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So bekommt Ihr Tickets für Shakhtar Donetsk gegen Sporting CP: Preise für das Champions-League-Spiel, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Sporting CP
Champions League

Schachtar Donezk trifft in der Champions League auf Sporting CP. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Die beiden Klubs trafen bereits zweimal in der Gruppenphase der Champions League 2008 aufeinander. Beide Partien endeten mit einem 1:0-Auswärtssieg der jeweiligen Gastmannschaft.

Sporting CP geht mit fünf Spielen ohne Niederlage in die Partie. Zu dieser Serie zählen ein 3:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League und ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Rio Ave.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Schachtar Donezk gegen Sporting CP wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und Sporting CP?

Schachtar Donezk gegen Sporting CP wird am Dienstag, 3. November 2026, an der Stamford Bridge in London angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 4
Stamford Bridge

Wie kann man Tickets für Schachtar Donezk gegen Sporting CP in der Champions League kaufen?

Für das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und Sporting CP an der Stamford Bridge in London gibt es vor allem folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

  • Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Auf den offiziellen Websites von FC Schachtar Donezk und Sporting CP findet Ihr Informationen zum regulären Ticketverkauf, zum Verkauf an Vereinsmitglieder und zu direkt über die Klubs erhältlichen Kartenkontingenten.
  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Schachtar Donezk gegen Sporting CP in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Schachtar Donezk und Sporting CP hängen davon ab, ob Ihr Karten über die offiziellen Kontingente der Klubs oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Verkaufswege der Klubs

  • Reguläre Eintrittskarten: Plätze auf dem Ober- und Unterrang kosten in der Regel etwa 45 bis 140 €.
  • Mitgliederkontingente und Platzkategorien: Für Mitglieder reservierte Blöcke kosten je nach genauer Entfernung zum Spielfeld üblicherweise zwischen 60 € und 160 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über den offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Plätze auf dem Oberrang oder hinter dem Tor: Die günstigsten Tickets auf Wiederverkaufsplattformen kosten für Plätze auf dem Oberrang oder mit Blick von hinter dem Tor etwa 50 bis 90 €.
  • Zentrale Plätze an der Längsseite: Für Plätze in mittleren bis höheren Preiskategorien entlang der Seitenlinie werden üblicherweise 100 bis 250 € verlangt.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote der Klubs und Optionen mit Zugang zu einer exklusiven Lounge kosten je nach genauem Leistungsumfang 160 bis über 400 €.

Schachtar Donezk gegen Sporting CP in der Champions League: Alles Wissenswerte

Schachtar Donezk gegen Sporting CP: Die Form

Schachtar Donezk hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei sieben Tore erzielt und vier kassiert. Die beiden jüngsten Partien waren Siege in der Premier League: 3:0 gegen LNZ Cherkasy und 2:0 gegen Chornomorets Odesa. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 0:2 gegen Polissya Zhytomyr Ende August.

Sporting CP hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden erzielt, dabei zehn Tore geschossen und drei kassiert. Das herausragende Ergebnis war ein 3:1-Sieg gegen Galatasaray in der Champions League. Zudem gewann Sporting auswärts mit 4:0 gegen Rio Ave. In den letzten fünf Pflichtspielen blieb der Klub ungeschlagen.

SHK

SHK - Form

LNZ
S3-0
VRI
S0-3
AEK
S3-1
KOL
S2-1
INT
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
11/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SCP

SCP - Form

FAM
U1-1
ARO
U2-2
BRA
S1-3
RCL
S0-2
LAS
N2-3
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Schachtar Donezk gegen Sporting CP: Die jüngsten direkten Duelle

Schachtar Donezk und Sporting CP trafen zuvor zweimal aufeinander, beide Male in der Champions League im Oktober und November 2008. Jeweils die Gastmannschaft gewann: Schachtar siegte in Lissabon mit 1:0, Sporting gewann das Rückspiel ebenfalls mit 1:0. Damit steht es nach Siegen 1:1. Nun treffen die Klubs erstmals seit fast zwei Jahrzehnten wieder aufeinander.

Head to Head

Schachtar DonezkUnentschiedenSporting CP
0
0
2
Champions League
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
1
END
0Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/2
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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