Die beiden Klubs trafen bereits zweimal in der Gruppenphase der Champions League 2008 aufeinander. Beide Partien endeten mit einem 1:0-Auswärtssieg der jeweiligen Gastmannschaft.

Sporting CP geht mit fünf Spielen ohne Niederlage in die Partie. Zu dieser Serie zählen ein 3:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League und ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Rio Ave.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Schachtar Donezk gegen Sporting CP wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und Sporting CP?

Schachtar Donezk gegen Sporting CP wird am Dienstag, 3. November 2026, an der Stamford Bridge in London angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 12:45 Stamford Bridge

Wie kann man Tickets für Schachtar Donezk gegen Sporting CP in der Champions League kaufen?

Für das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und Sporting CP an der Stamford Bridge in London gibt es vor allem folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Auf den offiziellen Websites von FC Schachtar Donezk und Sporting CP findet Ihr Informationen zum regulären Ticketverkauf, zum Verkauf an Vereinsmitglieder und zu direkt über die Klubs erhältlichen Kartenkontingenten.

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Schachtar Donezk gegen Sporting CP in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und Sporting CP hängen davon ab, ob Ihr Karten über die offiziellen Kontingente der Klubs oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Verkaufswege der Klubs

Reguläre Eintrittskarten: Plätze auf dem Ober- und Unterrang kosten in der Regel etwa 45 bis 140 € .

Mitgliederkontingente und Platzkategorien: Für Mitglieder reservierte Blöcke kosten je nach genauer Entfernung zum Spielfeld üblicherweise zwischen 60 € und 160 € .

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über den offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Plätze auf dem Oberrang oder hinter dem Tor: Die günstigsten Tickets auf Wiederverkaufsplattformen kosten für Plätze auf dem Oberrang oder mit Blick von hinter dem Tor etwa 50 bis 90 € .

Zentrale Plätze an der Längsseite: Für Plätze in mittleren bis höheren Preiskategorien entlang der Seitenlinie werden üblicherweise 100 bis 250 € verlangt.

VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote der Klubs und Optionen mit Zugang zu einer exklusiven Lounge kosten je nach genauem Leistungsumfang 160 bis über 400 € .

Schachtar Donezk gegen Sporting CP in der Champions League: Alles Wissenswerte

Schachtar Donezk gegen Sporting CP: Die Form

Schachtar Donezk hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei sieben Tore erzielt und vier kassiert. Die beiden jüngsten Partien waren Siege in der Premier League: 3:0 gegen LNZ Cherkasy und 2:0 gegen Chornomorets Odesa. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 0:2 gegen Polissya Zhytomyr Ende August.

Sporting CP hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden erzielt, dabei zehn Tore geschossen und drei kassiert. Das herausragende Ergebnis war ein 3:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League. Zudem gewann Sporting auswärts mit 4:0 gegen Rio Ave. In den letzten fünf Pflichtspielen blieb der Klub ungeschlagen.

Schachtar Donezk gegen Sporting CP: Die jüngsten direkten Duelle

Schachtar Donezk und Sporting CP trafen zuvor zweimal aufeinander, beide Male in der Champions League im Oktober und November 2008. Jeweils die Gastmannschaft gewann: Schachtar siegte in Lissabon mit 1:0, Sporting gewann das Rückspiel ebenfalls mit 1:0. Damit steht es nach Siegen 1:1. Nun treffen die Klubs erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wieder aufeinander.