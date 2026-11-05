Die UEFA Nations League kehrt mit einer spannenden Partie zurück: Schweden empfängt Bosnien und Herzegowina in der Strawberry Arena in Stockholm. Beide europäischen Mannschaften kämpfen um wichtige Punkte, um in der Gruppentabelle nach oben zu klettern und Schwung für den Aufstieg zu sammeln.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zum Spielort, zur Ticketverfügbarkeit, zu den Preisspannen und dazu, wie ihr eure Plätze buchen könnt.

Wann ist Anstoß bei Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in Liga B der UEFA Nations League?

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina findet in der Strawberry Arena in Stockholm statt. Die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

Wo gibt es Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina?

Offizielle Tickets werden direkt über AXS Sweden vertrieben. Das Unternehmen ist der offizielle Ticketanbieter des schwedischen Fußballverbands für Heimländerspiele in der Strawberry Arena. Fans sollten frühzeitig ein Konto erstellen und sich registrieren, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Tickets vollständig ausverkauft oder reguläre Plätze auf dem offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sein, sind Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit.

Wie viel kosten Tickets für Schweden gegen Bosnien und Herzegowina?

Reguläre Einzeltickets auf der offiziellen Ticketplattform kosten je nach Stadionbereich ab etwa 30 bis 40 Euro für Sitzplätze in der Strawberry Arena.

Wenn die regulären offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sind, beginnen die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub bei rund 115 Euro.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina in Liga B der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte

Die Form von Schweden und Bosnien und Herzegowina

Schweden hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft mit 0:3 gegen Frankreich. In der Gruppenphase musste sie zudem eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Niederlande hinnehmen. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:1-Sieg gegen Tunesien. Hinzu kamen ein 1:1 gegen Japan und ein 2:2 gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel. In den fünf Partien erzielte Schweden acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Bosnien und Herzegowina kommt in den vergangenen fünf Spielen auf einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft mit 0:2 gegen die Vereinigten Staaten, hatte zuvor im Turnier aber Katar mit 3:1 besiegt. Gegen Kanada und Panama spielte sie jeweils 1:1, gegen die Schweiz verlor sie mit 1:4. In den fünf Partien erzielte Bosnien und Herzegowina sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Schweden gegen Bosnien und Herzegowina: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das einzige erfasste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war ein Freundschaftsspiel am 29. Mai 2010, das Schweden zu Hause mit 4:2 gewann. Da nur eine Partie in den Daten vorliegt, lässt sich kein allgemeiner Trend erkennen. Dieses Nations-League-Spiel ist ein seltenes Duell zwischen den beiden Nationen.