Sevilla empfängt Real Betis am Samstag, dem 21. November 2026, im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Liga am 1. März 2026 trennten sich die beiden Mannschaften im Estadio Benito Villamarín nach einer unterhaltsamen Partie 2:2. Vor diesem torreichen Unentschieden hatte Real Betis im November 2025 einen deutlichen 2:0-Auswärtssieg gegen Sevilla im Ramón Sánchez Pizjuán gefeiert.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zum Ticketkauf für Sevilla gegen Real Betis erklären, darunter, wo Sie Karten kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Sevilla gegen Real Betis in LaLiga?

Sevilla gegen Real Betis findet am Samstag, dem 21. November 2026, im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla statt.

La Liga - Spielwoche 13 21. Nov. 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wie kann man Tickets für Sevilla gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Für den Ticketkauf zum LaLiga-Derby zwischen Sevilla und Real Betis gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkteste und zuverlässigste Weg zu echten Tickets führt über die offiziellen Ticketportale des Sevilla FC (bei Heimspielen im Ramón Sánchez Pizjuán) oder von Real Betis (bei Spielen im Benito Villamarín).

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticket-Plattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Angebote der Vereine vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglich verfügbaren Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Sevilla gegen Real Betis in LaLiga?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Real Betis:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Standardtickets zum Originalpreis kosten in der Regel ungefähr 30 € bis 150 € .

Standardtickets zum Originalpreis kosten in der Regel ungefähr . Hospitality- und VIP-Pakete: Sie kosten normalerweise 350 € bis 500 € oder mehr pro Ticket.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang, Plätze hinter dem Tor oder Kategorie 4: Die Preise beginnen bei etwa 100 € bis 230 € .

Die Preise beginnen bei etwa . Kategorie 1, 2 oder Unterrang an den Längsseiten: Die Preise liegen zwischen 250 € und 450 € .

Die Preise liegen zwischen . VIP- und Premium-Tickets aus dem Weiterverkauf: Premium-Hospitality-Angebote oder exklusive Plätze in zentraler Lage kosten häufig durchschnittlich 400 € bis über 1.000 €. Die hohe Nachfrage vor Ort und die begrenzte Verfügbarkeit treiben die Preise in die Höhe.

Sevilla gegen Real Betis in LaLiga: Alles Wissenswerte

Sevilla gegen Real Betis: Die Form

Sevilla hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in LaLiga eine 1:4-Niederlage gegen Real Madrid. Zuvor verlor Sevilla in dieser Serie auch mit 1:3 gegen Barcelona. Ein 3:3 gegen Levante und ein 1:0-Auswärtssieg bei Deportivo de A Coruña waren die einzigen positiven Ergebnisse in diesen fünf Spielen. Sevilla erzielte in diesem Zeitraum sechs Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Real Betis hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gelang ein 1:0-Sieg gegen Feyenoord in der Champions League, nachdem Betis im Europapokal mit 3:2 gegen den FC Porto und in der Liga mit 5:2 gegen Osasuna gewonnen hatte. Die einzige Niederlage gab es beim 2:5 gegen Barcelona. Betis erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Sevilla gegen Real Betis: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im März 2026 aufeinander, als sich Real Betis und Sevilla in einer LaLiga-Partie im Estadio Benito Villamarín 2:2 trennten. Davor verlor Sevilla im November 2025 im Ramón Sánchez Pizjuán mit 0:2 gegen Betis. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Real Betis zwei und Sevilla eines, zwei Spiele endeten unentschieden.