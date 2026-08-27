So bekommt ihr Tickets für Schalke 04 gegen Elversberg: Bundesliga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

Schalke 04 trifft am Sonntag, den 20. September 2026, in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen auf Elversberg.

Im jüngsten Aufeinandertreffen im April 2026 sicherte sich Schalke auswärts bei Elversberg einen knappen 2:1-Sieg. Mit dem Heimvorteil auf seiner Seite wird Schalke versuchen, mit der Unterstützung seiner lautstarken Fans drei Punkte im eigenen Stadion zu holen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Schalke 04 gegen Elversberg wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Schalke 04 gegen Elversberg in der Bundesliga?

Schalke 04 gegen Elversberg findet in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen statt, der Anstoß für dieses Bundesliga-Spiel ist für diesen Spieltag angesetzt.

Wie kann man Tickets für Schalke 04 gegen Elversberg in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Schalke 04 gegen Elversberg in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen zu kaufen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Offizieller Ticketshop des FC Schalke 04 (primäre Heimtickets): Der offizielle Online-Ticketshop des FC Schalke 04 ist die erste Anlaufstelle für den Kauf von Heimtickets für Spiele in der VELTINS-Arena. Tickets werden in der Regel zunächst für Schalke-Mitglieder freigegeben, gefolgt von einem freien Verkauf, falls noch Plätze verfügbar sind.

S04-Ticketbörse (offizieller Zweitmarkt): Falls reguläre Plätze auf der Hauptplattform ausverkauft sind, betreibt Schalke mit der Ticketbörse einen offiziellen Zweitmarkt. Dauerkarteninhaber, die nicht teilnehmen können, stellen ihre Plätze dort sicher zum Originalpreis wieder ein.

Offizieller Ticketshop des SV Elversberg (Auswärtsfans): Fans, die im Gästeblock sitzen möchten, müssen Tickets direkt über das offizielle Ticketportal des SV Elversberg kaufen. Diese Kontingente für den Auswärtsblock werden entsprechend den Prioritäten von Elversbergs Fans und Mitgliedern verteilt.

Sekundäre Ticketplattformen (alternativer Weiterverkauf): Drittanbieter-Marktplätze wie StubHub listen weiterverkaufte Tickets. Die Preise auf den Zweitmärkten schwanken oft je nach Nachfrage und können über dem offiziellen Nennwert liegen.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Schalke 04 gegen Elversberg?

Die Ticketpreise für das Spiel Schalke 04 gegen Elversberg variieren deutlich, je nachdem, ob Sie Tickets über offizielle Vereinskanäle kaufen oder Weiterverkaufstickets auf dem Zweitmarkt erwerben:

Stehplatzkarten: Offizielle Stehplatzkarten zum Nennwert in der VELTINS-Arena kosten in der Regel zwischen 15 € und 20 €.

Standard-Sitzplatzkarten: Reguläre Sitzplatzkarten der Kategorien 1 bis 4 kosten je nach Sitzplatzlage und Stadionrang zwischen 26 € und 62 €.

Offizieller Zweitmarkt (S04-Ticketbörse): Weiterverkaufte Tickets, die über Schalkes offiziellen Tickettausch verkauft werden, sind strikt auf den ursprünglichen Nennwert begrenzt, daher ist mit Preisen zwischen 15 € und 62 € zu rechnen.

Weiterverkaufsplattformen von Drittanbietern: Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub schwanken die Ticketpreise je nach Nachfrage und liegen im Allgemeinen zwischen 53 € und 150 €+.

Schalke 04 gegen Elversberg in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Schalke 04 gegen Elversberg

Schalke 04 hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 24. August mit einem 5:2-Sieg gegen den Hallescher FC im DFB-Pokal, ein Ergebnis, für das eine Verlängerung nötig war. Zuvor kassierte Schalke in Testspielen der Vorbereitung zwei 0:3-Niederlagen in Folge gegen Real Madrid und Atalanta. Die drei Siege gab es gegen Hessen Kassel (5:0), Fagiano Okayama FC (3:1) und im Pokalspiel in Halle. In diesen fünf Spielen erzielte Schalke 10 Tore und kassierte 14.

Elversberg geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Am 22. August besiegte das Team den MSV Duisburg im DFB-Pokal mit 3:1, nachdem es zuvor eine Serie hingelegt hatte, zu der auch ein 5:2 gegen Straßburg und ein 4:1 gegen Lorient gehörten. Die einzigen verlorenen Punkte gab es bei einem 1:1 gegen Mallorca. Elversberg erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierte fünf, eine Bilanz, die auf ein Team in starker offensiver Form hindeutet.

Schalke 04 gegen Elversberg: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. April 2026 statt, als Elversberg Schalke in der 2. Bundesliga empfing und mit 1:2 verlor. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Schalke drei Mal, dazu kommen ein Unentschieden und ein Sieg von Elversberg. Schalke gewann außerdem am 8. November 2025 zu Hause mit 1:0, während Elversbergs einziger Sieg in diesem Zeitraum im Mai 2025 zu Hause gelang, als Schalke mit 1:2 geschlagen wurde. In diesen fünf Begegnungen fielen insgesamt 11 Tore.

Tabellenstand von Schalke 04 gegen Elversberg

In der Bundesliga-Tabelle steht Schalke 04 derzeit auf Platz 15, während Elversberg Rang sieben belegt.