Slavia Prag empfängt Villarreal am Mittwoch, 25. November 2026, in der Fortuna Arena in Prag.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs im Stadion des spanischen Vereins endete nach einer unterhaltsamen Partie 2:2. Im Rückspiel in Prag setzte sich Villarreal mit 2:0 durch und liegt damit im direkten Vergleich vorn.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Slavia Prag gegen Villarreal wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Villarreal angepfiffen?

Das Spiel zwischen Slavia Prag und Villarreal wird am Mittwoch, 25. November 2026, in der Fortuna Arena in Prag angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 12:45 Fortuna Arena

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Villarreal kaufen?

Für Fans, die Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Villarreal kaufen möchten, gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für die Heimbereiche können Fans direkt über das offizielle Ticketportal von Slavia Prag kaufen. Karten aus dem Gästekontingent sind über die offiziellen Kanäle von Villarreal erhältlich. Dabei gelten gegebenenfalls unterschiedliche Verkaufsphasen je nach Mitgliedsstatus und Treuepriorität.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Villarreal?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Villarreal:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Heimtickets: Sie kosten je nach Rang, Tribüne und Spielkategorie etwa 25 bis 70 Euro . Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben beim Verkauf Vorrang.

Sie kosten je nach Rang, Tribüne und Spielkategorie etwa . Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben beim Verkauf Vorrang. Tickets aus dem Gästekontingent: Sie kosten in der Regel etwa 40 bis 60 Euro und entsprechen damit den UEFA-Preisobergrenzen für Gästetickets bei europäischen Spielen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

Reguläre Plätze und Plätze auf den Hintertortribünen: Tickets für obere Ränge oder Plätze hinter dem Tor beginnen in der Regel bei etwa 65 bis 85 Euro .

Tickets für obere Ränge oder Plätze hinter dem Tor beginnen in der Regel bei etwa . Plätze auf den Längstribünen und Premium-Plätze: Sie kosten je nach Angebot, Nachfrage und genauer Lage des Blocks durchschnittlich etwa 210 bis über 350 Euro.

Slavia Prag gegen Villarreal in der Champions League: Alles Wissenswerte

Slavia Prag gegen Villarreal: Die Form

Slavia Prag hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Die jüngste Partie endete in der Champions League 2:2 gegen Fenerbahce. In der ersten Liga spielte Slavia zudem 0:0 gegen Hradec Kralove. Eine 0:2-Niederlage gegen Sabah FK stellt die einzige Niederlage in dieser Serie dar, während die Siege gegen FC Zlin und Viktoria Plzen zeigen, dass Slavia im nationalen Wettbewerb weiterhin Ergebnisse erkämpfen kann. In diesen fünf Spielen erzielte Slavia fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Villarreal geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Zuletzt verlor der Klub in der Champions League mit 3:4 gegen Liverpool, hatte zuvor im selben Wettbewerb aber SSC Napoli mit 3:1 besiegt. Ein 0:0 gegen Elche und eine 0:1-Niederlage in der Liga gegen Real Madrid vervollständigen eine Serie, die zeigt, dass Villarreal Spitzengegner gefährden kann, es dem Klub aber an Konstanz mangelt. In diesen fünf Partien erzielte Villarreal sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Slavia Prag gegen Villarreal: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Klubs trafen in UEFA-Wettbewerben zweimal aufeinander, beide Male in der Gruppenphase der Europa League im Oktober und November 2017. Villarreal gewann das erste Aufeinandertreffen im eigenen Stadion mit 2:2, bevor der Klub im Rückspiel bei Slavia Prag einen 2:0-Sieg feierte. Im direkten Vergleich liegt Villarreal nach den beiden dokumentierten Begegnungen mit einem Sieg und einem Unentschieden vorn. Dabei erzielte Villarreal vier Tore, Slavia zwei.