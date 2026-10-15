Die UEFA Nations League ist zurück: Schweden empfängt Bosnien und Herzegowina zu einem Duell in der Strawberry Arena in Stockholm. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte, um in der Gruppe nach oben zu klettern und ihre Aufstiegschancen zu verbessern.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zum Spielort, zur Ticketverfügbarkeit, zu den Preisspannen und dazu, wie Ihr Eure Plätze buchen könnt.

Wann beginnt das Spiel Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B?

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina findet in der Strawberry Arena in Stockholm statt. Die Anstoßzeit wird kurz vor dem Spieltermin bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Wo kann man Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina kaufen?

Offizielle Tickets für den Erstverkauf werden direkt über AXS Sweden vertrieben. Der Anbieter ist der offizielle Ticketpartner des schwedischen Fußballverbands für Heimländerspiele in der Strawberry Arena. Fans sollten frühzeitig ein Konto erstellen und sich registrieren, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Wenn der Erstverkauf vollständig ausverkauft ist oder auf dem offiziellen Portal keine regulären Plätze mehr verfügbar sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub infrage.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina?

Reguläre Einzeltickets auf der offiziellen Ticketplattform kosten je nach Platzkategorie in der Strawberry Arena ab etwa 30 bis 40 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 115 Euro, wenn die regulären Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Schweden und Bosnien und Herzegowina

Schweden hat in seinen letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor das Team bei der Weltmeisterschaft mit 0:3 gegen Frankreich. In der Gruppenphase musste es zudem eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Niederlande hinnehmen. Das herausragende Ergebnis dieser Serie war ein 5:1-Sieg gegen Tunesien. Hinzu kamen ein 1:1 gegen Japan und ein 2:2 gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel. In diesen fünf Partien erzielte Schweden acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Bosnien und Herzegowina kommt in seinen letzten fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team bei der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen die Vereinigten Staaten, hatte zuvor im Turnier aber Katar mit 3:1 geschlagen. Gegen Kanada und Panama spielte es jeweils 1:1, gegen die Schweiz verlor es mit 1:4. In den fünf Partien erzielte Bosnien sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina: Die jüngsten direkten Duelle

Das einzige erfasste Duell der beiden Teams war ein Freundschaftsspiel am 29. Mai 2010, das Schweden zu Hause mit 4:2 gewann. Da nur eine Partie in den vorliegenden Daten enthalten ist, lässt sich kein allgemeiner Trend erkennen. Das Nations-League-Spiel ist damit ein seltenes Aufeinandertreffen der beiden Nationen.



