Shabab Al Ahli empfängt Tractor am Montag, den 14. September, im Rashid Stadium in Dubai. Anstoß ist um 20 Uhr Ortszeit, wenn beide Teams ihre Kampagne in der AFC Champions League Elite 2026/27 eröffnen.

Shabab Al Ahli geht nach einer starken Saison in der UAE Pro League in die Partie und beendete die vergangene Spielzeit auf Platz zwei, während Tractor als eines der formstärksten Teams aus dem Iran in dieses Duell geht, nachdem die Mannschaft ebenfalls einen beeindruckenden zweiten Platz in der Persian Gulf Pro League erreicht hatte.

GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch einen Platz für dieses Auftaktspiel der AFC Champions League Elite zu sichern, einschließlich der Frage, wo ihr Tickets kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor in der AFC Champions League Elite?

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor wird in der AFC Champions League Elite angepfiffen, allerdings sind Details zum Austragungsort und zur genauen Anstoßzeit in den verfügbaren Daten nicht bestätigt.

Wo kann man Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor kaufen?

Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor werden offiziell über Platinumlist verkauft, die Ticketing-Plattform des Stadions für Veranstaltungen im Rashid Stadium. Dort können Fans direkt für diese Partie ihre bevorzugte Kategorie auswählen.

Falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, ist Ticombo die richtige Anlaufstelle. Die Plattform ermöglicht es Fans, verfügbare Angebote für das Spiel zu durchstöbern und sich auch dann noch einen Platz zu sichern, wenn das offizielle Kontingent bereits ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Shabab Al Ahli gegen Tractor?

Tickets auf Platinumlist, der offiziellen Plattform, beginnen bei 30 AED. Je nachdem, wo ihr im Rashid Stadium sitzen möchtet, steigen die Preise über Zone A bis hin zu den höheren Kategorien an.

Auf dem Zweitmarkt sind Ticombo-Tickets für Fans erhältlich, die eine größere Auswahl an Optionen möchten, sobald das offizielle Angebot begrenzt ist. Die Preise hängen dabei von Kategorie und Nachfrage ab.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Shabab Al-Ahli Dubai FC und Tractor

Shabab Al-Ahli Dubai FC hat in den vergangenen fünf Spielen der Arabian Gulf League drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen United FC, nachdem es zuvor eine 1:3-Niederlage gegen Al-Jazira gegeben hatte. Davor gelangen der Mannschaft drei Siege in Serie, darunter ein 5:1 gegen Khorfakkan und ein 2:0 gegen Al-Dhafra. In diesen fünf Partien erzielte das Team aus Dubai zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Tractors vergangene fünf Spiele in der Persian Gulf Pro League brachten drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Esteghlal Khuzestan, nachdem zuvor zwei Spiele in Folge gewonnen worden waren: mit 1:0 gegen Gol Gohar und auswärts mit 2:0 gegen Chadormalu Ardakan SC. Außerdem gab es einen 1:0-Sieg gegen Persepolis. Tractor erzielte in diesen fünf Partien vier Tore und ließ nur eines zu, zudem blieb die Mannschaft dreimal ohne Gegentor.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Tractor: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im April 2026 statt, als Shabab Al-Ahli Dubai FC in der AFC Champions League Elite auswärts bei Tractor mit 3:0 gewann. Zuvor trennten sich die Klubs im September 2025 in Dubai im selben Wettbewerb 1:1. In den vier erfassten Duellen hat Shabab Al-Ahli die bessere Bilanz mit zwei Siegen gegenüber einem von Tractor und einem Unentschieden. Dabei erzielte Shabab Al-Ahli acht Tore, Tractor kommt auf drei.



