Die UEFA Nations League kehrt mit einer spannenden Partie zurück: Schweden empfängt Bosnien und Herzegowina in der Strawberry Arena in Stockholm. Beide europäischen Teams kämpfen um wichtige Punkte, um in der Gruppentabelle zu klettern und ihre Aufstiegschancen zu stärken.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zum Spielort, zur Verfügbarkeit der Tickets, zu den Preisspannen und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B?

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina findet in der Strawberry Arena in Stockholm statt. Die Anstoßzeit wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Wo kann man Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina kaufen?

Offizielle Tickets im Erstverkauf werden direkt über AXS Sweden vertrieben. Das Unternehmen ist der offizielle Ticketanbieter des schwedischen Fußballverbands für Heimländerspiele in der Strawberry Arena. Fans sollten frühzeitig ein Konto erstellen und sich registrieren, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft sind oder auf dem offiziellen Portal keine regulären Plätze mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina?

Reguläre Einzeltickets auf der offiziellen Ticketplattform kosten für Sitzplätze in der Strawberry Arena je nach Kategorie ab etwa 30 bis 40 Euro.

Auf Zweitmarktplattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 115 Euro, wenn die regulären Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina: Die Form

Schweden hat in seinen letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Im jüngsten Spiel verlor die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft mit 0:3 gegen Frankreich. In der Gruppenphase musste sie zudem eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Niederlande hinnehmen. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:1-Sieg gegen Tunesien. Gegen Japan spielte Schweden 1:1, in einem Freundschaftsspiel gegen Griechenland 2:2. In den fünf Partien erzielte Schweden acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Bosnien und Herzegowina kommt in seinen letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen die Vereinigten Staaten, nachdem sie zuvor im Turnier Katar mit 3:1 besiegt hatte. Gegen Kanada und Panama spielte sie jeweils 1:1, gegen die Schweiz verlor sie mit 1:4. In diesen fünf Partien erzielte Bosnien und Herzegowina sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina: Die jüngsten direkten Duelle

Das einzige erfasste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften ist ein Freundschaftsspiel vom 29. Mai 2010, das Schweden zu Hause mit 4:2 gewann. Da nur eine Partie in den Daten vorliegt, lässt sich keine übergreifende Tendenz erkennen. Das Spiel in der Nations League ist ein seltenes Duell der beiden Nationen.