Shabab Al-Ahli Dubai FC trifft in einem wichtigen Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al Qadsiah. Die mit Spannung erwartete Partie verspricht für Fans in der gesamten Region viel Spannung und hochklassigen Fußball.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor Spielbeginn noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zu TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo gibt es Tickets für Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Sind die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft, bietet sich die Zweitmarkt-Plattform Grintahub an. Auf der zugehörigen Ticketseite könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Duell in der AFC Champions League Elite finden und den Kauf abschließen.

Was kosten Tickets für Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs beginnen reguläre Eintrittskarten für diese Partie bei günstigen 30 SAR. Plätze auf dem unteren Rang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 60 SAR. Wer sich einen möglichst niedrigen Preis sichern will, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Shabab Al-Ahli Dubai FC und Al Qadsiah

Shabab Al-Ahli Dubai FC hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die Bilanz lautet damit drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es in der ADNOC Pro League eine 0:2-Niederlage gegen Sharjah, zuvor verlor die Mannschaft in der AFC Champions League Elite ebenfalls mit 0:2 gegen Al Hilal. Vor diesen beiden Niederlagen besiegte sie Al-Ain zweimal sowie Esteghlal mit 2:0 in der AFC Champions League Elite. In diesen fünf Spielen erzielte Shabab Al-Ahli Dubai FC neun Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Qadsiah hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gelang in der AFC Champions League Elite ein 5:0 gegen Al-Gharafa, nachdem die Mannschaft in der Saudi Pro League Al Riyadh mit 6:0 besiegt hatte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Al Hilal, das sich knapp mit 3:2 durchsetzte. In den fünf Partien erzielte Al Qadsiah 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah: Die jüngsten direkten Duelle

Zu den jüngsten direkten Duellen zwischen Shabab Al-Ahli Dubai FC und Al Qadsiah liegen keine Daten vor. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.