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So bekommt Ihr Tickets für Sevilla gegen Deportivo Alavés: LaLiga-Ticketpreise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Sevilla trifft in LaLiga auf Deportivo Alavés. So sichert Ihr Euch Tickets.

Im jüngsten Ligaduell am 14. Februar 2026 trennten sich die beiden Mannschaften im Ramón Sánchez Pizjuán nach einer umkämpften Partie 1:1.

Vor diesem Unentschieden in der Liga hatte Deportivo Alavés Sevilla im Dezember 2025 in der Copa del Rey knapp mit 1:0 besiegt.

Wann ist Anstoß bei Sevilla gegen Deportivo Alavés in LaLiga?

Das Spiel zwischen Sevilla und Deportivo Alavés findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla statt.

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La Liga - Spielwoche 12
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Wie kann man Tickets für Sevilla gegen Deportivo Alavés in LaLiga kaufen?

Um sich Tickets für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Deportivo Alavés im Ramón Sánchez Pizjuán zu sichern, gibt es vor allem die folgenden Möglichkeiten. Welche infrage kommt, hängt davon ab, wie früh man buchen möchte und ob man offizielles Vereinsmitglied ist:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Spieltickets können direkt über die offizielle Ticketplattform des FC Sevilla gekauft werden. Für die breite Öffentlichkeit beginnt der Verkauf normalerweise etwa fünf bis sieben Tage vor dem Anstoß. Sollte das Spiel ausverkauft erscheinen, lohnt sich etwa 48 Stunden vor dem Anstoß ein erneuter Blick: Dauerkarteninhaber geben ungenutzte Plätze häufig an den Verein zurück.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle keine Tickets mehr erhältlich sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist. Die Preise beim Weiterverkauf zwischen Fans können schwanken. Daher sollten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform geprüft werden.

Wie viel kosten Tickets für Sevilla gegen Deportivo Alavés in LaLiga?

Hier sind die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Sevilla und Deportivo Alavés im Überblick, sowohl über die offiziellen Vereinskanäle als auch auf dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten / einfache Sitzplätze: Standardtickets kosten in der Regel zwischen 30 und 90 Euro, abhängig von der Tribünenebene und dem Block.
  • Haupttribüne (Preferencia): Hochwertige, überdachte Plätze im unteren oder mittleren Bereich der Haupttribüne kosten zwischen 90 und mehr als 250 Euro.
  • VIP- & Hospitality-Pakete: Offizielle Business-Pakete mit gepolsterten Sitzen, Zugang zur Lounge und Verpflegung kosten üblicherweise zwischen 150 und mehr als 500 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Günstigste Weiterverkaufspreise: Die Einstiegspreise für dieses Spiel liegen bei etwa 40 bis 55 Euro für Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren.
  • Durchschnittlicher Marktpreis: Über verschiedene Sitzplatzbereiche hinweg liegt er im Schnitt bei etwa 195 bis 210 Euro.
  • Längsseite & hochwertige Plätze im Weiterverkauf: Besser gelegene Plätze an der Längsseite oder auf den unteren Rängen kosten im Allgemeinen zwischen 125 und mehr als 240 Euro, abhängig von der genauen Verfügbarkeit und der Nachfrage kurz vor dem Spieltag.

Sevilla gegen Deportivo Alavés in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Sevilla und Deportivo Alavés

Sevilla geht mit einer durchwachsenen Bilanz in die Partie: In den letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Sevilla ein Testspiel gegen Aston Villa mit 1:3, nachdem das Team zuvor in LaLiga Barcelona ebenfalls mit 1:3 unterlegen war. Positiv waren die beiden aufeinanderfolgenden Ligasiege: auswärts mit 1:0 gegen Deportivo de A Coruna und zu Hause mit 1:0 gegen Valencia. In diesen fünf Partien erzielte Sevilla vier Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Auch Alavés zeigte sich zuletzt wechselhaft und holte aus den vergangenen fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einem torlosen Remis gegen Athletic Bilbao, während die schwerste Niederlage ein 0:1 gegen Valencia war. Der herausragende Auftritt in diesem Zeitraum war ein 5:2-Sieg gegen Osasuna. Die Gäste erzielten in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierten vier Gegentreffer.

SEV

SEV - Form

COR
S0-1
BAR
N1-3
AVL
N1-3
LEV
U3-3
RMA
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ALA

ALA - Form

SAN
N2-1
VAL
N0-1
ATH
U0-0
ATM
N1-2
CEL
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Sevilla gegen Deportivo Alavés: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Februar 2026 statt, als sich Sevilla und Alavés in einer LaLiga-Partie im Sánchez Pizjuán 1:1 trennten. Davor hatte Alavés Sevilla im Dezember 2025 in der Copa del Rey mit 1:0 besiegt. In den letzten fünf direkten Duellen gewann jede Mannschaft zweimal, hinzu kam ein Unentschieden. Auch bei den erzielten Toren liegen beide nah beieinander.

Head to Head

FC SevillaUnentschiedenDeportivo Alaves
1
2
2
La Liga
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ALA
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END
Spanien Copa del Rey
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2
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1
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
N
N
U
N
N
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
U
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
10
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
S
U
U
N
N
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
9234131309
U
N
S
S
N
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
N
U
U
U
S
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
U
U
S
N
S
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
U
N
S
N
U
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
N
U
N
N
S
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
N
U
N
N
S
18
ElcheElcheELC
91441117-67
U
U
S
N
U
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
U
U
N
S
N
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
N
U
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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