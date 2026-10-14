Schalke 04 empfängt RB Leipzig am Samstag, den 31. Oktober 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

In den letzten Ligaduellen vor Schalkes Zeit außerhalb der höchsten Spielklasse war Leipzig in guter Form. Dazu gehörten ein 4:2-Sieg in der Red Bull Arena und ein 6:1-Erfolg in Gelsenkirchen in der Saison 2022/23. Schalkes jüngster Pflichtspielsieg gegen Leipzig war ein 1:0-Auswärtserfolg im Januar 2023.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Schalke 04 gegen RB Leipzig wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesligaspiel Schalke 04 gegen RB Leipzig?

Schalke 04 gegen RB Leipzig wird am Samstag, den 31. Oktober 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen angepfiffen.

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Schalke 04 gegen RB Leipzig kaufen?

Für den Ticketkauf zum bevorstehenden Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig gibt es einige zentrale Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller S04-Ticketshop: Tickets sind direkt über die offizielle Online-Plattform von Schalke 04 erhältlich. Vereinsmitglieder können sie vorab kaufen. Da Schalke eine sehr große Fangemeinde hat, sind besonders gefragte Spiele häufig schon in dieser exklusiven Verkaufsphase ausverkauft, bevor der freie Verkauf beginnt.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle keine Tickets mehr erhältlich sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Schalke 04 gegen RB Leipzig?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig hängen davon ab, ob Ihr über offizielle Kanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Fanblock): 15 bis 20 € für Plätze hinter dem Tor im Heimfanblock.

Reguläre Sitzplatzkategorien (Kategorien 3 & 4, Oberrang): 26 bis 45 € für Blöcke im Oberrang und Plätze mit Blick aus den Ecken.

Reguläre Sitzplatzkategorien (Kategorien 1 & 2, Unter- und Mittelrang): 50 bis 62 € für hochwertige Plätze entlang der Seitenlinien.

VIP- & Hospitality-Pakete: 150 bis über 400 € für exklusiven Lounge-Zugang und gepolsterte Premium-Sitzplätze.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigere Zweitmarkttickets im Oberrang: Ab etwa 35 bis 75 € , abhängig vom aktuellen Angebot und von Nachfrageschwankungen.

Durchschnittlicher Zweitmarktpreis: Für reguläre Sitzplätze in besonders gefragten Spielen kurz vor dem Spieltag in der Regel 250 bis über 350 € .

Premium-Plätze im Unterrang & VIP-Tickets auf dem Zweitmarkt:500 bis über 1.000 € , abhängig vom jeweiligen Block, der Nähe zum Spielfeld und der Ticketverfügbarkeit.

Schalke 04 gegen RB Leipzig in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Schalke 04 gegen RB Leipzig: Die Form

Schalke hat aus den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend sieben Punkte geholt, bei zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage. Im jüngsten Spiel gab es einen 5:2-Testspielsieg gegen Oberhausen, das letzte Bundesligaspiel endete 0:0 gegen Elversberg. Die 0:3-Niederlage zum Auftakt in Augsburg ist in diesem Zeitraum die einzige Ligapleite geblieben. Die seither aufeinanderfolgenden Unentschieden und Siege deuten darauf hin, dass sich die Mannschaft in der höchsten Spielklasse zurechtfindet.

Leipzig hat von den letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es in der Bundesliga eine 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen, nachdem Leipzig zuvor in der Liga mit 5:0 gegen den Hamburger SV gewonnen hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Leipzig zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit der Mannschaft.

Schalke 04 gegen RB Leipzig: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Mai 2023 statt, als Leipzig zu Hause in der Bundesliga mit 4:2 gewann. Von den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Leipzig vier, Schalke eines. Leipzig erzielte in diesen fünf Spielen 18 Tore und kassierte nur fünf Gegentreffer. Schalkes einziger Sieg war ein 1:0 im Januar 2023.