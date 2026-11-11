Sheffield United empfängt West Ham United am Freitag, 4. Desember 2026, an der Bramall Lane in Sheffield.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Mannschaften fand im Januar 2024 statt und endete während ihrer Premier-League-Saison an der Bramall Lane 2:2. Zuvor hatte West Ham im September 2023 im London Stadium einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Sheffield United gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Sheffield United gegen West Ham United wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel Sheffield United gegen West Ham United?

Sheffield United gegen West Ham United beginnt am Freitag, 4. Desember 2026, an der Bramall Lane in Sheffield.

England Championship - Spielwoche 19 4. Dez. 2026 - 15:00 Bramall Lane

Wie kauft man Tickets für das Championship-Spiel Sheffield United gegen West Ham United?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel zwischen Sheffield United und West Ham United stehen Euch folgende Möglichkeiten offen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf der offiziellen Ticketseite von Sheffield United könnt Ihr nach Karten für Heimfans suchen. Informationen zum Gästekontingent und zum Verkauf an Mitglieder findet Ihr auf der offiziellen Website von West Ham United.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Ticketangebote der Vereine vollständig ausverkauft, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel Sheffield United gegen West Ham United?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das Championship-Spiel zwischen Sheffield United und West Ham United:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tickets für Erwachsene: Sie kosten je nach Sitzplatzkategorie und Tribüne in der Regel 25 bis 45 Pfund .

Sie kosten je nach Sitzplatzkategorie und Tribüne in der Regel . Ermäßigte Tickets und Tickets für Kinder und Jugendliche: Sie kosten üblicherweise 15 bis 25 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkaufte Tickets: Die Preise für reguläre Plätze auf dem Ober- oder Unterrang beginnen in der Regel bei etwa 40 bis 60 Pfund .

Die Preise für reguläre Plätze auf dem Ober- oder Unterrang beginnen in der Regel bei etwa . Premium-Tickets oder stark nachgefragte Tickets: Je nach Verfügbarkeit und genauer Lage des Sitzplatzes kosten sie üblicherweise 80 bis über 150 Pfund.

Sheffield United gegen West Ham United in der Championship: Alles Wissenswerte

Sheffield United gegen West Ham United: Die aktuelle Form

Sheffield United geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Championship-Spielen in diese Partie. Zuletzt gewann das Team auswärts bei Preston North End mit 3:2. Auf einen 1:0-Sieg gegen Wrexham folgte ein 1:1 gegen Derby County. In den fünf Spielen erzielte Sheffield United sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Drei der letzten vier Ligaspiele hat das Team gewonnen.

West Ham holte aus den letzten fünf Championship-Spielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt spielte das Team bei Cardiff City 3:3, nachdem es zu Hause gegen West Bromwich Albion mit 1:3 verloren hatte. Zuvor gewann West Ham in dieser Serie mit 6:0 bei Lincoln City und mit 1:0 bei Swansea City. In den fünf Partien erzielte West Ham 13 Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Sheffield United gegen West Ham United: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt im Januar 2024 aufeinander. Damals spielten Sheffield United und West Ham in der Premier League an der Bramall Lane 2:2. Zuvor hatte West Ham im September 2023 im London Stadium mit 2:0 gewonnen. In den letzten fünf erfassten Duellen liegt West Ham mit drei Siegen gegenüber einem von Sheffield United vorn. Eine Partie endete unentschieden. West Ham erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore, Sheffield United fünf.