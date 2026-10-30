Die UEFA Nations League ist zurück: Slowenien empfängt die Schweiz zu einem vielversprechenden Länderspiel im Stožice-Stadion in Ljubljana. Beide europäischen Mannschaften bringen viel Qualität und Motivation für dieses Duell in der Gruppenphase mit. Damit zählt die Partie zu den mit Spannung erwarteten Begegnungen im Fußballkalender.

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Wann ist Anstoß bei Slowenien gegen die Schweiz in der UEFA Nations League B?

Slowenien gegen die Schweiz findet im Stožice-Stadion in Ljubljana statt. Die offizielle Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Wo gibt es Tickets für Slowenien gegen die Schweiz?

Offizielle Spieltickets sind über die primäre Verkaufsstelle des gastgebenden Verbandes erhältlich: Eventim Slovenia wickelt den regulären öffentlichen Verkauf für Heimspiele der Nationalmannschaft ab. Fans sollten sich frühzeitig registrieren und nach Beginn des allgemeinen Vorverkaufs rasch buchen, um sich Plätze aus dem regulären Kontingent zu sichern.

Falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind oder im gewünschten Stadionbereich keine Plätze mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Slowenien gegen die Schweiz?

Offizielle Tickets über Eventim kosten für reguläre Sitzplätze ab 26 Euro. Der Preis hängt von der Kategorie des Stadionbereichs und der Sicht auf das Spielfeld im Stožice-Stadion ab.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 63 Euro, wenn die regulären Plätze über die offiziellen Verkaufsportale ausverkauft sind.

Slowenien gegen die Schweiz in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Slowenien und der Schweiz

Slowenien hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Zuletzt verlor sie mit 1:2 gegen Kroatien, zuvor spielte sie 1:1 gegen Zypern. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang auswärts gegen Montenegro mit 3:2. Die wechselhaften Ergebnisse und Torbilanzen zeigen, dass die Mannschaft noch nach Konstanz sucht.

Die jüngste Bilanz der Schweiz ist deutlich stärker. Yakins Mannschaft gewann vier ihrer vergangenen fünf Spiele. Ihre einzige Niederlage war das 1:3 gegen Argentinien im WM-Viertelfinale. Vor diesem Rückschlag setzte sie sich nach einem 0:0 gegen Kolumbien im Elfmeterschießen durch, besiegte Algerien mit 2:0 und gewann knapp mit 2:1 gegen Kanada. In diesen fünf Partien erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Vier Siege in Folge sorgten vor der Niederlage gegen Argentinien für Rückenwind.

Slowenien gegen die Schweiz: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen endete 0:0: Im Oktober 2025 trennten sich die Mannschaften in der WM-Qualifikation in Ljubljana unentschieden. Zuvor hatte die Schweiz das Hinspiel im September 2025 mit 3:0 gewonnen. In den vergangenen fünf direkten Duellen kommt die Schweiz auf drei Siege, Slowenien auf einen. Eine Partie endete unentschieden.