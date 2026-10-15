Die UEFA Nations League kehrt mit einem internationalen Duell zurück: Slowenien empfängt die Schweiz im Stadion Stožice in Ljubljana. Beide europäischen Teams bringen viel Qualität und Motivation für dieses Gruppenspiel mit. Damit zählt die Partie zu den mit Spannung erwarteten Begegnungen im Fußballkalender.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zu Spieltermin, Austragungsort, Ticketpreisen und dem Kauf von Eintrittskarten.

Wann ist Anstoß bei Slowenien gegen die Schweiz in Liga B der UEFA Nations League?

Slowenien gegen die Schweiz findet im Stadion Stožice in Ljubljana statt. Die offizielle Anstoßzeit wird erst näher am Spieltermin bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Wo gibt es Tickets für Slowenien gegen die Schweiz?

Offizielle Spieltickets sind über die primäre Verkaufsstelle des gastgebenden Verbands, Eventim Slovenia, erhältlich. Dort werden reguläre Eintrittskarten für Heimspiele der Nationalmannschaft an die Öffentlichkeit verkauft. Fans sollten sich möglichst früh registrieren und buchen, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt, um sich Plätze aus dem regulären Kontingent zu sichern.

Sollte das offizielle Kontingent ausverkauft oder der gewünschte Sitzplatzbereich nicht verfügbar sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative, wenn die Tickets auf der offiziellen Seite vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Slowenien gegen die Schweiz?

Offizielle Tickets über Eventim kosten für reguläre Sitzplätze ab 26 Euro. Der Preis hängt von der Tribünenkategorie und der Sicht im Stadion Stožice ab.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 63 Euro, wenn die regulären Sitzplätze auf den offiziellen Verkaufsportalen ausverkauft sind.

Slowenien gegen die Schweiz in Liga B der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte

Slowenien gegen die Schweiz: Die Form

Slowenien verbuchte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bei sechs erzielten und sechs kassierten Toren. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Kroatien. Zuvor spielte Slowenien 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang auswärts gegen Montenegro mit 3:2. Die schwankenden Ergebnisse und Torzahlen zeigen, dass die Mannschaft noch nach Konstanz sucht.

Die jüngste Form der Schweiz ist deutlich stärker. Yakins Mannschaft gewann vier ihrer letzten fünf Spiele. Die einzige Niederlage war das 1:3 im WM-Viertelfinale gegen Argentinien. Vor diesem Rückschlag setzte sie sich nach einem 0:0 gegen Kolumbien im Elfmeterschießen durch, schlug Algerien mit 2:0 und gewann knapp mit 2:1 gegen Kanada. In diesen fünf Partien erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf. Vor der Niederlage gegen Argentinien hatte sie mit vier Siegen in Folge Schwung aufgebaut.

Slowenien gegen die Schweiz: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete 0:0: im Oktober 2025 in einem WM-Qualifikationsspiel in Ljubljana. Im Hinspiel im September 2025 hatte die Schweiz mit 3:0 gewonnen. In den vergangenen fünf direkten Duellen liegt die Schweiz mit drei Siegen gegenüber einem slowenischen Sieg und einem Unentschieden vorn.



