Die UEFA Nations League kehrt mit einer wichtigen Partie zurück: Schottland trifft in der Gruppe E auf Nordmazedonien. Beide Teams wollen sich in der Gruppe einen Vorteil verschaffen. Für Fußballfans in ganz Europa ist diese Länderspielbegegnung daher besonders interessant.

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Wann wird Schottland gegen Nordmazedonien in der Liga B der UEFA Nations League angepfiffen?

Schottland gegen Nordmazedonien findet im Hampden Park in Glasgow statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Wo gibt es Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Der offizielle Ticketverkauf für diese Partie der UEFA Nations League läuft direkt über das Onlineportal des gastgebenden Fußballverbands. Dort sind Karten im regulären Verkauf erhältlich. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich Tickets zu sichern, bevor die regulären Kontingente ausverkauft sind.

Wenn der offizielle Verkauf endet oder dort alle Plätze vergeben sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub infrage.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab etwa 35 Euro. Der Preis hängt vom Stadionbereich und der gewählten Kategorie ab.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 90 Euro pro Platz, wenn die regulären Tickets im offiziellen Verkauf ausverkauft sind.

Schottland gegen Nordmazedonien in der Liga B der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte

Die Form von Schottland und Nordmazedonien

Schottland hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, zwei verloren und keines davon unentschieden gespielt. Die jüngsten Ergebnisse stammen von der Weltmeisterschaft, bei der Schottland mit 0:3 gegen Brasilien und mit 0:1 gegen Marokko verlor. Zuvor gewann das Team mit 1:0 gegen Haiti und mit 4:1 gegen Curacao. Damit zeigte es, wie gefährlich es an einem guten Tag im Angriff sein kann. In diesen fünf Spielen erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Nordmazedonien fehlte zuletzt die Konstanz. Von den vergangenen fünf Spielen gewann das Team nur eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei. Auch in der WM-Qualifikation unterlag Nordmazedonien Dänemark mit 0:4. Die 1:7-Niederlage gegen Wales zu einem früheren Zeitpunkt der Kampagne war das deutlichste Ergebnis in dieser Serie. In den fünf Partien erzielte Nordmazedonien nur ein Tor und kassierte 15 Gegentreffer.

Schottland gegen Nordmazedonien: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im September 2013 aufeinander. Damals gewann Schottland in der WM-Qualifikation auswärts in Nordmazedonien mit 2:1. In den letzten vier erfassten direkten Duellen hat Schottland mit zwei Siegen gegenüber einem nordmazedonischen Sieg die bessere Bilanz. Eine Partie endete unentschieden. Schottlands 2:0-Heimsieg im Jahr 2009 bleibt der deutlichste Erfolg des Teams in diesen Duellen.