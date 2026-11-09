Zwei Schwergewichte des Weltfußballs treffen aufeinander: England empfängt Spanien zu einem mit Spannung erwarteten Duell in der UEFA Nations League im Wembley-Stadion in London. Nach ihren denkwürdigen Duellen bei Europameisterschaften verspricht die Partie internationalen Spitzenfußball an einem der berühmtesten Spielorte des Sports.

Die Nachfrage nach Plätzen im Wembley-Stadion ist enorm, doch der Ticketkauf muss nicht schwierig sein. GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel und zum Termin, die offiziellen Ticketpreisspannen sowie Hinweise dazu, wo Ihr jetzt online Tickets kaufen könnt.

Wann ist Anstoß bei Spanien gegen England in der UEFA Nations League A?

Spanien gegen England findet im Riyadh Air Metropolitano in Madrid statt. Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Wo kann man Tickets für Spanien gegen England kaufen?

Offizielle Tickets werden über das FA-Ticketportal auf England Football sowie über die offiziellen Kanäle der UEFA vertrieben. Der freie Verkauf und die Zeitfenster für den bevorzugten Zugang von Mitgliedern des England Supporters Travel Club beginnen mehrere Wochen vor dem Spiel. Die regulären Ticketkontingente sind allerdings häufig schnell ausverkauft.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, könnt Ihr Euch über Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub noch vor dem Anpfiff Plätze sichern.

Wie viel kosten Tickets für Spanien gegen England?

Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise bei 35 Pfund für Plätze der Kategorie 4. Reguläre Tickets für Erwachsene kosten in den Hauptbereichen des Stadions bis zu 80 Pfund, während Tickets für den Familienbereich ab 25 Pfund erhältlich sind.

Sind die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Die Preise beginnen dort bei rund 76 Pfund.

Spanien gegen England in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Spanien gegen England: Die Form

Spanien geht mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Dabei erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg gegen Argentinien im WM-Finale, mit dem Spanien ein makelloses Turnier abschloss. Zuvor hatte die Mannschaft in dieser Serie Frankreich im Halbfinale mit 2:0 geschlagen und sich im Viertelfinale mit 2:1 gegen Belgien durchgesetzt. Das Team von Luis de la Fuente verlor keines dieser fünf Spiele.

England holte aus den letzten fünf Spielen vier Siege und kassierte eine Niederlage. In dieser torreichen Serie erzielte England elf Treffer und musste elf Gegentore hinnehmen. Das jüngste Spiel war ein 6:4-Sieg gegen Frankreich im WM-Halbfinale, ehe eine 1:2-Niederlage gegen Argentinien im Finale das Turnier für England beendete. Zu den vorherigen Ergebnissen gehörten ein 2:1-Sieg gegen Norwegen und ein 3:2-Erfolg gegen Mexiko.

Spanien gegen England: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften bei der EM 2024 aufeinander. Spanien gewann mit 2:1 gegen England. In den letzten fünf Duellen hat Spanien mit drei Siegen gegenüber einem englischen Erfolg die Nase vorn, eine Partie endete unentschieden. In der Nations League gewann Spanien im Oktober 2018 in Madrid mit 3:2, während England das Duell im Vormonat mit 2:1 für sich entschied.