten Meistersaison. Zuletzt verliefen die direkten Duelle wechselhaft. Napoli gewann im April 2026 mit 1:0 und siegte im Dezember 2025 in der Supercoppa Italiana mit 2:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Napoli gegen AC Milan wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Serie-A-Spiel SSC Napoli gegen AC Milan?

Napoli gegen AC Milan findet am Sonntag, 13. Dezember 2026, im Diego-Armando-Maradona-Stadion in Neapel statt.

Wie kauft Ihr Tickets für SSC Napoli gegen AC Milan in der Serie A?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel SSC Napoli gegen AC Milan gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizielle Ticketportale der Klubs: Der sicherste und direkteste Weg zu echten Tickets führt über die offiziellen Websites beider Klubs ( sscnapoli.it oder acmilan.com ). Tickets für Heimfans werden in der Regel schrittweise angeboten: zuerst für Dauerkarteninhaber, dann für Inhaber von Fankarten (etwa der Fidelity Card / Tessera del Tifoso) und schließlich im freien Verkauf.

Der sicherste und direkteste Weg zu echten Tickets führt über die offiziellen Websites beider Klubs ( oder ). Tickets für Heimfans werden in der Regel schrittweise angeboten: zuerst für Dauerkarteninhaber, dann für Inhaber von Fankarten (etwa der Fidelity Card / Tessera del Tifoso) und schließlich im freien Verkauf. Gästebereich (Settore Ospiti): Wer die Gastmannschaft unterstützt, muss Tickets aus dem Gästekontingent über den offiziellen Ticketkanal des Gastklubs kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Serie-A-Tickets für SSC Napoli gegen AC Milan?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Serie-A-Spiel SSC Napoli gegen AC Milan:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Standardplätze im Unterrang und in den Kurven (Curva / Distinti Inferiori): Beginnen in der Regel bei etwa 20 bis 45 € .

Beginnen in der Regel bei etwa . Plätze im mittleren Rang und an der Seitenlinie (Distinti / Tribune Laterali): Kosten üblicherweise zwischen 75 und 150 € .

Kosten üblicherweise zwischen . Premiumplätze und zentrale Tribünen (Tribuna Centrale / Posillipo/Onore): Kosten meist zwischen 175 und 275 € oder mehr .

Kosten meist zwischen . Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 250 bis 350 € und können 1.000 € übersteigen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets über die offiziellen Klubverkäufe ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Tickets und Wiederverkauf für den Oberrang: Beginnen üblicherweise bei etwa 120 bis 150 € .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Durchschnittliche Sitzplätze auf dem Zweitmarkt: Werden in der Regel für 190 bis 250 € gehandelt.

Werden in der Regel für gehandelt. Premium-Spieltagspakete und Kombiangebote mit Anreise: Kosten häufig 250 bis 500 € oder mehr.

SSC Napoli gegen AC Milan in der Serie A: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von SSC Napoli und AC Milan

Napoli hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Serie A zu Hause ein 1:1 gegen Lazio. Zuvor verlor Napoli in dieser Serie mit 1:4 gegen den FC Porto in der Champions League und mit 0:2 gegen Juventus in der Liga. Ein 4:1-Sieg gegen Monza sorgte jedoch für etwas Erleichterung. In diesen fünf Spielen erzielte Napoli neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Milans letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Milan in der Serie A auswärts bei Genoa mit 2:1. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war der 3:1-Derbysieg gegen Inter. Die 0:2-Niederlage gegen Ferencvaros in der Europa League und das 2:4 gegen Bologna zeigen dagegen die Unbeständigkeit, an der Amorim arbeitet. Milan erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

SSC Napoli gegen AC Milan: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams fand am 6. April 2026 statt. Napoli gewann das Serie-A-Heimspiel mit 1:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Napoli vier und Milan eines. Milans einziger Sieg gelang im September 2025 mit einem 2:1 im San Siro. Napoli gewann im Dezember 2025 zudem das Spiel gegen Milan im Supercup mit 2:0.