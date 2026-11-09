Shabab Al Ahli trifft in einem wichtigen Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al Qadsiah. Die mit Spannung erwartete Partie verspricht viel Einsatz und hochklassigen Fußball für Fans in der gesamten Region.

GOAL hat alle Informationen zum Spiel und zu den Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann ist Anstoß bei Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Shabab Al Ahli gegen Al Qadsiah kaufen?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale der Vereine und des Wettbewerbs. Fans sollten zunächst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, ist die Zweitmarkt-Plattform Grintahub eine weitere Möglichkeit. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite ansehen und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Shabab Al Ahli gegen Al Qadsiah?

Sowohl für anreisende als auch für einheimische Fans steht oft die Suche nach dem günstigsten Ticket im Vordergrund. Über die offiziellen Vereinskanäle kosten reguläre Eintrittskarten für dieses Spiel ab günstigen 30 SAR. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 60 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern möchte, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage zum Spieltag hin steigt.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite: Alles, was Ihr wissen müsst

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah: Die Form

Shabab Al-Ahli hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die Bilanz lautet drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es in der ADNOC Pro League eine 0:2-Niederlage gegen Sharjah, nachdem das Team in der AFC Champions League Elite bereits mit 0:2 gegen Al Hilal verloren hatte. Vor diesen beiden Niederlagen besiegte Shabab Al-Ahli Al-Ain zweimal sowie Esteghlal mit 2:0 in der AFC Champions League Elite. In diesen fünf Spielen erzielte Shabab Al-Ahli neun Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Al Qadsiah hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt siegte das Team in der AFC Champions League Elite mit 5:0 gegen Al-Gharafa, nachdem es in der Saudi Pro League einen 6:0-Erfolg gegen Al Riyadh gefeiert hatte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es gegen Al Hilal, das sich knapp mit 3:2 durchsetzte. Qadsiah erzielte in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Shabab Al-Ahli Dubai FC gegen Al Qadsiah: Die jüngsten direkten Duelle

Zu den jüngsten direkten Duellen zwischen Shabab Al-Ahli Dubai FC und Al Qadsiah liegen keine Daten vor. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.