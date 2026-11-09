Die UEFA Nations League ist zurück: Die Schweiz empfängt Schottland zu einem mit Spannung erwarteten Länderspiel im Kybunpark in St. Gallen. Beide europäischen Nationen wollen in diesem wichtigen Gruppenspiel die volle Punktzahl holen und ihre Position in der Tabelle verbessern.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Spieltag, zu den Ticketpreisen und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B?

Die Partie zwischen der Schweiz und Schottland findet im Sitterstadion in St. Gallen statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 16. Nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Wo gibt es Tickets für Schweiz gegen Schottland?

Der offizielle Erstverkauf läuft direkt über Ticketmaster Switzerland, den offiziellen Ticketpartner des Schweizerischen Fußballverbands für Heimländerspiele in St. Gallen. Fans sollten frühzeitig ein Konto auf der offiziellen Plattform einrichten, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der freie Verkauf beginnt.

Sollte das offizielle Kontingent vollständig ausverkauft sein oder sollten bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Schweiz gegen Schottland?

Reguläre Einzeltickets beginnen im offiziellen Ticketportal bei etwa 35 Euro für Sitzplätze in allgemein zugänglichen Bereichen des Kybunparks. Der Preis hängt von der Stadionkategorie ab.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 105 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Schweiz gegen Schottland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form der Schweiz und Schottlands

Die Schweiz reist in guter Form an: Vier ihrer letzten fünf Spiele gewann sie, eines verlor sie. Yakins Mannschaft besiegte Bosnien und Herzegowina mit 4:1, Kanada mit 2:1 und Algerien mit 2:0. Gegen Kolumbien setzte sie sich nach einem torlosen Unentschieden im Elfmeterschießen durch, bevor ihre Serie mit einer 1:3-Niederlage gegen Argentinien im Viertelfinale endete. In diesen fünf Spielen erzielte die Schweiz neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die vier Siege in Folge hatten ihr vor der Niederlage gegen Argentinien viel Schwung gegeben.

Schottlands letzte fünf Ergebnisse ergeben ein gemischteres Bild: drei Siege und zwei Niederlagen. In Testspielen vor dem Turnier gewann die Mannschaft mit 4:1 gegen Curaçao und mit 4:0 gegen Bolivien. Anschließend startete sie mit einem 1:0 gegen Haiti in die Weltmeisterschaft, bevor zwei Niederlagen in Folge gegen Marokko und Brasilien ihre Teilnahme beendeten. In diesen fünf Spielen erzielte Schottland sechs Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Schweiz gegen Schottland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen endete 1:1: Die beiden Mannschaften trennten sich im Juni bei der EM 2024 in der Gruppenphase unentschieden. Zuvor hatte die Schweiz im März 2006 ein Testspiel zwischen beiden Teams mit 3:1 gewonnen. Die Bilanz dieser beiden erfassten Begegnungen ist ausgeglichen, wobei je ein Sieg durch das Unentschieden aufgewogen wird. Damit hat vor diesem Nations-League-Duell keine der beiden Mannschaften einen klaren historischen Vorteil.