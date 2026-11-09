Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League B
team-logoSchottland
Hampden Park
team-logoNordmazedonien
Book Scotland vs North Macedonia Tickets
Unterstützt von

So bekommt Ihr Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Schottland
Nordmazedonien

Schottland trifft in der UEFA Nations League B auf Nordmazedonien. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Die UEFA Nations League ist zurück: Schottland trifft in einem wichtigen Duell der Gruppe E auf Nordmazedonien. Beide Mannschaften wollen sich in der Gruppe einen Vorteil verschaffen und Schwung für die weiteren Spiele mitnehmen. Für Fans in ganz Europa verspricht die Partie damit ein sehenswertes Länderspiel zu werden.

GOAL liefert euch alle offiziellen Informationen zum Spiel, Details zu den Ticketpreisen und eine Anleitung, wie ihr euch noch heute einen Platz sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B?

Schottland gegen Nordmazedonien findet im Hampden Park in Glasgow statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Hampden Park

Wo gibt es Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Der offizielle Ticketverkauf für diese Partie der UEFA Nations League läuft direkt über das Online-Portal des gastgebenden Fußballverbands. Dort sind reguläre Tickets für die Öffentlichkeit erhältlich. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich Karten zu sichern, bevor das reguläre Kontingent ausverkauft ist.

Wenn der offizielle Verkauf endet oder auf der offiziellen Plattform alle Plätze vergeben sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal je nach Stadionbereich und gewählter Kategorie ab etwa 35 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 90 Euro pro Platz, wenn die regulären Tickets im offiziellen Verkauf ausverkauft sind.

Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Schottland gegen Nordmazedonien: Die Form

Schottland hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, bei zwei Niederlagen und keinem Unentschieden. Die jüngsten Ergebnisse stammen von der Weltmeisterschaft: Dort verlor das Team mit 0:3 gegen Brasilien und mit 0:1 gegen Marokko. Zuvor hatte Schottland Haiti mit 1:0 und Curacao mit 4:1 besiegt und damit gezeigt, wie gefährlich die Mannschaft offensiv sein kann. In diesen fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Nordmazedonien tut sich schwer, konstant gute Ergebnisse zu erzielen: Von den letzten fünf Spielen gewann das Team nur eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei. Auch in der WM-Qualifikation gegen Dänemark setzte es ein 0:4. Eine 1:7-Niederlage gegen Wales zu einem früheren Zeitpunkt der Kampagne war das deutlichste Ergebnis dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Nordmazedonien nur ein Tor und kassierte 15 Gegentreffer.

SCO

SCO - Form

BRA
N0-3
SVN
U0-0
SUI
N0-3
MKD
S0-2
SVN
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
3/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
MKD

MKD - Form

TUR
N4-0
SUI
N0-3
SVN
N2-0
SCO
N0-2
SUI
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
0/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
0/5

Schottland gegen Nordmazedonien: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im September 2013 statt. Damals gewann Schottland in der WM-Qualifikation auswärts in Nordmazedonien mit 2:1. In den letzten vier erfassten direkten Duellen hat Schottland mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg Nordmazedoniens die bessere Bilanz. Eine Partie endete unentschieden. Der 2:0-Heimsieg von 2009 bleibt Schottlands deutlichster Erfolg in diesen Duellen.

Head to Head

SchottlandUnentschiedenNordmazedonien
3
1
1
UEFA Nations League B
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
0
Schottland badge
Schottland
SCO
2
END
WM-Qualifikation
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
Schottland badge
Schottland
SCO
2
END
WM-Qualifikation
Schottland badge
Schottland
SCO
1
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
END
WM-Qualifikation
Schottland badge
Schottland
SCO
2
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
0
END
WM-Qualifikation
Nordmazedonien badge
Nordmazedonien
MKD
1
Schottland badge
Schottland
SCO
0
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen