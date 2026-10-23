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So bekommt ihr Tickets für Slavia Prag gegen Arsenal: Champions-League-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr

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Slavia Prag trifft in der Champions League auf Arsenal. So sichert ihr euch eure Tickets.

In den bisherigen Duellen hat Arsenal gegen Slavia Prag deutlich die Nase vorn. Dazu zählt auch ein 3:0-Sieg in der Fortuna Arena im November 2025.

Arsenal reist nach Prag, um sich von den jüngsten Rückschlägen in der heimischen Liga zu erholen und nach einem guten Start in die Gruppenspiele seinen Erfolgskurs auf europäischer Ebene fortzusetzen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Slavia Prag gegen Arsenal wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Arsenal?

Slavia Prag gegen Arsenal wird am Mittwoch, dem 4. November 2026, in der Fortuna Arena in Prag angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 4
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Wie kann man Tickets für Slavia Prag gegen Arsenal in der Champions League kaufen?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Arsenal gibt es vor allem folgende Möglichkeiten, an Tickets zu kommen:

  • Offizielle Website von Slavia Prag: Als Gastgeber der Partie in der Fortuna Arena in Prag ist Slavia Prag für den regulären Ticketverkauf zuständig. Vereinsmitglieder, Dauerkarteninhaber und Mitglieder des Treueprogramms erhalten in der Regel Vorrang, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.
  • Offizielle Website von Arsenal: Für mitreisende Fans erhält Arsenal ein offizielles Kontingent an Auswärtstickets, das über das vereinseigene Ticketportal verkauft wird. Die Vergabe an berechtigte Mitglieder richtet sich nach dem Away Scheme des Klubs, den gesammelten Punkten für Auswärtsreisen und einem Losverfahren.
  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Slavia Prag gegen Arsenal in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Slavia Prag und Arsenal hängen davon ab, ob Sie die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Plätze im Heimbereich: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 85 und 115 Euro (die günstigsten regulären Kategorien beginnen bei etwa 85 bis 95 Euro).
  • Auswärtsbereich (Arsenal-Fans): Die Preise liegen üblicherweise zwischen 95 und 130 Euro.
  • Premium-Plätze / Hospitality: Die Preise liegen in der Regel zwischen 150 und 250 Euro. Üblicherweise sind darin der Zugang zu Buffets vor dem Spiel und zu Loungebereichen enthalten.
  • Exklusivlogen: Private Logen für Gruppen kosten je nach Paketumfang und Verpflegungsangebot zwischen 500 und 1.000 Euro pro Spiel.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den regulären Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Tickets aus dem Weiterverkauf: Die Preise schwanken je nach Nachfrage und beginnen in der Regel oberhalb des ursprünglichen Ticketpreises bei etwa 270 bis über 350 Euro, abhängig vom genauen Sitzplatzblock.
  • VIP- und Hospitality-Tickets aus dem Weiterverkauf: Premium-Hospitality-Pakete und Plätze mit bester Sicht von zentraler Position kosten häufig 1.200 bis über 1.600 Euro.

Slavia Prag gegen Arsenal in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Slavia Prag und Arsenal

Slavia Prag geht in starker Form in die Partie und hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es in der Champions League gegen Lens mit 2:3. Seitdem gewann Slavia in der ersten Liga mit 2:0 gegen Teplice und mit 2:1 gegen Viktoria Pilsen. Im Pokal folgte ein deutlicher 5:1-Sieg gegen FK Varnsdorf. In diesen fünf Spielen erzielte Slavia 14 Tore und kassierte nur sechs Gegentreffer.

Arsenal hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, musste im jüngsten Premier-League-Spiel gegen Brighton aber eine deutliche 0:3-Niederlage hinnehmen. Zuvor gewann Arsenal in der Liga mit 2:0 gegen Sunderland und auswärts in der Champions League mit 1:0 bei SSC Neapel. In den letzten fünf Partien erzielte Arsenal acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

SLP

SLP - Form

VPL
S2-1
ZLI
S0-1
SAB
N2-0
HRA
U0-0
FB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ARS

ARS - Form

BHA
N3-0
LEE
S2-1
LIL
S3-0
NFO
S0-1
FCB
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Slavia Prag gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im November 2025 in der Champions League aufeinander. Arsenal gewann damals in der Fortuna Arena mit 3:0. Die beiden Klubs standen sich im April 2021 außerdem zweimal in der Europa League gegenüber: Arsenal gewann in Prag mit 4:0, das Hinspiel im Emirates endete 1:1. In den fünf dokumentierten Duellen mit Slavia Prag kommt Arsenal auf vier Siege und ein Unentschieden. Das deutlichste Ergebnis dieser Begegnungen war ein 7:0-Sieg in der Champions League im Oktober 2007.

Head to Head

Sl. PragUnentschiedenFC Arsenal
0
2
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Champions League
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Sl. Prag
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ARS
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4
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0
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Champions League
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FC Arsenal
ARS
7
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Sl. Prag
SLP
0
END
1Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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