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AFC Champions League
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So bekommt ihr Tickets für Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor: Preise für die AFC Champions League Elite, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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AFC Champions League

Shabab Al-Ahli Dubai FC trifft in der AFC Champions League Elite auf Tractor. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Shabab Al Ahli empfängt Tractor am Montag, den 14. September, im Rashid Stadium in Dubai. Anpfiff ist um 20 Uhr Ortszeit, wenn beide Teams ihre Kampagne in der AFC Champions League Elite 2026/27 eröffnen.

Shabab Al Ahli geht nach einer starken Saison in der UAE Pro League in die Partie und wurde in der vergangenen Spielzeit Zweiter, während Tractor als eines der formstärksten Teams des Iran nach einem ähnlich beeindruckenden zweiten Platz in der Persian Gulf Pro League anreist.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch einen Platz für diesen Auftakt in der AFC Champions League Elite zu sichern, darunter wo ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor in der AFC Champions League Elite?

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor wird in der AFC Champions League Elite angepfiffen, allerdings sind Details zum Austragungsort und zur genauen Anstoßzeit in den verfügbaren Daten nicht bestätigt.

Wo kann man Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor kaufen?

Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor werden offiziell über Platinumlist verkauft, die Ticketplattform des Stadions für Veranstaltungen im Rashid Stadium, auf der Fans für diese Partie direkt ihre bevorzugte Kategorie auswählen können.

Falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, ist Ticombo die richtige Anlaufstelle. Die Plattform ermöglicht es Fans, verfügbare Angebote für das Spiel zu durchsuchen und sich auch dann einen Platz zu sichern, wenn das offizielle Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor?

Tickets auf Platinumlist, der offiziellen Plattform, gibt es ab 30 AED. Je nachdem, wo ihr im Rashid Stadium sitzen möchtet, steigen die Preise über Zone A bis in die höheren Kategorien.

Auf dem Zweitmarkt sind Ticombo-Tickets für Fans verfügbar, die eine größere Auswahl an Optionen möchten, sobald das offizielle Angebot begrenzt ist. Die Preise hängen von Kategorie und Nachfrage ab.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Shabab Al-Ahli Dubai FC und Tractor

Shabab Al-Ahli Dubai FC hat in den vergangenen fünf Spielen der Arabian Gulf League drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen United FC, nachdem es zuvor eine 1:3-Niederlage gegen Al-Jazira gegeben hatte. Davor gelangen drei Siege in Folge, darunter ein 5:1 gegen Khorfakkan und ein 2:0 gegen Al-Dhafra. In diesen fünf Spielen erzielte das Team aus Dubai zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

In den vergangenen fünf Spielen der Persian Gulf Pro League kam Tractor auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Esteghlal Khuzestan, davor hatte das Team jedoch zwei Partien in Folge gewonnen und dabei Gol Gohar mit 1:0 sowie Chadormalu Ardakan SC auswärts mit 2:0 besiegt. Hinzu kam ein 1:0-Sieg gegen Persepolis. Tractor erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und kassierte nur eines, zudem blieb das Team dreimal ohne Gegentor.

ALA

ALA - Form

ALK
S1-5
ALD
S2-0
ALW
S0-1
ALJ
N1-3
UFC
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
TRA

TRA - Form

PER
S1-0
CHA
S0-2
SAQ
U0-0
GOL
S1-0
ESK
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor: Der direkte Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im April 2026 statt, als Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite auswärts bei Tractor mit 3:0 gewann. Davor trennten sich die Klubs im September 2025 in Dubai im selben Wettbewerb mit 1:1. In den vier erfassten Duellen liegt Shabab Al-Ahli mit zwei Siegen gegenüber einem von Tractor bei einem Unentschieden vorn und erzielte acht Tore gegenüber drei von Tractor.

Head to Head

Shabab Al-Ahli Dubai FCUnentschiedenTractor
2
1
1
AFC Champions League
Tractor badge
Tractor
TRA
0
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
END
AFC Champions League
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
1
Tractor badge
Tractor
TRA
1
END
AFC Champions League
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
3
Tractor badge
Tractor
TRA
2
END
AFC Champions League
Tractor badge
Tractor
TRA
1
Shabab Al-Ahli Dubai FC badge
Shabab Al-Ahli Dubai FC
ALA
0
END
7Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4


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