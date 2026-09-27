Schweden sicherte sich dank seiner Leistungen in der vorherigen Ausgabe der UEFA Nations League einen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, daher wird die Mannschaft auch in diesem Wettbewerb wieder darauf aus sein, zu überzeugen.

Nach dem Auftakt in der UEFA Nations League gegen Rumänien bleibt Graham Potters Blågult-Team auf heimischem Boden, wenn am Montag, 28. September, am 2. Spieltag der Ligaphase Polen anreist. Sie können Ihre Tickets für das Spiel noch heute buchen.

Neben Rumänien und Polen hat Schweden auch Bosnien und Herzegowina in seiner Gruppe (Gruppe 4 der Liga B). In der Ligaphase spielt die Mannschaft gegen alle drei Gegner jeweils zuhause und auswärts, insgesamt also sechs Spiele.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Darüber hinaus erreichen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe die Auf-/Abstiegs-Playoffs, die zuhause und auswärts über zwei Partien ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Schweden gegen Polen zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Schweden gegen Polen statt?

Schweden gegen Polen findet am Montag, 28. September, in der Strawberry Arena in Solna (Stockholm) statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MESZ) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

So kaufen Sie Tickets für Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für die UEFA-Nations-League-Spiele zwischen Schweden und Polen konnten direkt über die Plattform des Schwedischen Fußballverbands (SvFF) erworben werden.

Der Vorverkauf begann zunächst am Dienstag, 25. August, wobei Mitglieder von Fangruppen vorab bevorzugten Zugang erhielten.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets zum Nennwert für die UEFA-Nations-League-Spiele zwischen Schweden und Polen lagen zwischen 55 € und 180 €+.

Hier sehen Sie, wo Sie sitzen können und mit welchen Preisen Sie in der Strawberry Arena rechnen müssen:

Kategorie 3 (Hinter den Toren & Oberränge) : Hinter den Toren oder weit oben im dritten Rang gelegen. Dazu gehören die ausgewiesenen Heimfan-Blöcke und die für Auswärtsfans vorgesehenen Bereiche. Preisspanne (55 € bis 80 €)

Kategorie 2 (Ecken & Mittlerer Rang) : In den Ecken des Stadions oder in den Sitzbereichen auf mittlerer Ebene gelegen. Preisspanne (80 € bis 120 €)

Kategorie 1 (Längsseite & Untere Ränge) : Erstklassige Sitzplätze entlang der Seitenlinie über die gesamte Länge des Spielfelds in den unteren und mittleren Rängen. Preisspanne (120 € bis 180 €+)

VIP- & Hospitality-Pakete : Luxuriöse Privatlogen oder exklusive Sitzbereiche direkt auf Höhe der Mittellinie. Preisspanne (400 € bis 800 €+)

Behalten Sie die offiziellen Seiten der Nationalmannschaft näher am Termin im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und auch Zweitmarkt-Seiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Strawberry Arena wissen müssen

Die Strawberry Arena in Solna, nördlich des Stockholmer Zentrums gelegen, ist das größte Stadion Skandinaviens. Bekannt für ihre moderne Architektur, das ausfahrbare Dach und ihre unglaubliche Atmosphäre dient sie als Schwedens Nationalstadion für den Männerfußball, als Heimspielstätte von AIK, das in der schwedischen Allsvenskan spielt, und als erstklassiger Veranstaltungsort für weltweite Musiktourneen.

Der Schwedische Fußballverband entschied sich für den Bau eines hochmodernen Nationalstadions in Solna, um das historische Råsunda-Stadion zu ersetzen, in dem das ikonische WM-Finale von 1958 ausgetragen worden war.

Bei der Eröffnung 2012 war das neue Stadion in Solna unter dem Namen Friends Arena bekannt, benannt zu Ehren von „Friends“, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, Mobbing an Schulen zu stoppen.

2024 begann eine neue Partnerschaft mit dem nordischen Hospitality-Unternehmen Strawberry. Die Spielstätte wurde offiziell in Strawberry Arena umbenannt und setzt damit auf Energie, Vielfalt und Erlebnisse von Weltklasse.

Unvergessliche Momente in der Strawberry Arena

Zlatans unglaubliches Tor (2012) : Das allererste Fußballspiel im Stadion war ein Freundschaftsspiel zwischen Schweden und England. Schweden gewann mit 4:2, und die schwedische Legende Zlatan Ibrahimović erzielte das erste Tor überhaupt in der Arena. Er beendete den Abend mit einem atemberaubenden Fallrückzieher aus 30 Yards, der mit dem FIFA-Puskás-Preis als Tor des Jahres ausgezeichnet wurde.

Bad Bunnys Rekord (2024) : Bad Bunny gab die größten Latin-Pop-Konzerte, die jemals in den nordischen Ländern veranstaltet wurden, und zog an zwei Abenden mehr als 106.000 Fans an.

AIK-Zuschauerrekorde (2025) : Der Heimklub des Stadions, AIK, brach in der Saison 2025 mit durchschnittlich mehr als 30.000 Fans pro Spiel die Allzeitrekorde der schwedischen Allsvenskan und der nordischen Ligen bei den Zuschauerzahlen.

17 Millionen Farben: Die Außenfassade des Stadions ist mit einem leuchtenden technologischen Netz umhüllt, das in mehr als 17 Millionen Farbkombinationen erstrahlen kann. Wenn die schwedische Nationalmannschaft spielt, leuchtet sie regelmäßig in kräftigem Blau und Gelb.

Schweden gegen Polen in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Schweden gegen Polen: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Schweden (Platz 37) gegen Polen (Platz 36)

Schweden ist zum ersten Mal wieder im Einsatz, seit die Mannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 im Sechzehntelfinale ausgeschieden ist und mit 0:3 gegen Frankreich verlor. Trotz eines eindrucksvollen 5:1-Siegs im WM-Auftakt in Nordamerika konnte das Team auf diesen erfolgreichen Start nicht aufbauen, verlor in den folgenden Gruppenspielen mit 1:5 gegen die Niederlande und spielte 1:1 gegen Japan.

Polen wird auf Revanche aus sein, nachdem die Mannschaft Ende März in den WM-Playoffs eine bittere Niederlage gegen die Schweden hinnehmen musste. Polen muss sich defensiv in Zukunft steigern, denn nach der Niederlage gegen Schweden kassierte „Orły“ auch in den Freundschaftsspielen gegen die Ukraine (0:2) und Nigeria (2:2) jeweils zwei Gegentore.

Schweden gegen Polen: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Im direkten Vergleich auf Länderspielebene hat Schweden die Nase vorn: 16 Siege stehen neun Erfolgen Polens gegenüber, während vier Partien zwischen den beiden Teams unentschieden endeten.

Zuletzt trafen die Teams in einem WM-Playoff-Spiel der FIFA aufeinander, im März 2026. Viktor Gyökeres wurde mit einem späten Tor zum Helden und sicherte Schweden damit einen dramatischen 3:2-Sieg, der die Mannschaft zur WM-Endrunde in Nordamerika brachte.

Grp. 4 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Schweden SWE 1 1 0 0 2 1 +1 3 S 2 Bosnien und Herzegowina BIH 1 0 1 0 0 0 0 1 U 3 Polen POL 1 0 1 0 0 0 0 1 U 4 Rumänien ROU 1 0 0 1 1 2 -1 0 N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



