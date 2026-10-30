Die UEFA Nations League ist zurück: Schottland trifft in einem wichtigen Duell der Gruppe E auf Nordmazedonien. Beide Mannschaften wollen sich in der Gruppe einen Vorteil verschaffen. Für Fans in ganz Europa ist dieses Länderspiel daher besonders interessant.

Die bisherigen Begegnungen zwischen den beiden Nationen waren hart umkämpft. Entsprechend wird im Stadion eine elektrisierende Atmosphäre erwartet. Die Fans dürfen sich auf ein körperbetontes Spiel mit Angriffen auf beiden Seiten freuen, bei dem wichtige Punkte für den Aufstieg und die Rangliste auf dem Spiel stehen.

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Wann ist Anstoß bei Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B?

Schottland gegen Nordmazedonien findet im Hampden Park in Glasgow statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Wo gibt es Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Der offizielle Ticketverkauf für dieses Spiel der UEFA Nations League läuft direkt über das Onlineportal des gastgebenden Fußballverbands. Dort sind reguläre Tickets für die Öffentlichkeit erhältlich. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich Karten zu sichern, bevor das reguläre Kontingent ausverkauft ist.

Wenn der offizielle Verkauf endet oder dort alle Plätze vergeben sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo als Alternative infrage.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal für allgemeine Sitzplätze ab etwa 35 €, abhängig vom Stadionbereich und der gewählten Kategorie.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 90 € pro Platz, wenn die regulären Tickets im offiziellen Verkauf ausverkauft sind.

Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Schottland und Nordmazedonien

Schottland hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zweimal verloren und in diesem Zeitraum kein Unentschieden gespielt. Die jüngsten Ergebnisse stammen von der Weltmeisterschaft: Dort verlor Schottland mit 0:3 gegen Brasilien und mit 0:1 gegen Marokko. Zuvor gewann das Team mit 1:0 gegen Haiti und mit 4:1 gegen Curacao und zeigte damit, wie gefährlich es offensiv sein kann. In den fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Nordmazedonien fehlt es an Konstanz. Von den letzten fünf Spielen gewann das Team nur eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei. Auch in der WM-Qualifikation gegen Dänemark verlor Nordmazedonien mit 0:4. Die 1:7-Niederlage gegen Wales zu einem früheren Zeitpunkt der Kampagne war das deutlichste Ergebnis in dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Nordmazedonien nur ein Tor und kassierte 15 Gegentreffer.

Schottland gegen Nordmazedonien: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im September 2013 statt. Schottland gewann damals in der WM-Qualifikation auswärts in Nordmazedonien mit 2:1. In den letzten vier erfassten direkten Duellen hat Schottland mit zwei Siegen die bessere Bilanz. Nordmazedonien gewann einmal, eine Partie endete unentschieden. Schottlands 2:0-Heimsieg im Jahr 2009 bleibt der deutlichste Erfolg des Teams in dieser Duellserie.