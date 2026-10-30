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So bekommt ihr Tickets für Schweiz gegen Schottland: Preise für die Liga B der UEFA Nations League, Spielinfos, kurzfristige Ticketverkäufe und mehr

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Schottland

Die Schweiz trifft in der UEFA Nations League B auf Schottland. So sichert Ihr Euch Tickets.

Die UEFA Nations League kehrt mit einem hochkarätigen Länderspiel zurück: Die Schweiz empfängt Schottland im Kybunpark in St. Gallen. Beide europäischen Nationen wollen in diesem wichtigen Gruppenspiel die volle Punktzahl holen und sich damit eine bessere Position im Wettbewerb sichern.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Spieltag, zu den Ticketpreisen und zum Ticketkauf.

Wann ist Anstoß bei Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B?

Die Partie zwischen der Schweiz und Schottland findet im Sitterstadion in St. Gallen statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Sitterstadion

Wo kann man Tickets für Schweiz gegen Schottland kaufen?

Offizielle Tickets werden direkt über Ticketmaster Switzerland verkauft, den offiziellen Ticketpartner des Schweizer Fußballverbands für Heimländerspiele in St. Gallen. Fans sollten frühzeitig ein Konto auf der offiziellen Plattform einrichten, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Wenn das offizielle Kontingent vollständig ausverkauft ist oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Schottland?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal kosten für Sitzplätze im allgemeinen Verkaufsbereich des Kybunparks je nach Stadionkategorie ab etwa 35 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 105 Euro, wenn die regulären Kontingente der offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Schweiz und Schottland

Die Schweiz geht in guter Form in die Partie: Von den letzten fünf Spielen gewann sie vier und verlor eines. Yakins Mannschaft besiegte Bosnien und Herzegowina mit 4:1, Kanada mit 2:1 und Algerien mit 2:0. Gegen Kolumbien setzte sie sich nach einem torlosen Unentschieden im Elfmeterschießen durch, ehe ihre Serie mit einer 1:3-Niederlage gegen Argentinien im Viertelfinale endete. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die vier Siege in Folge hatten ihr vor der Niederlage gegen Argentinien viel Schwung gegeben.

Schottlands letzte fünf Ergebnisse ergeben mit drei Siegen und zwei Niederlagen ein gemischteres Bild. In Freundschaftsspielen vor dem Turnier besiegte die Mannschaft Curacao mit 4:1 und Bolivien mit 4:0. Anschließend startete sie mit einem 1:0-Sieg gegen Haiti in die Weltmeisterschaft, bevor zwei Niederlagen in Folge gegen Marokko und Brasilien ihre Turnierteilnahme beendeten. In diesen Spielen erzielte Schottland sechs Tore und kassierte vier Gegentreffer.

SUI

SUI - Form

ARG
N3-1
MKD
S0-3
SCO
S0-3
SVN
S2-1
MKD
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SCO

SCO - Form

BRA
N0-3
SVN
U0-0
SUI
N0-3
MKD
S0-2
SVN
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
3/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Schweiz gegen Schottland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete 1:1. Sie trennten sich im Juni 2024 in der Gruppenphase der EM unentschieden. Zuvor gewann die Schweiz im März 2006 ein Freundschaftsspiel gegen Schottland mit 3:1. Die Bilanz dieser beiden erfassten Begegnungen ist ausgeglichen, wobei das Unentschieden einen Sieg für jede Seite ausschließt. Damit hat keine der beiden Mannschaften vor diesem Nations-League-Duell einen klaren historischen Vorteil.

Head to Head

SchweizUnentschiedenSchottland
2
1
0
UEFA Nations League B
Schottland badge
Schottland
SCO
0
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
END
Europameisterschaft
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
1
END
Freundschaftsspiele
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Schweiz badge
Schweiz
SUI
3
END
7Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/3

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