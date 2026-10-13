Sevilla empfängt Osasuna am Montag, 26. Oktober 2026, im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla.

Die Begegnungen im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán sind oft hart umkämpft: Neben torarmen Unentschieden gab es auch Heimsiege mit nur einem Tor Unterschied. Im jüngsten Ligaduell zeigte Osasuna allerdings mit einem 2:1-Sieg, dass die Mannschaft die Andalusier schlagen kann.

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Wann beginnt das LaLiga-Spiel Sevilla gegen Osasuna?

Sevilla gegen Osasuna wird am Montag, 26. Oktober 2026, im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 10 26. Okt. 2026 - 16:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Sevilla gegen Osasuna kaufen?

Für Tickets zum Spiel Sevilla FC gegen CA Osasuna im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizieller Ticketverkauf des Vereins

Offizielle Website von Sevilla FC: Der Kauf direkt über das offizielle Ticketportal von Sevilla FC ist die zuverlässigste Möglichkeit. Die Tickets werden zum Originalpreis ohne Aufschläge von Wiederverkäufern angeboten.

Stadionkassen: Verbleibende reguläre Eintrittskarten können vor dem Spieltag direkt an den Stadionkassen (Taquillas) des Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán gekauft werden.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets des Vereins vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub . Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Sevilla gegen Osasuna?

Bei regulären LaLiga-Spielen wie Sevilla FC gegen CA Osasuna hängen die Ticketpreise in der Regel von der Sitzplatzkategorie und der Nachfrage ab:

1. Preise beim direkten Kauf über den Verein

Reguläre Eintrittskarten zum Originalpreis kosten bei einem Kauf über die offiziellen Verkaufskanäle von Sevilla FC üblicherweise:

Hinter den Toren (Gol Norte / Gol Sur): 30 bis 50 Euro

Seitentribünen (Fondo / Preferencia, Oberrang): 50 bis 75 Euro

Seitentribünen (Fondo / Preferencia, Unterrang / Mitte): 75 bis über 120 Euro

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, werden sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubzu Preisen angeboten, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Günstigste reguläre Eintrittskarten: etwa 50 bis 60 Euro

Durchschnittlicher Ticketpreis: etwa 90 bis 150 Euro

VIP- und Hospitality-Pakete: Ab etwa 220 Euro bis über 1.500 Euro für Zugang zu Premium-Lounges und besonders hochwertige Sitzplätze.

Sevilla gegen Osasuna in LaLiga: Alles Wissenswerte

Sevilla gegen Osasuna: Die Form

Sevilla geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf LaLiga-Spielen in die Partie. Dabei erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Zuletzt verlor Sevilla zu Hause mit 1:3 gegen Barcelona. Zuvor hatte die Mannschaft allerdings zwei Ligaspiele in Folge gewonnen: gegen Valencia mit 1:0 und gegen Deportivo de A Coruña mit demselben Ergebnis. Die einzige andere Niederlage in diesem Zeitraum war ein 1:3 gegen Atletico Madrid Ende August.

Osasunas jüngste Form gibt wenig Anlass zur Freude. Ramis’ Mannschaft gewann nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Der einzige Lichtblick war ein Sieg gegen Getafe. In den letzten drei Spielen blieb Osasuna ohne Tor, zuletzt kassierte die Mannschaft gegen Atletico Madrid vier Gegentreffer. Insgesamt waren es in vier Spielen 15 Gegentore.

Sevilla gegen Osasuna: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im April 2026 aufeinander, als Osasuna Sevilla in LaLiga empfing und mit 2:1 gewann. Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist ausgeglichen: Beide Teams holten jeweils zwei Siege, hinzu kam ein Unentschieden. Im November 2025 gewann Sevilla dieses Duell zu Hause mit 1:0. Bei zwei weiteren Begegnungen im Sánchez-Pizjuán trennte sich die Mannschaft jeweils 1:1 von Osasuna.