Sporting CP trifft am Mittwoch, 21. Oktober 2026, im Estádio José Alvalade in Lissabon auf LASK.

In ihren vergangenen drei europäischen Duellen in der UEFA Europa League hat der österreichische Klub LASK im direkten Vergleich mit zwei Siegen gegenüber einem Erfolg von Sporting die Nase vorn. Das denkwürdigste frühere Aufeinandertreffen gab es im Oktober 2020, als LASK Sporting mit einem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg im Alvalade in der Europa-League-Qualifikation schockte.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Kauf von Tickets für Sporting CP gegen LASK wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Sporting CP gegen LASK in der Champions League?

Sporting CP gegen LASK wird am Mittwoch, 21. Oktober 2026, im Estádio José Alvalade in Lissabon angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Wie kann man Tickets für Sporting CP gegen LASK in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Sporting CP vs LASK UEFA-Champions-League-Spiel im Estádio José Alvalade in Lissabon zu kaufen, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinsplattformen

Offizielle Website & App von Sporting CP: Der direkteste und sicherste Weg, um reguläre Tickets oder Karten für den Heimbereich zu kaufen. Die Tickets werden zunächst für Vereinsmitglieder (Sócios) freigegeben, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

Ticketbüro im Estádio José Alvalade: Sie können Tickets direkt an der Stadionkasse in Lissabon im Vorfeld oder am Spieltag kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

LASK-Gästeblock (für Auswärtsfans): Gästefans sollten direkt über das offizielle Ticketportal von LASK kaufen, da die Zuteilung für den Auswärtsblock vom Gastverein verwaltet wird.

Wie viel kosten Tickets für Sporting CP gegen LASK in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Sporting CP und LASK im Estádio José Alvalade variieren je nachdem, ob Sie sie über den offiziellen Vereinsverkauf oder über sekundäre Ticketplattformen kaufen.

1. Offizielle Vereinspreise (Estádio José Alvalade)

Reguläre Tickets / Nicht-Mitglieder: Offizielle Tickets zum Nennwert liegen in der Regel zwischen 25 € und 75 € , abhängig von der Sitzplatzkategorie (hinter den Toren oder zentral auf der Längsseite).

Vereinsmitglieder (Sócios): Mitglieder von Sporting CP erhalten in der Regel ermäßigte Preise ab etwa 15 € bis 40 € .

VIP- & Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Angebote und Premium-Executive-Sitze liegen zwischen 150 € und 350 €+ , einschließlich Lounge-Zugang und Catering vor dem Spiel.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub Ticketpreise in den folgenden Bereichen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Einsteigerplätze (Oberrang / hinter dem Tor): Die Einstiegspreise bei autorisierten Wiederverkäufern und Aggregatoren liegen in der Regel zwischen 35 € und 75 € .

Plätze der mittleren Kategorie & auf der Längsseite: Zentrale oder Plätze im Unterrang kosten typischerweise zwischen 75 € und 130 € .

Auswärtsblock (LASK-Fans): Die direkt über LASK verkauften Kontingente für den Gästeblock liegen bei den standardmäßigen, von der UEFA gedeckelten Preisen für Auswärtsfans, typischerweise bei etwa 30 € bis 45 € .

Sporting CP gegen LASK in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Sporting CP gegen LASK

Sporting CP hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden geholt, dabei 10 Tore erzielt und vier kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen Arouca in der Liga Portugal, davor gab es ebenfalls ein 1:1 gegen Famalicão. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 3:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League, während auch das 4:0 auswärts bei Rio Ave als Ausrufezeichen auf nationaler Ebene hervorstach.

LASK hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz in der österreichischen Bundesliga, zudem verlor das Team in der Champions League mit 0:1 gegen AEK Athen. Positiv zu vermerken sind ein 6:1-Sieg gegen Deutschlandsberger SC im ÖFB-Cup sowie ein 3:1-Auswärtssieg gegen Wolfsberger AC, die zeigen, dass die Mannschaft liefern kann, wenn die Bedingungen passen.

Sporting CP gegen LASK: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Die Bilanz zwischen diesen Klubs ist kurz, aber bemerkenswert. Das jüngste Aufeinandertreffen gab es im Oktober 2020, als LASK in der Europa-League-Qualifikation mit 4:1 im Alvalade gewann, ein Ergebnis, das als prägender Moment dieser Serie gilt. Davor feierte LASK im Dezember 2019 in der Europa-League-Gruppenphase einen 3:0-Sieg gegen Sporting, nachdem Sporting das erste Duell zwischen den beiden Teams im Oktober desselben Jahres zu Hause mit 2:1 gewonnen hatte. Über die drei erfassten Partien hinweg hat LASK mit zwei Siegen gegenüber einem Erfolg von Sporting die Oberhand.