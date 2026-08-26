Sevilla trifft am Sonntag, den 13. September 2026, im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla auf Valencia.

Im vorherigen Ligaduell im März 2026 sicherte sich Valencia an genau diesem Ort einen souveränen 2:0-Auswärtssieg. Fans blicken diesem traditionsreichen Duell in Spaniens höchster Spielklasse mit großer Vorfreude entgegen, gilt es doch als klassischer Härtetest zwischen zwei etablierten Teams des Wettbewerbs.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Sevilla gegen Valencia wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Sevilla gegen Valencia in LaLiga?

Sevilla gegen Valencia findet im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla statt, wobei die Anstoßdetails noch bestätigt werden müssen.

La Liga - Spielwoche 5 11. Sept. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wie kauft man Tickets für Sevilla gegen Valencia in LaLiga?

Um Tickets für das kommende LaLiga-Spiel zwischen dem Sevilla FC und dem Valencia CF zu kaufen, können Sie diese Standardschritte befolgen:

Offizielle Klub-Website: Der direkteste und zuverlässigste Weg, sich Tickets zu sichern, führt über das offizielle Ticketportal auf der offiziellen Website des Sevilla FC, da der Klub das Spiel im Ramón Sánchez Pizjuán Stadium ausrichtet.

Vorrangiger Verkauf für Mitglieder: Tickets sind in der Regel zunächst für Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber verfügbar, bevor sie für die breite Öffentlichkeit freigegeben werden. Behalten Sie die offiziellen Verkaufszeiträume im Blick, die vom Klub angekündigt werden.

Sekundärmarktplätze: Falls offizielle Tickets ausverkauft sind oder Sie nach bestimmten Sitzplatzoptionen suchen, werden auf sekundären Ticketbörsen (wie StubHub) und Reseller-Seiten häufig Karten für stark nachgefragte LaLiga-Spiele angeboten.

Stadionkasse: Je nach Verfügbarkeit näher am Spieltag können Tickets manchmal auch direkt an den Ticketschaltern am Stadion in Sevilla gekauft werden, wobei die Verfügbarkeit bei beliebten Spielen nur selten garantiert ist.

Wie viel kosten Tickets für Sevilla gegen Valencia in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Valencia variieren im Allgemeinen je nach Sitzplatz, Kategorie und danach, ob Sie sie über offizielle Klubkanäle oder sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Einstiegspreise: Tickets der günstigsten Kategorie auf Sekundärmarktplätzen (wie StubHub) beginnen in der Regel bei etwa 50 € bis 55 € (ungefähr entsprechend 63 USD) für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor.

Durchschnittspreise: Reguläre Eintrittskarten in den Standardblöcken entlang der Seitenlinie und auf den Tribünen liegen oft im Durchschnitt bei etwa 260 € bis 270 € (ungefähr entsprechend 348 USD), abhängig von Nachfrage und Verfügbarkeit.

VIP- und Hospitality-Optionen: Premium-Sitzplätze und exklusive Hospitality-Pakete mit Lounge-Zugang liegen deutlich höher und steigen je nach Kategorie weiter an.

Sevilla gegen Valencia in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Sevilla und Valencia

Sevilla hat vier der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Die beiden jüngsten Ergebnisse in LaLiga waren ein 2:1-Heimsieg gegen Rayo Vallecano und ein 3:1-Auswärtssieg bei Athletic Bilbao, wobei Letzteres der jüngste Auftritt am 22. August war. Die einzige Niederlage in diesem Lauf setzte es in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Bayer Leverkusen mit 1:2. In diesen fünf Spielen erzielte Sevilla acht Tore und kassierte fünf, was die konstante Fähigkeit des Teams unterstreicht, den Weg ins Netz zu finden.

Die letzten fünf Spiele von Valencia zeichnen ein gemischteres Bild. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 0:0 bei Celta Vigo am 22. August, dem LaLiga-Auftakt. Zuvor umfasste die Saisonvorbereitung einen 2:0-Sieg gegen Hercules, aber auch Niederlagen gegen CD Teruel und Newcastle United. Valencia erzielte in den vier Vorbereitungsspielen vier Tore und kassierte vier Gegentore, wobei das Remis gegen Celta der Bilanz ein Spiel ohne Gegentor hinzufügte.

Sevilla gegen Valencia: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 21. März 2026 statt, als Valencia in LaLiga mit 2:0 im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan gewann. Davor trennten sich die Teams im Dezember 2025 im Estadio Mestalla 1:1. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Valencia zweimal gewonnen und Sevilla einmal, außerdem gab es zwei Unentschieden. In diesen fünf Partien fielen insgesamt 10 Tore.

Tabelle: Sevilla gegen Valencia

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Sevilla auf dem ersten Platz, während Valencia auf Rang 12 liegt.