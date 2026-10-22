Im jüngsten Ligaduell am 14. Februar 2026 trennten sich die beiden Mannschaften im Ramón Sánchez Pizjuán nach einer umkämpften Partie 1:1.

Vor diesem Unentschieden in der Liga hatte Deportivo Alavés Sevilla im Dezember 2025 in der Copa del Rey knapp mit 1:0 besiegt.

Wann ist Anstoß bei Sevilla gegen Deportivo Alavés in LaLiga?

Das Spiel zwischen Sevilla und Deportivo Alavés findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla statt.

La Liga - Spielwoche 12 6. Nov. 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Wie kann man Tickets für Sevilla gegen Deportivo Alavés in LaLiga kaufen?

Um sich Tickets für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Deportivo Alavés im Ramón Sánchez Pizjuán zu sichern, gibt es vor allem die folgenden Möglichkeiten. Welche infrage kommt, hängt davon ab, wie früh man buchen möchte und ob man offizielles Vereinsmitglied ist:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Spieltickets können direkt über die offizielle Ticketplattform des FC Sevilla gekauft werden. Für die breite Öffentlichkeit beginnt der Verkauf normalerweise etwa fünf bis sieben Tage vor dem Anstoß. Sollte das Spiel ausverkauft erscheinen, lohnt sich etwa 48 Stunden vor dem Anstoß ein erneuter Blick: Dauerkarteninhaber geben ungenutzte Plätze häufig an den Verein zurück.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle keine Tickets mehr erhältlich sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist. Die Preise beim Weiterverkauf zwischen Fans können schwanken. Daher sollten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform geprüft werden.

Wie viel kosten Tickets für Sevilla gegen Deportivo Alavés in LaLiga?

Hier sind die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Deportivo Alavés im Überblick, sowohl über die offiziellen Vereinskanäle als auch auf dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten / einfache Sitzplätze: Standardtickets kosten in der Regel zwischen 30 und 90 Euro , abhängig von der Tribünenebene und dem Block.

Haupttribüne (Preferencia): Hochwertige, überdachte Plätze im unteren oder mittleren Bereich der Haupttribüne kosten zwischen 90 und mehr als 250 Euro .

VIP- & Hospitality-Pakete: Offizielle Business-Pakete mit gepolsterten Sitzen, Zugang zur Lounge und Verpflegung kosten üblicherweise zwischen 150 und mehr als 500 Euro .

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Weiterverkaufspreise: Die Einstiegspreise für dieses Spiel liegen bei etwa 40 bis 55 Euro für Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren.

Durchschnittlicher Marktpreis: Über verschiedene Sitzplatzbereiche hinweg liegt er im Schnitt bei etwa 195 bis 210 Euro .

Längsseite & hochwertige Plätze im Weiterverkauf: Besser gelegene Plätze an der Längsseite oder auf den unteren Rängen kosten im Allgemeinen zwischen 125 und mehr als 240 Euro , abhängig von der genauen Verfügbarkeit und der Nachfrage kurz vor dem Spieltag.

Sevilla gegen Deportivo Alavés in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Sevilla und Deportivo Alavés

Sevilla geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: In den letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Sevilla ein Testspiel gegen Aston Villa mit 1:3, nachdem das Team zuvor in LaLiga Barcelona ebenfalls mit 1:3 unterlegen war. Positiv waren die beiden aufeinanderfolgenden Ligasiege: auswärts mit 1:0 gegen Deportivo de A Coruna und zu Hause mit 1:0 gegen Valencia. In diesen fünf Partien erzielte Sevilla vier Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Auch Alavés zeigte sich zuletzt wechselhaft und holte aus den vergangenen fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem torlosen Remis gegen Athletic Bilbao, während die schwerste Niederlage ein 0:1 gegen Valencia war. Der herausragende Auftritt in diesem Zeitraum war ein 5:2-Sieg gegen Osasuna. Die Gäste erzielten in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierten vier Gegentreffer.

Sevilla gegen Deportivo Alavés: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Februar 2026 statt, als sich Sevilla und Alavés in einer LaLiga-Partie im Sánchez Pizjuán 1:1 trennten. Davor hatte Alavés Sevilla im Dezember 2025 in der Copa del Rey mit 1:0 besiegt. In den letzten fünf direkten Duellen gewann jede Mannschaft zweimal, hinzu kam ein Unentschieden. Auch bei den erzielten Toren liegen beide nah beieinander.