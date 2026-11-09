Die UEFA Nations League ist zurück: Schottland trifft in einem wichtigen Duell der Gruppe E auf Nordmazedonien. Beide Mannschaften wollen sich in der Gruppe einen Vorteil verschaffen und Schwung für die weiteren Spiele mitnehmen. Für Fans in ganz Europa verspricht die Partie damit ein sehenswertes Länderspiel zu werden.

GOAL liefert euch alle offiziellen Informationen zum Spiel, Details zu den Ticketpreisen und eine Anleitung, wie ihr euch noch heute einen Platz sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B?

Schottland gegen Nordmazedonien findet im Hampden Park in Glasgow statt. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Wo gibt es Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Der offizielle Ticketverkauf für diese Partie der UEFA Nations League läuft direkt über das Online-Portal des gastgebenden Fußballverbands. Dort sind reguläre Tickets für die Öffentlichkeit erhältlich. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich Karten zu sichern, bevor das reguläre Kontingent ausverkauft ist.

Wenn der offizielle Verkauf endet oder auf der offiziellen Plattform alle Plätze vergeben sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, noch Karten zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Schottland gegen Nordmazedonien?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal je nach Stadionbereich und gewählter Kategorie ab etwa 35 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 90 Euro pro Platz, wenn die regulären Tickets im offiziellen Verkauf ausverkauft sind.

Schottland gegen Nordmazedonien in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Schottland gegen Nordmazedonien: Die Form

Schottland hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, bei zwei Niederlagen und keinem Unentschieden. Die jüngsten Ergebnisse stammen von der Weltmeisterschaft: Dort verlor das Team mit 0:3 gegen Brasilien und mit 0:1 gegen Marokko. Zuvor hatte Schottland Haiti mit 1:0 und Curacao mit 4:1 besiegt und damit gezeigt, wie gefährlich die Mannschaft offensiv sein kann. In diesen fünf Partien erzielte Schottland sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Nordmazedonien tut sich schwer, konstant gute Ergebnisse zu erzielen: Von den letzten fünf Spielen gewann das Team nur eines, spielte zweimal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen die Türkei. Auch in der WM-Qualifikation gegen Dänemark setzte es ein 0:4. Eine 1:7-Niederlage gegen Wales zu einem früheren Zeitpunkt der Kampagne war das deutlichste Ergebnis dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Nordmazedonien nur ein Tor und kassierte 15 Gegentreffer.

Schottland gegen Nordmazedonien: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im September 2013 statt. Damals gewann Schottland in der WM-Qualifikation auswärts in Nordmazedonien mit 2:1. In den letzten vier erfassten direkten Duellen hat Schottland mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg Nordmazedoniens die bessere Bilanz. Eine Partie endete unentschieden. Der 2:0-Heimsieg von 2009 bleibt Schottlands deutlichster Erfolg in diesen Duellen.