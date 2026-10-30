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UEFA Nations League B
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So bekommt Ihr Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien: Ticketpreise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr zur UEFA Nations League B

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UEFA Nations League A
Schottland
Nordmazedonien

Schottland trifft in Liga B der UEFA Nations League auf Nordmazedonien. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Die UEFA Nations League ist zurück: Schottland trifft in einem wichtigen Duell der Gruppe E auf Nordmazedonien. Beide Mannschaften wollen sich in der Gruppe einen Vorteil verschaffen. Für Fans in ganz Europa ist dieses Länderspiel daher besonders interessant.

Die bisherigen Begegnungen zwischen den beiden Nationen waren hart umkämpft. Entsprechend wird im Stadion eine elektrisierende Atmosphäre erwartet. Die Fans dürfen sich auf ein körperbetontes Spiel mit Angriffen auf beiden Seiten freuen, bei dem wichtige Punkte für den Aufstieg und die Rangliste auf dem Spiel stehen.

GOAL liefert euch alle offiziellen Spielinformationen, Preise und Hinweise dazu, wie ihr euch noch heute einen Platz sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B?

Schottland gegen Nordmazedonien findet im Hampden Park in Glasgow statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

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UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Hampden Park

Wo gibt es Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Der offizielle Ticketverkauf für dieses Spiel der UEFA Nations League läuft direkt über das Onlineportal des gastgebenden Fußballverbands. Dort sind reguläre Tickets für die Öffentlichkeit erhältlich. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich Karten zu sichern, bevor das reguläre Kontingent ausverkauft ist.

Wenn der offizielle Verkauf endet oder dort alle Plätze vergeben sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo als Alternative infrage.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal für allgemeine Sitzplätze ab etwa 35 €, abhängig vom Stadionbereich und der gewählten Kategorie.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 90 € pro Platz, wenn die regulären Tickets im offiziellen Verkauf ausverkauft sind.

Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Schottland und Nordmazedonien

Schottland hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal verloren und in diesem Zeitraum kein Unentschieden gespielt. Die jüngsten Ergebnisse stammen von der Weltmeisterschaft: Dort verlor Schottland mit 0:3 gegen Brasilien und mit 0:1 gegen Marokko. Zuvor gewann das Team mit 1:0 gegen Haiti und mit 4:1 gegen Curacao und zeigte damit, wie gefährlich es offensiv sein kann. In den fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Nordmazedonien fehlt es an Konstanz. Von den letzten fünf Spielen gewann das Team nur eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei. Auch in der WM-Qualifikation gegen Dänemark verlor Nordmazedonien mit 0:4. Die 1:7-Niederlage gegen Wales zu einem früheren Zeitpunkt der Kampagne war das deutlichste Ergebnis in dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Nordmazedonien nur ein Tor und kassierte 15 Gegentreffer.

SCO

SCO - Form

BRA
N0-3
SVN
U0-0
SUI
N0-3
MKD
S0-2
SVN
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
3/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
MKD

MKD - Form

TUR
N4-0
SUI
N0-3
SVN
N2-0
SCO
N0-2
SUI
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
0/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Schottland gegen Nordmazedonien: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im September 2013 statt. Schottland gewann damals in der WM-Qualifikation auswärts in Nordmazedonien mit 2:1. In den letzten vier erfassten direkten Duellen hat Schottland mit zwei Siegen die bessere Bilanz. Nordmazedonien gewann einmal, eine Partie endete unentschieden. Schottlands 2:0-Heimsieg im Jahr 2009 bleibt der deutlichste Erfolg des Teams in dieser Duellserie.

Head to Head

SchottlandUnentschiedenNordmazedonien
3
1
1
UEFA Nations League B
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
0
Schottland badge
Schottland
SCO
2
END
WM-Qualifikation
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
Schottland badge
Schottland
SCO
2
END
WM-Qualifikation
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
END
WM-Qualifikation
Schottland badge
Schottland
SCO
2
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
0
END
WM-Qualifikation
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
Schottland badge
Schottland
SCO
0
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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